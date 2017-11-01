Дворцовые тайны, или Как Хансарай стал орудием информационной войны

Негативный шум вокруг реставрации Ханского дворца в Бахчисарае начался ещё на прошлой неделе. Сначала казалось, что странное, излишне эмоциональное и не подкрепленное доказательствами (ну что за аргументы в стиле «об этом мне знакомый сказал», в самом деле?) сообщение о каком-то разрушении объекта канет через день-два в лентах соцсетей, но дошло до того, что государственные деятели сопредельного государства обратились за помощью в ЮНЕСКО. И пришлось объяснять очевидное: если бы не Россия, памятник вскоре был бы как минимум частично утрачен. А не наоборот.

Омрачившие юбилей

Поводом для истерии в информационном пространстве Украины по поводу «разрушения российскими властями» знаменитого памятника — Ханский дворец в Бахчисарае — стали так называемые вбросы — намеренно сформулированные в негативном контексте новости — о том, что дворец якобы не столько реставрируют, сколько разрушают. Кроме того (только вдумайтесь!), в вину ставилось то, что дворец взят под охрану и был закрыт на несколько дней в связи с подготовкой к празднованию юбилея. В частности, претензии предъявлялись к методам реставрации некоторых объектов дворца. Причём никаких комментариев специалистов, по сути, не было представлено. Голый шум, как говорится. Но, как бы смешно это ни выглядело, инфоповод оказался полезен киевскому режиму и дело дошло до того, что «в Минкультуры Украины оказались возмущены проведением масштабных работ на памятнике национального значения «Ханский дворец в Бахчисарае». И потребовали прекратить реставрацию. Нет, вам не показалось. Именно прекратить! Ведомство даже обратилось в ЮНЕСКО с просьбой содействовать в прекращении работ. Правда с ЮНЕСКО даже во времена Украины в Крыму «не срослось». Тогда эта организация отказалась вносить дворец в свой список. Кроме того, при Украине здания дворца-музея не ремонтировались (и ситуация оказалась запущена настолько, что теперь на реконструкцию только главного корпуса необходимо более 1,6 млрд рублей). К российской же стороне Украина обратилась более изощрённо: с требованием «немедленно прекратить нарушение норм международного права». Каково!

А тем временем на объекте ведутся системные работы по реставрации, и эта работа настолько масштабна и интересна, что заслуживает отдельной подробной публикации, которую «КТ» запланировал в ближайших выпусках.

Собака лает, караван идёт

Пока на Украине раздувают скандал, на полуострове спокойно готовятся к юбилею дворца. В частности, в рамках многочисленных мероприятий празднования юбилея историко-культурный заповедник посетил глава республики Сергей Аксенов. Также у входа в музей появилась мемориальная доска, посвященная первому директору и основателю музейного комплекса Усеину Боданинскому. Кроме этого, руководство музея-заповедника говорит о новшествах, которыми обогатится объект.

Вадим Мартынюк, директор Бахчисарайского музея-заповедника:

«Проблем у дворца немало, а для этого вопрос по облагораживанию объекта предлагаю вынести на заседание Совмина. Но планов много. Министерство культуры намеревается создать концертную площадку с уникальной акустикой на территории дворца прямо под открытым небом. 1,6 млрд руб. стоит потратить на то, чтобы придать объекту первозданный вид. Сейчас уже готовится проектно-сметная документация, затем письмо с обращением будет направлено президенту РФ и председателю правительства. Одна из главных задач — расширить выставочные площадки».

Руководство республики, похоже, с удовлетворением комментирует ситуацию, хотя также признаёт, что восстанавливать ещё нужно многое.

Сергей Аксёнов, глава РК:

«У всех, кто побывал здесь, впечатления самые положительные. На самом деле безразличных, я думаю, остаться не должно. Музеи замечательные, экспонатов огромное количество, но еще больше экспонатов находится в хранилищах. Задача наша на сегодняшний день — привести все в музее в соответствующее состояние. Восстановить его таким, каким он был изначально при строительстве».

Возвращаясь же к теме «разрушения» объекта, стоит привести и мнения авторитетных в этой области специалистов. Для полноты картины, так сказать.

Мерьем Сейтумерова, директор Музея истории и культуры крымских татар:

«Россия стала единственной страной, которая озаботилась судьбой Ханского дворца Бахчисарая в Крыму и начала его восстановление, в отличие от Украины, которая не занималась этим историческим объектом весь период с 1991 года».

Опровергли информацию о «варварстве во дворце», звучащую с территории сопредельного государства, и представители духовенства.

Эмирали Аблаев, муфтий Крыма:

«Самая главная радость для нас сегодня — это то, что сохраняется, и что проводятся огромные реставрации. Надеемся, что дворец еще долго будет существовать. И россияне будут приезжать к нам, видеть и удивляться этим богатствам. А то, что сказали о разрушении, — неправда. Каждый месяц, а то и чаще, проходят проверки со стороны верховного управления».

Здесь стоит добавить, что первый этап противоаварийных работ планируют закончить в декабре этого года.

А особенно интересным выглядит комментарий по этому поводу депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека. Информация, вскрывающая поднаготную мотивов и поступков местных деятелей из запрещенной ныне организации.

Руслан Бальбек, депутат Госдумы РФ:

«Частная организация Чубарова слезами заливается о разрушении Ханского дворца, даже в ООН челобитную подали... Уверен, что это слезы не по национальному достоянию крымскотатарского народа — а лишь корысти ради. Ведь Ильми Умеров, будучи главой Бахчисарая, заклеил себе долларовыми купюрами глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать, как разбиваются потолки и стены Ханского дворца его соратниками, которые почему-то решили, что таким образом можно наткнуться на клад».

Справка

Музей действует на базе бывшей резиденции крымских ханов. Комплекс в разное время неоднократно подвергался разграблению и разрушению. Не дошли до нашего времени зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, дворцовая утварь. Стены дворца помнят правителей Крымского ханства, великие посольства и российских императоров. Первой здесь побывала в 1787 году Екатерина Великая, после того как Крым был присоединен к Российской империи. Первые масштабные ремонтные работы во дворце, где останавливалась российская императрица, были проведены как раз к ее приезду, и после этого в течение двухсот лет осуществлялся лишь косметический ремонт.