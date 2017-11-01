За ценой не постоим

Крымский подрядчик снёс ферму ради строительства объездной

Не секрет, что ежегодно на дорожные работы выделяются миллиарды бюджетных средств, но одновременно крымчане прекрасно видят, что большая часть отремонтированных покрытий не успевает и года прослужить, прежде чем снова развалится. Крымские власти говорят, что проблема в подрядчиках, которые выполняют взятые на себя обязательства так-сяк... Какого ещё результата можно ожидать при подобном подходе к делу? Более того, оказывается, некоторые компании наносят ущерб не только республиканской казне, но и имуществу граждан.

Вторжение

Наталья Малишевская — владелица небольшого крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на участке в 4,8 га в селе Чистеньком, совсем недалеко от строящейся объездной дороги Дубки — Левадки. Прошлой осенью на делянке появились неизвестные люди, представившиеся сотрудниками ООО «Крым Магистраль Строй» — генерального подрядчика, выполняющего дорожно-строительные работы. Визитёры изъявили желание срочно купить участок земли, принадлежащий Наталье, поскольку именно здесь, согласно проекту, должна пройти объездная. «Я сказала им, что с нами как собственниками никто не согласовывал вопрос о строительстве дороги по нашему участку, хотя это положено по закону, — рассказывает хозяйка КФХ. — Кроме того, не было официального перевода земель сельхозназначения под строительство дороги. Я попросила ознакомить меня с проектом и ходатайством об изъятии, межевым планом и другими документами по нашему участку, которые должны быть у подрядчика перед началом строительства. На это мне ответили, что проект находится на согласовании. Тогда я предупредила посетителей, что приступать к работам без документов незаконно».

На это представители фирмы ответили, что работают с согласия Владимира Давыдченко, заместителя начальника по капитальному строительству Службы автомобильных дорог Крыма. И что им надобно до конца года успеть освоить 2,5 млрд руб. Разумеется, такие аргументы Наталья расценила как неубедительные и отказалась продавать свой участок.

Тем не менее неделю спустя, в отсутствие хозяйки, на ферме появился бульдозер, который снял с делянки плодородный слой почвы и снёс подчистую ягодную плантацию.

Наталья обратилась в прокуратуру с просьбой защитить её землю от дальнейших вторжений и принудить дорожно-строительную компанию возместить нанесённый сельхозпроизводству ущерб. Заявление было перенаправлено в местное отделение МВД, которое почти год вело доследственную проверку. В её ходе в адрес «Крым Магистраль Строя» был отправлен запрос с просьбой предоставить копии разрешительных документов на проведение дорожно-строительных работ. Вскоре пришёл ответ, в котором сообщалось, что организация лишь выполняла контракт, заключённый со Службой автодорог. При этом, правда, номер документа и дата его подписания так и не были представлены, однако в возбуждении дела заявительнице всё же было отказано «ввиду отсутствия состава преступления».

«Я всё-таки считаю, что в действиях руководства компании усматриваются признаки состава преступления, поскольку, не имея соответствующих правовых оснований, оно дало указания проводить строительные работы, причинив тем самым ущерб моему имуществу, — заявляет Наталья Малишевская. — Кстати, представители фирмы-подрядчика долгое время отрицали свою причастность к разрушениям, учинённым на нашем участке».

Сейчас причастность, наконец, установлена, и Служба по земельному и фитосанитарному надзору РК, при согласовании с прокуратурой, выдала «Крым Магистраль Строю» предписание привести развороченный участок в первоначальное состояние, восстановив плодородный слой почвы и проведя биологическую рекультивацию. Правда Наталья сомневается, что фирма, уже успевшая зарекомендовать себя не с лучшей стороны, выполнит вменённые ей обязательства в установленный срок. И тогда сельхозпредприятие ждут новые убытки, ведь даже на восстановленной делянке ягодную плантацию придётся создавать с нуля, а значит, полноценный урожай можно будет получить ещё не скоро.

Работают, как могут?

В данный момент «Крым Магистраль Строй» больше не занимается строительством объездной Дубки — Левадки. Возведение дороги, которой предстоит стать частью федеральной трассы «Таврида», поручено другому подрядчику — новосибирской компании «Сибавтобан».

Следует заметить, что «Крым Магистраль Строй» работает на полуострове ещё с 2014 года, регулярно получает серьёзные подряды и при этом с завидным постоянством попадает в какие-то неблаговидные ситуации. Например, в марте этого года выяснилось, что компания задолжала своим рабочим около 7,7 млн руб.: за бесплатно работали 308 человек. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы в ситуацию не вмешалась республиканская прокуратура. По итогу задолженность была погашена в полном объёме, однако в отношении компании и её директора надзорное ведомство возбудило административные дела и назначило штрафы: фирме — в размере 45 тыс. руб., руководителю — 18 тыс. руб.

До этого случая был ещё один. «Крым Магистраль Строй» выполняла ремонт Ялтинской объездной. Однако проверка, проведённая Службой технического надзора РК, установила, что работы были выполнены некачественно, а значит, должны быть переделаны за счёт подрядчика. В общей сложности фирме пришлось заново отремонтировать 7 км дороги.

Как ни странно, несмотря на "специфику" своей деятельности, нынешней осенью компания получила новый контракт: на ремонт отрезка дороги Новопавловка — Научный в Бахчисарайском районе. И вновь оказия: работы по замене верхнего слоя асфальта должны были закончиться до 30 сентября, но дорога всё ещё не готова.

Никита Гаранин, начальник Службы автомобильных дорог РК:

«Были и гарантии, и заверения в том, что до 15 октября закончат точно. Однако на дворе ноябрь, а воз, как говорится, и ныне там. В ходе выполнения работ подрядчиком были допущены неоднократные нарушения, в том числе влияющие на безопасность дорожного движения на данном участке, не соблюдалась технология производства, игнорировалась схема организации дорожного движения. На сегодняшний день обязательства по контракту не выполнены, просрочка составляет один месяц. С учётом погодных условий завершить работы ввиду технологических особенностей не представляется возможным. Мы направили в адрес ООО „Крым Магистраль Строй“ претензии на общую сумму 14 млн руб. вместе с уведомлением о расторжении контракта в одностороннем порядке. Со своей стороны, Служба автомобильных дорог предпримет действия для завершения работ на данном участке».

Конечно, мы намеревались предоставить право высказаться и ключевой стороне многостороннего конфликта — представителям компании «Крым Магистраль Строй». Увы, дозвониться директору компании оказалось невыполнимой задачей — аппарат находится вне зоны действия сети. Однако мы всё же готовы представить читателям позицию руководства подрядной организации, если оно в дальнейшем пожелает это сделать.