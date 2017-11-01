В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... зима – фактор информационной войны

Говорят, на российско-украинской границе неизвестные распространяют листовки провокационного характера. По всей видимости, креативные солдаты информационной войны хотели вызвать у жителей полуострова предчувствия сродни тем, что одолевают героев популярного сериала «Игра престолов» накануне наступления холодов. Мол, не хватит вам, крымчане, энергоресурсов, чтобы обогреться. Однако знание реалий позволяет крымчанам сознавать, что, если «наступление зла» и возможно, то только со стороны «незалежной» и только в виде провокаций.