Кому мешает ФАС?

Смерть руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю стала поводом повнимательнее рассмотреть деятельность этой службы

Новость о смерти руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева стала шоком. Почему ушёл из жизни всегда приветливый, улыбчивый, здоровый 44-летний мужчина?.. Пока идёт следствие, точных, официальных ответов не может дать никто. Но, может быть, причина кроется в сфере его профессиональных обязанностей? Во всяком случае, это одна из множества рождающихся сейчас неофициальных версий. «КТ», по материалам крымских информагентств, публикует наиболее освещаемые в СМИ дела с участием антимонопольной службы за три года существования ведомства в Крыму.

Чёрные детали

Как сообщили крымские новостные порталы, 8 ноября 2017 года руководитель Управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев (возглавлял ведомство с 2014 года) был найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Главное следственное управление СК РФ по РК начало проверку по факту смерти руководителя крымского УФАС. И до тех пор пока следствие не посчитает возможным озвучить какую-либо информацию об этом трагическом событии, можно рассчитывать только на сарафанное радио с большей или меньшей степенью достоверности.

Что же известно из неофициальных источников? Якобы Кураев покончил жизнь самоубийством, повесившись в ванной. Среди крымских блогеров распространяется также информация, что «7 ноября он, как обычно, вернулся домой с работы. После ужина с семьей он остался один на кухне. Утром жена Кураева нашла своего мужа мертвым в ванной комнате. Рядом с его телом нашли планшет, который всю ночь записывал видео самоубийства чиновника». Якобы там было оставлено и прощальное видеообращение главы Управления ФАС по Крыму и Севастополю. При этом источники в правоохранительных органах, на момент отправки этого номера «КТ» в печать, не подтвердили и не опровергли появившуюся информацию о том, что глава УФАС снял на видео свое самоубийство.

А сотрудники Федеральной антимонопольной службы выразили соболезнование в связи со смертью Тимофея Кураева. Текст соболезнования опубликован на официальном сайте ведомства. «Безмерно скорбим. Для нас, его коллег, это большая потеря. Тимофей Владимирович всегда отличался не только высоким профессионализмом, благодаря которому работа с ним была неизменно эффективной и успешной, но и своими человеческими качествами, запомнился всем нам как яркая, неординарная личность, внимательный руководитель и человек, глубоко преданный избранному делу и идеалам созидания. Он завоевал любовь и уважение всех, кто его знал. Светлую память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, наших воспоминаниях. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким».

Громкие дела

Выводы, конечно, делать пока рано. Но небезынтересно, как нам кажется, рассмотреть некоторые важнейшие дела, которыми занималось УФАС под руководством Кураева.

Левые терминалы

Дело нефтетрейдеров было далеко не первым расследованием ФАС по картельным сговорам на полуострове. В сентябре 2015 года ведомство начало разбирательство в отношении владельцев платежных терминалов — севастопольской компании «Пэйбэрри». Тогда в ходе внеплановой выездной проверки ООО «Пэйбэрри» были установлены и зафиксированы факты и доказательства, указывающие на координацию экономической деятельности между предприятием и его субагентами, запрет на которую установлен федеральным законодательством. Дело было возбуждено по признакам нарушения части 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции». В декабре УФАС признало «Пэйбэрри» нарушителем закона «О защите конкуренции» и выдало предписание об устранении выявленных нарушений. «Помимо этого, на компанию будет наложено административное взыскание в виде штрафа», — сообщили тогда в УФАС, не уточняя сумму штрафа.

Паромный скандал

В октябре 2014 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю по итогам проверки тарифов на перевозку пассажиров через Керченский пролив и грузового транспорта на переправе Новороссийск — Феодосия выявило нарушения антимонопольного законодательства со стороны автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция». На тот момент компания была оператором переправы. ФАС выдала предупреждение о прекращении неправомерных действий. ЕТД в своем письме УФАС сообщила, что требования антимонопольной службы, изложенные в предупреждении, выполнены в полном объеме — дополнительные расходы из тарифов по перевозке грузового транспорта исключены. Однако уже в июне 2015 года ФАС снова выявила нарушения транспортной дирекцией тарифообразования на переправе. В частности, пользуясь доминирующим положением по организации перевозок в портах Крыма и Кавказа, ЕТД навязывала дополнительные услуги, включенные в тарифы на пассажирские и грузовые перевозки по маршрутам Новороссийск — Керчь и Керчь — порт Кавказ, при этом некоторые услуги дублировали друг друга, из-за чего за одну и ту же операцию взималась двойная плата. В этот раз, помимо предписания об устранении нарушений, на АНО «ЕТД» был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Сотовые штрафы

В ноябре 2015 года антимонопольная служба оштрафовала «Севастополь Телеком» на 300 тысяч рублей за неисполнение предписания ФАС. В частности, в нарушение закона «О защите конкуренции» предприятие навязывало оператору связи услуги по прокладке нового кабеля в сооружениях линейно-кабельной канализации, в которых указанное юридическое лицо не было заинтересовано, а также отказалось от заключения договора на условиях беспрепятственного доступа уполномоченных представителей юрлица к своему размещенному кабелю связи для проверки его технического состояния, обслуживания, демонтажа. В связи с этим госпредприятие «Севастополь Телеком» получило от УФАС предписание об устранении нарушений, однако так и не исполнило его, за что и поплатилось — крымским УФАС России было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Через год, в ноябре 2016-го, стало известно, что Арбитражный суд Севастополя оставил в силе постановление антимонопольной службы о наложении на госпредприятие штрафа за нарушение законодательства. «Административный штраф ГУПС „Севастополь Телеком“ в полном объеме оплачен», — уточнили тогда в УФАС.

Заправки в сговоре

Самым громким было дело о картельном сговоре между пятью крупнейшими нефтетрейдерами полуострова и наложении на них штрафа в размере 129 млн рублей. Так, в июне 2016 года комиссия Управления ФАС по Крыму и Севастополю по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства признала действия ООО «Крымойл», ООО «Ритейл юг», АО «Компания нефтетрейдинг» и других, выразившиеся в установлении и поддержании цен на рынке розничной реализации бензина автомобильного марок А-92, А-95 и дизельного топлива, нарушением пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Позже крымское УФАС приняло решение о наложении на компании штрафа в размере 129 млн рублей за организацию картеля на полуострове. В феврале 2017 года руководитель крымского управления антимонопольной службы Тимофей Кураев сообщил, что оштрафованные нефтетрейдеры обжалуют решение УФАС в суде. Однако в октябре стало известно, что Арбитражный суд Республики Крым подтвердил обоснованность наложения штрафа и оставил в силе решение крымского УФАС.

Море нарушений

Также в Управлении ФАС по Крыму и Севастополю было возбуждено дело о нарушении закона о конкуренции государственным унитарным предприятием «Крымские морские порты». Дело рассматривалось в связи с выявленными признаками нарушения госпредприятием частей 1, 6 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». В качестве эксперта УФАС привлекало Госкомитет по ценам и тарифам РК. В частности, комитету было поручено провести экспертизу и определить экономическую обоснованность установления портовых сборов ГУП РК «Крымские морские порты». О результатах расследования данного дела крымское УФАС не сообщало. В январе 2017 года руководитель ведомства рассказал, что управление планирует начать проверки обоснованности тарифов в портах. «У нас есть поручение Федеральной антимонопольной службы о начале таких проверок в январе. Они касаются и ГУП „Крымские морские порты“, и Севастопольского морского порта», — сообщили в УФАС.