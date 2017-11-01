Кое-что по-новому

Перемены в оплате электроэнергии и оформлении ДТП

Подсчёт по головам

Крым переходит на социальную норму

Социальная норма — это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объём потребления электрической энергии, который оплачивается бытовым потребителем по сниженному тарифу. Чтобы привести тарифы на электрическую энергию для населения к нормам Российской Федерации, к социальной норме с нового 2018 года перейдет и «Крымэнерго».

ГУП РК «Крымэнерго» рассказывает о том, какие изменения ждут потребителей.

C 1 января 2018 года социальная норма будет применяться при расчёте оплаты за потребленную электрическую энергию для бытовых потребителей Республики Крым. Социальная норма будет применяться по месту регистрации граждан и зависеть от количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. В чём же принципиальная отличие новой системы расчетов от привычной?

Во-первых, в переходной блочной системе, которую крымчане будут использовать для расчетов до конца 2017 года, стоимость электроэнергии зависит от объёмов потребления: например, блок до 150 кВт, от 150 до 600 кВт, свыше 600 кВт — независимо от количества проживающих в доме.

А вот объём социальной нормы напрямую зависит от количества официально зарегистрированных в квартире или доме граждан. С увеличением количества проживающих возрастает и социальная норма: на каждого проживающего добавляется определенное количество киловатт-часов.

Законодательство выделяет шесть групп домохозяйств, для которых рассчитывается социальная норма: с единственным жильцом, с двумя проживающим лицами, тремя, четырьмя, пятью и более, а также для граждан, которые проживают в помещениях специализированного типа. В Республике Крым будут применяться первые пять категорий.

Кроме того, объём социальной нормы будет также зависеть от отсутствия/наличия официально установленных электроплит, электроотопительных и электронагревательных установок, а также времени года. К примеру, для семьи из трех человек, проживающей в городе, в доме, не оборудованном электроплитами и электронагревательными установками социальная норма в месяц составит

190 кВт/ч.

Во-вторых, считать будем по-новому, но платить не обязательно больше. Энергетики обещают, что рост тарифа для потребителей, потребляющих электрическую энергию в пределах социальной нормы, не превысит 5%.

В-третьих, социальная норма может быть увеличена. Существуют надбавки и льготы, которые позволят увеличить социальную норму, и, соответственно, снизить расходы на электроэнергию.

Речь идет о:

• надбавке для квартир и домов, использующих в установленном порядке кухонную электроплиту;

• надбавке для жилых помещений, оборудованных в установленном порядке электроотпительными и (или) электронагревательными установками;

Социальная норма увеличивается также для граждан, проживающих аварийном жилом фонде или в ветхом жилье cо степенью износа 70% и более.

В первый год применения социальной нормы, то есть, в 2018 году весь объём электроэнергии оплачивается по цене на электрическую энергию, установленную в пределах социальной нормы, для домохозяйств, в которых проживают:

• одиноко проживающие получатели пенсии по старости или инвалидности;

• семьи, состоящие только из получателей пенсии по старости или инвалидности (семьи пенсионеров);

• многодетные семьи;

• семьи, имеющие в своем составе инвалидов или детей-инвалидов;

• семьи, отнесенные к категории замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей.

Со второго года для таких домохозяйств устанавливается социальная норма с применением повышающего коэффициента 1,5.

Вместе с тем, остаются действительными все льготы на электрическую энергию, существовавшие ранее, и их применение сохраняется без изменений.

В-четвертых, для расчета социальной нормы ГУП РК «Крымэнерго» использует достоверную и объективную информацию. Эта информация должна предоставляться в ГУП РК «Крымэнерго» органами местного самоуправления, Управлением по вопросам миграции МВД России по РК, Органами социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ, а также комиссиями для оценки помещений жилищного фонда.

В случае несоответствия указанной в платежном документе информации потребитель направляет исполнителю коммунальных услуг (для большинства жителей республики это ГУП РК «Крымэнерго») уведомление с приложением копий документов, свидетельствующих о необходимости отнесения к той или иной категории.

ГУП РК «Крымэнерго» в ближайшее время начнет принимать от потребителей информацию о составе семьи для корректного расчета социальной нормы с 1 января 2018 года. Информация о способах приёма и местах подачи информации должна появиться очень скоро.

Дорожные законы

Справки о ДТП теперь не выдают

20 октября 2017 года, вступил в силу приказ МВД России от 23 сентября 2017 года № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения». Приказ разработан взамен действовавшего административного регламента, утвержденного в 2009 году. Практическое применение отдельных положений регламента вызывает у простых участников дорожного движения множество вопросов, особенно озадачило водителей прекращение выдачи справок о ДТП.

— Из нового административного регламента действительно исключены положения, предусматривающие при оформлении ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия справки о ДТП, — пояснили в.ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю. — То есть теперь при оформлении ДТП сотрудниками полиции будут оформляться исключительно процессуальные документы, предусмотренные законом. Это, в частности, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, либо протокол об административном правонарушении, либо постановление по делу об административном правонарушении. В первичном процессуальном документе будут кратко отражаться сведения, которые ранее содержались в справке о ДТП (сведения о транспортных средствах и их повреждениях, о страховых полисах ОСАГО, участниках происшествия).