Пока на голову не упадёт

Почему врачи Раздольненской больницы вынуждены работать почти в сарае?

Конфликты — неизбежная составляющая жизни любого коллектива. А недопонимание между начальством и подчинёнными — и вовсе классика. Особенно, если руководство назначено недавно и, в общем-то, принято далеко не всеми сотрудниками. Как быть в подобной ситуации и есть ли шанс разрешить её полюбовно?

Как после войны

Вот уже много лет психиатр и нарколог ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница» ведут приём в стоящей отдельно от основного здания постройке. Помещение очень старое, давно не видевшее ремонта, но это полбеды. В нём нет отопления. Кровля течёт, из-за чего сыреют и покрываются плесенью стены. Плюс к этому деревянный некрашеный пол долго держит сырость после каждой влажной уборки.

Недавно на одного из пациентов осыпалась штукатурка с потолка. Хорошо, человек не получил травм, но в таких условиях несчастных случаев только и жди. «У нас крысы бегают по столам, объедают документы. Как в послевоенные годы, честное слово! — рассказывает врач-психиатр Раздольненской больницы Светлана Митрофанова. — Больные заходят и пугаются. Спрашивают у нас, как можно так не уважать себя и пациентов. Люди брезгуют на стулья садиться, поскольку те всегда сырые. Неужели нельзя найти для нас другое помещение? Нам к Путину обращаться по этому вопросу или что?»

В неблагоустроенном здании вынуждены работать четыре человека: помимо врачей, супругов Митрофановых, ещё две медсестры. Все сетуют на то, что из-за холода и сырости то и дело болеют. Пришлось на собственные деньги купить электрический обогреватель. Зимой, говорят врачи, вынуждены оставлять его на ночь включённым. Конечно, страшно, потому что проводка в помещении очень старая — может и замыкание случиться с последующим пожаром. Но если не оставлять, утром в помещении работать невозможно из-за холода. В общем, мириться с подобными условиями труда у медиков уже нет никаких сил.

При этом, заявляют Митрофановы, в главном здании есть свободные кабинеты. Однако сколько они ни просили главного врача перевести их в нормальные помещения, он лишь отмахивается и твердит: «На это нет денег». Немного странный аргумент, удивились мы, учитывая, что для решения данной проблемы никаких расходов со стороны лечебного учреждения вроде как не требуется. В ответ на это Светлана Митрофанова дала понять, что новый главный врач, в отличие от предыдущего, демонстрирует некоторую «менеджерскую некомпетентность и несостоятельность в качестве руководителя».

Претензии — письменно

Само собой, при любой конфронтации слово должно быть предоставлено обеим сторонам. Поэтому мы попросили главного врача Раздольненской районной больницы Владимира Грузина объяснить своё странное нежелание улучшить условия работы подчинённых.

«Во-первых, ко мне с просьбой о переводе этих сотрудников в другое помещение пока никто не обращался, — ответствовал руководитель лечебного учреждения. — Во-вторых, здание, в котором психиатр и нарколог Митрофановы работают сейчас, даже не принадлежит больнице. Однако они по каким-то причинам принимали там пациентов при предыдущем главном враче и сейчас просто остались на прежнем месте. А у меня в поликлинике действительно есть свободные помещения. Пускай врачи составят письменное обращение с просьбой о переводе, и мы их спокойно переселим в нормальные кабинеты. Или хотя бы устно попросят. Честно говоря, данный вопрос сотрудниками вообще никак не муссировался. Уверяю вас, если бы они его подняли, мы бы уже давно решили проблему и переместили врачей и медсестёр в нормальное помещение».

Кроме того, оказалось, что если Светлана Митрофанова является сотрудником Раздольненской больницы, то её супруг, нарколог Александр Михайлович в медучреждении официально не трудоустроен. В соответствии с документами, он работает в Крымском научно-практическом центре наркологии в Симферополе. Так что для начала данная организация должна заключить договор о сотрудничестве с больницей в Раздольном, и только тогда главврач будет иметь законные основания, чтобы подыскивать для нарколога рабочее помещение.

Что ж, ситуация не новая: слово одной стороны против слова другой. Кто именно из участников конфликта говорит неправду, человеку, не посвящённому в дела и жизнь трудового коллектива, понять невозможно. Может быть, главный врач и впрямь имеет какие-то свои основания для того, чтобы упорно держать подчинённых в утлой постройке, подвергая их мучениям от сырости и холода. А может, чете Митрофановых не по нраву новый руководитель, и они, рассказывая жуткие истории о его равнодушии и безразличии к судьбе сотрудников, стремятся дискредитировать главврача. Ведь, если вдуматься, психиатр и нарколог, с их же слов, сидят в этом жутком здании на протяжении вот уже десяти лет. И только сейчас решили высказать своё недовольство?

В общем, в качестве «третейского судьи» мы попросили прокомментировать ситуацию специалистов республиканского Министерства здравоохранения. В ведомстве нам пояснили, что подобные коллизии, увы, не редкость. Однако при любых обстоятельствах решать производственные вопросы сотрудникам больницы придётся непосредственно с тем, кто курирует вопрос на месте. То есть с главным врачом. Но делать это нужно не устно, иначе так и будет без конца: одно слово против другого, и крайних-виноватых не доискаться. Все жалобы и обращения должны быть оформлены письменно, и, более того, обязательно зарегистрированы в делопроизводстве медучреждения. Тогда в случае, если руководитель действительно игнорирует просьбы сотрудников, Минздрав сможет предъявить ему обоснованные претензии и принять необходимые меры по решению конфликта.