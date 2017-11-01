Есть и молчать

Украинские СМИ продолжают поливать грязью полуостров

На этой неделе украинские СМИ, рассказывавшие о Крыме, снова решили перековеркать тему о продовольствии на полуострове, подняли вой по поводу укрепления его обороны и скорбно отреагировали на бюджетные дела.

В самый раз

Яростное негодование по ту сторону Перекопа всегда вызывают новости об укреплении обороноспособности российского полуострова. В частности, о том, что в Крыму создана самодостаточная группировка войск, которая включает в себя базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», — сказал Герасимов. Он добавил, что за пять лет в так называемом Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В войска ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов. «Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», имеющими на вооружении крылатые ракеты «Калибр», тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», — добавил Герасимов.

И ответить нечего

Как правило, в украинском информационном пространстве начинаются стенания по любому высказыванию российских политиков относительно Крыма. Понятно, недоброжелательные. Но пока, после заявления депутата Госдумы России Константина Затулина, образовался некий информационный штиль. Видимо, не знают, что и сказать. Дело в том, что Затулин заявил, что Россия должна отменить акты 1954 года, по которым Крым был передан в состав Украины. «Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и наследником Советского Союза, должна принять решение об отмене актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море», — сказал Затулин на пленарном заседании «Форума друзей Крыма».

Снова о еде...

Как только дело близится к зиме, украинские новости о Крыме начинают приобретать ярко выраженный гастрономический характер. Общая канва сообщений смехотворна — в Крыму плохо без еды... Особенно без украинской, которую украинцы незаконно пытаются провезти на полуостров. Но не получается. Например, за минувшую неделю в Крым не пустили 164,6 кг продуктов с Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор. «В сумках и чемоданах граждан было обнаружено 16,4 кг свинины, 40,3 кг сала, 10,5 кг говядины, 24,9 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 32,4 кг мяса птицы, 2,6 кг молока и молочной продукции, 11,5 кг рыбной продукции и морепродуктов, 26 кг продукции пчеловодства и мёда, 88 яиц», — сообщает ведомство. Все продукты и товары не были допущены на полуостров на основании норм и требований Таможенного союза.

Завидно?

С особым цинизмом украинские СМИ комментируют сейчас бюджетные дела полуострова. Дело в том, что российский Крым подготовил проект трехлетнего бюджета без дефицита, что было немыслимо при украинском режиме. Достичь этого удалось за счет роста безвозмездных поступлений из федерального бюджета России. Доля вливаний из него в доходах региона будет увеличиваться ежегодно и достигнет 79% к 2020 году. Так, к 2018 году объем перечислений составит 129,5 млрд руб. при совокупных доходах 168 млрд руб. В 2019 году Крым получит 143 млрд руб. (из 181 млрд руб. доходов), а в 2020-м — 150 млрд руб. (из 190 млрд руб.). При этом собственные доходы Крыма планируются в диапазоне 38–40 млрд руб. Большая часть поддержки Крыму в 2018 году приходится на дотации (32,2%, выдаются без конкретных условий их расходования) и субсидии (65,5%, выдаются на конкретные цели). За эти три года так называемый Минфин Крыма планирует погасить долги по облигациям, выпущенным еще в 2011 году (срок погашения этого долга настал в июне 2014 года). Сейчас у Крыма 390 млн руб. долга, включая долг по спорным внешним обязательствам на $5 млн, следует из статистики Минфина России. С 2019 года Крым планирует нулевой размер госдолга.