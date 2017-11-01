В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Симферополе сносят детские площадки

Говорят, в крымской столице начали сносить детские площадки. Такое происходит, к примеру, на ул. Куйбышева. Люди не понимают, откуда растут ноги у этого явления. Уже пошли слухи, что это «государственный заказ», мол, в России «все качели признаны опасными для жизни и теперь их по всей стране убирают». Другие предполагают, что сносят старые, убитые эсэсэсэровские площадки и «бог с ними», теперь главное – чтобы «опять парковку платную не влепили или пивбар какой-нибудь».