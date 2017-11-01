Садовод без сада

Случаи, в которых гражданин может быть исключен из садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ)

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о случаях, в которых гражданин может быть исключен из садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ). Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Список обязанностей

Членство в некоммерческом объединении налагает на гражданина определенные обязанности. Согласно п. 2 ст. 19 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (№ 66-ФЗ), член СНТ обязан:

1) нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение законодательства;

2) нести субсидиарную ответственность по обязательствам садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов такого кооператива;

3) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту;

4) не нарушать права членов такого объединения;

5) соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и сервитуты;

6) своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные вышеуказанным законом и уставом объединения, а также налоги и платежи;

7) в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не установлен земельным законодательством;

8) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы);

9) участвовать в мероприятиях, проводимых таким объединением;

10) участвовать в общих собраниях членов такого объединения;

11) выполнять решения общего собрания членов такого объединения или собрания уполномоченных и решения правления такого объединения;

12) в течение 10 дней со дня прекращения прав на принадлежащий ему земельный участок в письменной форме уведомлять об этом правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения;

13) соблюдать иные установленные законами и уставом такого объединения требования.

За невыполнение обязанностей возможно исключение из СНТ. Конкретные основания и порядок исключения из членов обязательно должны быть предусмотрены уставом.

Исключение при нарушении земельного законодательства

Гражданин может быть исключен из членов СНТ и лишен права пользования, права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком за умышленные или систематические нарушения, предусмотренные земельным законодательством. Однако это возможно лишь при условии неустранения фактов ненадлежащего использования земельного участка после наложения административного взыскания в виде штрафа.

Порядок исключения из членов СНТ

Согласно вышеуказанному Федеральному закону № 66-ФЗ, решение вопросов об исключении из членов СНТ относится к исключительной компетенции общего собрания членов СНТ. Общее собрание членов СНТ (собрание уполномоченных) правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов такого объединения (не менее чем пятьдесят процентов уполномоченных). Член такого объединения вправе участвовать в голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены доверенностью, заверенной председателем такого объединения. Решение об исключении из членов СНТ принимается большинством в две трети голосов.

Члены СНТ не позднее чем за две недели должны быть уведомлены о предстоящем общем собрании в письменной форме (почтовые открытки, письма), посредством соответствующих сообщений в средствах массовой информации, а также посредством размещения соответствующих объявлений на информационных щитах, расположенных на территории такого объединения, если его уставом не установлен иной порядок уведомления. Принятое общим собранием решение об исключении из членов СНТ должно быть доведено до сведения его членов в течение семи дней после даты принятия такого решения.

Гражданин, в отношении которого было принято решение об исключении из членов СНТ, вправе обжаловать его в судебном порядке.

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