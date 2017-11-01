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РегионыСимферополь

Приведение в чувство

Очередной рынок в Симферополе будет зачищен в ближайшие дни

Наведение порядка в Симферополе продолжается. Кому-то это нравится. Кому-то нет. Можно спорить о методах, дискутировать о целесообразности тех или иных первоочередных действий, но несомненно одно: по-прежнему быть не может, столица полуострова нуждается в «переформатировании». Сейчас на повестке дня — приведение в цивилизованный вид очередного симферопольского рынка. На этот раз на улице Б. Куна.

Не отходя от кассы

Каждый, кто бывал хоть раз на рынке в районе симферопольской улицы Белы Куна, не мог не заметить (конечно, если без предвзятости), что там творится чёрт знает что. Хаос, грязь, толкотня. И это не потому, что «рынок и он таким и должен быть». Это из-за неорганизованности. И халатного отношения самих торговцев, в первую очередь, владельцев торговых точек и тех, кто ими управляет. И внимание городских властей наконец обратилось сюда. В частности, глава администрации Симферополя Игорь Лукашев встретился с руководством ряда торговых точек, расположенных на ул. Б. Куна. По итогам выездного мероприятия он распорядился в кратчайшие сроки провести санитарную очистку района и привести места продаж и территории рядом с ними в надлежащее состояние. Помимо этого, градоначальник распорядился пресечь деятельность незаконных торговых точек вблизи продуктовых магазинов. Но расскажем по порядку.

Куда побегут «мобильные бригады»?

Итак, на днях с проверкой на один из городских рынков выехала комиссия от администрации города Симферополя. В ходе инспекции в районе ул. Белы Куна Игорь Лукашев лично проверил у предпринимателей наличие разрешений на деятельность. Осмотрев торговую зону, глава администрации остался недоволен. Хаотичное расположение многочисленных павильонов, по его мнению, портит облик жилого квартала.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Рынок весь заставлен стационарными объектами, у людей есть документы. Мы провели тщательную проверку. Но, конечно, так не должно быть. Мало стационарности, так еще и палаток наставили большое количество. Должно быть определенное место для торговли. Все должно быть выдержано в одном стиле».

Кроме этого, гнев градоначальника вызвали и мусор, и заклеенные рекламой торцы жилых домов. Это грубое нарушение правил благоустройства, действующих в городском округе. «Размещать рекламу, тем более несанкционированную, где и как угодно недопустимо», — подчеркнул глава администрации.

Игорь Лукашёв:

«Здесь все очевидно. Все стены обклеены различными объявлениями. Это просто как образец. А на самом деле весь город так обклеен. Это явление, с которым необходимо бороться. Улицы города и дома — это лицо столицы. Что увидят туристы, когда пройдутся по районам? И какое сложится у них впечатление от посещения Симферополя?»

Подход к борьбе с подобными нарушениями обдумывается в муниципалитете давно. По истечении договоров аренды торговых точек разработанный план действий начнут воплощать в жизнь.

Игорь Лукашёв:

«Раз уже сделали, то хотя бы нужно соблюдать чистоту до определенного момента, а потом все это поснимаем. Очень скоро придет это время».

Подобная ситуация наблюдается не только на рынке на ул. Б. Куна, но и на всех торговых площадках города Симферополя. Площадь перед Центральным рынком зачистили и облагородили, теперь осталось провести подобные мероприятия и на других объектах. Были попытки прекратить незаконную деятельность на рынках Куйбышевский и Буденновский, но пока этот вопрос находится в стадии решения. Также глава администрации планирует ликвидировать ряд других рынков, которые портят лицо столицы. Будут ликвидированы рынки от Московского кольца до трассы Симферополь — Джанкой. Торговые места снесут, а вместо них будет сделана зеленая зона, высадят деревья. Лукашёв также обозначил проблему с ярмарками, которые проводят различные ассоциации.

Игорь Лукашёв:

«У нас есть ярмарки, организаторы которых ничего городу не платят, сами собирают деньги, но при этом после них остается мусор, потому что они ни с кем не заключают договоры. Там работают „мобильные бригады“: я только прихожу — они со своими тачками сбегают — через полчаса возвращаются. Это целая система, одни и те же люди кочуют из одного района в другой. Я со всеми разговаривал, увещевал. Мы уже ряд стихийных рынков узаконили, люди торговали цветами (на площади Куйбышева — мы им дали место. Они спокойно работают. Рынок животных (в районе Центрального рынка) тоже перенесли, дали площадку».

Глава администрации Симферополя лично проинспектировал торговые точки города рядом с рынками и торговыми центрами. Также он отметил, что практически у всех реализаторов были разрешения на торговлю свежими овощами и фруктами. Тем не менее ушлые продавцы тут же продают соленья и даже живую рыбу — это недопустимо по санитарным нормам. В ходе инспекции Игорь Лукашёв также выявил несколько торговых объектов, работающих с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

Ревизия рынков в различных районах города Симферополя продолжится. Как выразился Игорь Лукашёв, всех торговцев нужно привести в чувство. Но в этом деле, конечно, есть и другая сторона. Захотят ли торговцы приходить в это самое чувство теми способами, которые предлагает власть?.. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» будет наблюдать за развитием ситуации.

Нина АРХИПОВА
Фото simadm.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 455 от 10 ноября 2017 года

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Просмотров: 83 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:58

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