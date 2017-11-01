Война и мир по-севастопольски

В городе-герое сделали свободный доступ на секретный объект и обещают новую площадь

На этот раз картину некоторых важных событий недели мы решили сделать в Севастополе. Благо, есть поводы. Тем более, что поводы эти позитивны. А именно: открылся новый музей, и ни где-нибудь, а на территории прежде закрытого военного объекта, плюс местные власти обещают создать в городе-герое новое культурное пространство.

Батарею «захватило» РГО

Константиновская батарея, построенная в 1840 году прямо на входе в севастопольскую бухту, является одним из главных акцентов морского фасада города. Долгие годы она была закрытым, даже секретным объектом. Что не удивительно, учитывая её военный статус. Но несколько дней назад (аккурат в День народного единства) батарея «пала» — открыла свои ворота для широкой публики. Повод веский и хороший — на территории Константиновской казематированной батареи состоялась торжественная церемония открытия музейно-выставочного комплекса, отражающего всю более чем 200-летнюю военную историю города. Играл оркестр Черноморского флота, а старт работе экспозиции дал выстрел из раритетной пушки времен Крымской войны. В мероприятии приняли участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, зампредседателя Заксобрания города Александр Кулагин, главный федеральный инспектор по Севастополю Александр Антонцев и представитель Русского географического общества (РГО) Владимир Воробьев. Собственно силами РГО батарея не так давно была восстановлена и теперь открылся общий доступ к раритетам первой очереди этого нового музейно-выставочного комплекса.

Владимир Воробьёв:

«История Константиновской батареи неразрывно связана с героическими именами соотечественников — русских и советских воинов, полководцев разных эпох от Александра Суворова, давшего указание построить батарею, до ее защитников во время Великой Отечественной войны. Открытие комплекса — это достойный образец сохранения памяти о людях, являющихся примерами молодому поколению».

Также Воробьев выразил особую благодарность президенту РГО Сергею Шойгу, «без которого этот проект никогда бы не состоялся», командованию Черноморского флота и подрядчикам, которые выполнили огромный объем восстановительных и иных работ.

«Она практически никогда не реставрировалась и не была открыта для широкого посещения. На втором этапе мы проведем реконструкцию второго этажа, в котором также будет музейная экспозиция. Надеюсь, что Константиновская батарея станет самым популярным местом туризма и отдыха», — подчеркнул Воробьев (экспонатов, нужно признать, пока не много, однако обещают, что их будет больше).

Сроки открытия музея «Константиновская батарея» неоднократно переносились. Ранее срок был установлен на 1 мая 2017 года, затем перенесен на 1 июня и окончательно на 4 ноября. Начиная с 2015 года, Русским географическим обществом вложены в реконструкцию 780 млн рублей. Цена же билета в музей, как сообщают организаторы, «не будет превышать среднегородской и ориентировочно составит 300 рублей». Пока музей будет работать в пятницу, субботу и воскресенье, затем — чаще. Пока будут работать только групповые экскурсии. Стоит заметить, что организаторы лукавят с «среднегородской ценой» и 300 рублей — максимальная цена для местных музеев (в традиционно очень популярный Музей Краснознамённого Черноморского флота, например, вход — 100 рублей, а для детей и пенсионеров — 50). Скорее всего, что «базовый стандарт» был взят с соседней Михайловской батареи, где вход как раз и составляет 300 рублей и эта цена, как неоднократно уже замечали и горожане, и гости Севастополя — не соответствует понятиям патриотического воспитания. Просто тем, кто пожелал ознакомиться с музеем на Северной стороне города и добрался туда через бухту, а потом преодолел приличное расстояние пешком, или на автобусе, ничего не остаётся, как платить «спекулятивную цену». Не ехать же обратно...

Впрочем, число туристов, посетивших музейный комплекс за минувшую неделю, превысило ожидания властей Севастополя вдвое. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства со ссылкой на начальника управления туризма Ларису Дудкину. «Предполагалось, что в праздничные дни музей посетят около 5 тысяч туристов. Фактически количество посетителей превзошло наши планы: только 4 ноября на территории батареи побывало от 5 до 7 тысяч человек. Общее число посетителей за два первых дня составило 10 тысяч человек». Это, конечно, не удивительно. Ведь впервые даже для севастопольцев появилась увидеть легендарный объект внутри, а не только снаружи, издалека.

Навстречу театральной площади

Другая примечательная севастопольская новость о т ом, что в городе собираются создать театральную площадь. Планируется, что на ней разместятся новые здания Театра юного зрителя и Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова. Об этом рассказала начальник главного управления культуры Севастополя Ирина Демидова. «Мы нашли такое место, сейчас начнутся проектно-исследовательские работы. Участок располагается перед торговым центром „Муссон“, может использоваться для постройки двух театров. Это будет, как мы себе представляем, театральная площадь, на ней будет развита инфраструктура, как транспортная, так и все, что связано с деятельностью театра и там разместятся два наших театра», — сообщила Демидова.

Новое здание Театра юного зрителя будет рассчитано на 535 зрительских мест. В нем планируется обустроить две сценические площадки, большой и малый зал, новые производственные помещения, комнаты для творческого коллектива, технического и административного персонала. «По поводу театра, его вида и концепции, я думаю, можно будет говорить, кода будет проектное решение со стороны архитекторов. Сейчас с нашей стороны, мы с июля по сентябрь создавали техническое задание на основе нормативных документов, существующих по строительству театральных зданий. Мы уже подготовили документацию, которая подписана на всех уровнях и принята», — заявил директор Севастопольского театра юного зрителя Андрей Маймусов. В новом здании появится и студия для детей. «Мы предусмотрели в техническом задании обязательное размещение театральной студии, которая существовала до 2000 года при театре, до сих пор она в памяти, и люди очень часто спрашивают, они хотят, чтобы их дети их занимались», — добавил Маймусов.

Известно также, что по поручению президента РФ уже в этом году Театр юного зрителя получит субсидию более 870 тысяч рублей на закупку нового оборудования.