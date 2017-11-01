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На месте древней битвы

Как в Cредневековье погиб корабль в Новом Cвете

Черное море хранит немало свидетельств морских катастроф, относящихся ко времени пребывания здесь венецианцев, генуэзцев и пизанцев, соперничавших между собой из-за лидерства в торговле и морских перевозках.

Тайна Зелёной бухты

Во второй половине XIII века генуэзские купцы потеснили венецианцев и начали колонизацию черноморских рынков. Оказав поддержку никейскому императору Михаилу Палеологу, который боролся против крестоносцев, за восстановление Византийской империи, они получили беспрепятственный проход в Черное море. Это было удачное для генуэзцев время: порты на берегах Черного и Азовского морей стали главными перевалочными пунктами на торговом маршруте между Европой и странами Востока. А вот кораблям Венеции и Пизы достались удаленные, неудобные и опасные маршруты«.

Именно соперничество генуэзцев и пизанцев стало причиной гибели в Зеленой бухте, в районе поселка Новый Свет, галеры, которую несколько лет назад стали исследовать подводные археологи. Мы решили погрузиться в месте крушения этого судна сами, чтобы взглянуть на его останки.

Этот объект особенно интересен тем, что, в отличие от подавляющего большинства найденных древних судов, остающихся, по сути, безымянными, имеет историю гибели, зафиксированную в хрониках XIII века. Соответствующий документ был обнаружен исследователями в римских архивах, среди документов, относящихся ко времени средневековой Генуэзской республики.

К сожалению, из-за небольшой глубины, 10–12 метров, штормовые волны более чем за 700 лет разбили корпус судна о камни. Все, что можно обнаружить на дне, — это остатки перевозимого груза да осколки деревянных конструкций.

Такие факты, как покрытая сажей керамика, говорящая о случившемся пожаре на корабле, его груз: амфоры и посуда из средиземноморского региона, стеклянные изделия итальянского производства, — позволяют предположить, что именно это судно, упомянутое в документе, и лежит на дне бухты возле поселка Новый Свет. Но что же сказано в документе?

«В начале августа 1277 года две галеры с купцами-пизанцами пришли в Константинополь и, по неуказанным причинам, несколько мужчин с этих галер напали на двух генуэзцев, также пребывавших в Константинополе. Когда остальные генуэзцы, которые были в городе, узнали об этом, собравшись вместе, напали на пизанцев, сильно избили их и, наслаждаясь унижением соперников, отплыли по направлению к Судаку».

Пизанцы же, придя в себя, на одной из своих галер бросились за генуэзцами, чтобы отомстить. Но об этом узнала команда еще одной генуэзской галеры, принадлежавшей некому Банчери, прибывшей в Константинополь вскоре после отбытия разъяренных пизанцев. И бросилась вслед за пизанцами, настигнув их уже возле судакского берега, накануне дня Благословенной Девы Марии, 14 августа. Средневековый документ гласит: «Наша галера вышла, чтобы драться с ними, очень сильное сражение было на виду у жителей Сугдеи. Когда сражение было начато в одной миле от берега, они все вышли посмотреть, и молитвами с Божьей помощью наша галера вернула победу. И приняв пизанских купцов, которые выжили в сражении, отправили их на берег с имуществом, затем подожгли галеру пизанцев на виду у всех».

Исследование артефактов

При исследовании погибшей галеры, по сей день покоящейся на дне бухты, энтузиасты обнаружили немало интересных артефактов. К примеру, амфору, горлышко которой оказалось заткнуто пробкой, сделанной из сосновой коры. Здесь примечательно то, что пробка по краям оказалась залита битумом, чтобы плотнее прилегала. А битум, который получали из нефти, в те времена везли в Европу из Крыма. Крымскую нефть добывали с поверхности некоторых озер, куда она просачивалась из-под земли. Вот так ничем не примечательный на первый взгляд продукт совершил путешествие из Крыма в Европу и обратно.

Также на дне обнаружили горку серебряных трапезундских монет. Вероятно, деньги хранились в кошельке одного из членов команды погибшей галеры. Так они и остались лежать одна к одной, а сам кошель истлел со временем или был съеден морскими обитателями, если был кожаным.

Кстати, самой дорогой частью груза галеры была столовая посуда тонкой работы, которую, по всей видимости, везли куда-то на продажу. Это керамические тарелки, бывшие крайне модными в то время. Поверхность их была расписана орнаментами и покрыта слоем стеклоподобного лака.

Владимир БОЛЬШЕНКО
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 454 от 3 ноября 2017 года

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Просмотров: 367 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:13

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