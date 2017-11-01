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Конец карьера

В прошлом номере еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал о проблемах, с которыми столкнулись жители города Старый Крым – они были возмущены намерением властей открыть новый песчаный карьер вблизи их домов. А ведь и от прежнего, старого карьера люди и природа натерпелись немало бед. И представьте себе! Прошло всего несколько дней – и власти республики закрыли крупный известняковый карьер в Старом Крыму. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании по итогам выездного приема жителей Кировского района членами Совета министров.

«Карьер старокрымский – лицензия приостановлена, с 1 января карьер будет закрыт. Мы договорились. Второго карьера не будет в принципе, если только он не будет находиться где-то за пределами населенного пункта. На том месте, где сейчас должны были рядом проводить разведку, карьера тоже не будет. Решение будет пересмотрено», – сообщил Аксёнов. Как пояснил журналистам министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, карьер работал с нарушениями и мешал местным жителям. «Жаловались на шум, пыль, большегрузные автомобили, которые отъезжали с карьера через близлежащие населенные пункты, ну и, собственно, инспекция, которая проверяла его работу, подтвердила это, выявила другие нарушения: нарушение требований природоохранного законодательства, отсутствие некоторых разрешительных документов», – рассказал он. Оказалось, на карьере добывали мраморовидный известняк для производства щебня в объемах 30–40 тысяч тонн в месяц. Это достаточно большие объемы. «Мы не получали с этого карьера заказы на государственные программы, поэтому его закрытие на них никак не отразится», – заверил министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов. Так что хорошо то, что хорошо кончается.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 455 от 10 ноября 2017 года

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Просмотров: 92 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:15

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