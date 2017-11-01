Тонкий момент

Как семья из Евпатории пытается одолеть систему

Иногда газете «Крымский ТелеграфЪ» приходится иметь дело с достаточно необычными и, прямо скажем, противоречивыми историями. Вот и в этот раз читательница обратилась к нам с просьбой помочь восстановить справедливость, но в ходе выяснения всех обстоятельств оказалось, что палка, как водится, о двух концах. Поэтому предлагаем вам самим судить, кто прав и кто не прав в сложившейся ситуации.

Домашние узники

В евпаторийском многоквартирном доме на улице Интернациональной живут две женщины: вдова военного, сейчас прикованная к постели, Мария Грекова, и её дочь Ирина Ефременко. Здание это очень старое — бывшая коммуналка, ныне разделённая на отдельные квартиры. Понятно, что комнатушки в таких постройках величиной не удивляют. И потому человеку с ограниченными физическими возможностями не остаётся иного досуга, кроме как дни напролёт сидеть у крошечного окошка, уныло созерцая кусочек внешнего мира.

Конечно, Ирине Валерьевне хочется, чтобы, несмотря на инвалидность, её мать имела возможность вести достойный образ жизни. В том числе регулярно выбираться из дома, бывать на прогулках, общаться с соседями. Но как прикажете 82-летней женщине, не способной передвигаться самостоятельно, выбираться из подъезда, в котором, увы, не предусмотрен элементарный пандус.

«Я сама уже тоже на пенсии. Мне тяжело физически преодолевать даже эти несколько ступеней в подъезде, когда вывожу маму на улицу в коляске, — рассказывает Ирина Ефременко. — Но я так хочу, чтобы моя мама ещё пожила нормально — она заслужила».

Прежде в таком же положении — заключённого в собственном доме — находился ныне покойный отчим Ирины Валерьевны. Чтобы иметь возможность выбираться во внешний мир, он задумал сделать отдельный выход из квартиры на улицу — с балкона. Такая незамысловатая мера позволила бы пожилому инвалиду самостоятельно выезжать на коляске из дому, вести вполне нормальную и даже независимую жизнь.

Тут-то и нашла коса на камень. Местные власти не давали согласия на реализацию проекта на протяжении девяти лет. Так и умер ветеран войны, не сумев преодолеть систему и выбраться за пределы четырёх стен опостылевшей квартиры.

Однако Ирина Валерьевна сдаваться не собирается. Она намерена продолжить борьбу усопшего отчима и всё-таки сделать отдельный вход в жилище — теперь уже для мамы. Ведь магазины, банки и прочие коммерческие объекты, которые сплошь и рядом открываются в квартирах первых этажей, без проблем прорубают отдельные входы на улицу. Им-то городские власти разрешения дают. А почему нельзя сделать этого для удобства инвалидов?

В поисках справедливости Ирина Валерьевна обратилась на горячую линию главы республики. Однако на запрос, направленный в администрацию Евпатории Советом министров Крыма, пришёл ответ, что ещё в 2013 году разрешение на строительство отдельного входа было выдано. «Это неправда! Никто нам ничего не разрешал, — восклицает возмущённая женщина. — Более того, к нам неоднократно приходили различные комиссии, работники социальной службы. И после очередного такого визита, который был в начале этого года, начальник управления соцобеспечения сообщил о категорическом запрете на перепланировку. Сказал, не положено. Не понимаю, почему такое отношение? Ведь мы не нахальничаем, не просим подаяния. Пусть просто разрешат сделать выход, а я готова постепенно возместить расходы на его строительство из своей пенсии».

Обратная сторона

Безусловно, услышав от читательницы эту наполненную неподдельной болью историю, мы решили помочь ей восстановить справедливость. И, разумеется, первым делом обратились в администрацию Евпатории. Каково же было наше изумление, когда выяснилось, что ещё в украинские времена разрешение на перепланировку действительно было получено покойным мужем Марии Грековой. Более того, как нам сообщили в мэрии, тогда же рабочие, делегированные городскими властями, выехали на место, чтобы приступить к оборудованию отдельного входа для престарелой четы. Однако пожилая дама запротестовала: новую дверь ей собирались прорубить с торца дома, а она хотела, чтобы выход сделали с другой стороны — непосредственно на улицу.

Когда уже при новой горадминистрации с просьбой о разрешении на создание отдельного входа пришла Ирина Валерьевна, ей порекомендовали обратиться в межведомственную комиссию. Именно этот орган согласовывает все перепланировки в жилом фонде. Женщине был предложен список документов, которые необходимо подготовить для решения вопроса. Это обязательная процедура, которую придётся пройти, прежде чем вносить какие-то изменения в планировку квартиры.

«Да, такой ответ приходил, но я могу вас уверить, что это блеф, отписка, — заявляет Ирина Валерьевна. — Нужно собирать документы, их подавать. А в итоге мы снова получим отказ — над нами просто издеваются. Всё будет напрасно».

Разочарование, испытываемое читательницей, нам вполне понятно. Однако, как объясняет представитель городских властей, если бы жильцы всё-таки обратились в комиссию, администрация могла бы запустить процедуру разбирательств: например, на каком основании им ответили отказом и чем ещё можно помочь семье. В данной же ситуации у департамента социальной защиты и других подразделений мэрии просто связаны руки.

Чисто по-человечески мы прекрасно понимаем двух пожилых одиноких женщин, уставших от бесконечной борьбы с бездушной бюрократической машиной. Более того, мы искренне им сочувствуем. Тем не менее существует определённый порядок, которому так или иначе приходится следовать всем.