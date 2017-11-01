Мяч, летящий над Европой

Как себя проявили в стартовых матчах наши баскетболисты

Автору этого материала много раз в разных странах пришлось участвовать в дискуссиях, какому мячу поклонники спорта в большей степени отдают свои предпочтения — футбольному или баскетбольному? И если в Европе футбол остаётся на первом месте, то в США вне конкуренции — баскетбол! Признаюсь, что самым большим потрясением во время поездки по городам Штатов были баскетбольные кольца, установленные в каждом дворе — от великолепных особняков до фавел в негритянских кварталах, и мячи, лежащие под ними днём и ночью, которыми может пользоваться каждый желающий.

Набирая популярность

Разумеется, в России футбольный мяч всегда был популярен в минувшем веке, но постепенно ему стал составлять конкуренцию баскетбольный. После Второй мировой войны сборные СССР стали лидером баскетбольной Европы как среди мужчин, так и среди женщин. И только из-за увлечения этой игрой в Америке советские баскетболисты весьма редко становились чемпионами мира и победителями Олимпийских игр. Причём в первую очередь это относилось к сильному полу и значительно меньше — к прекрасному — до тех пор пока игроки из России, Литвы, Украины, Латвии, Грузии, Эстонии не разошлись по своим национальным квартирам, сменив сборные Советского Союза на сборные своих государств.

Не случайно, когда на нашем континенте баскетбол тоже пошёл в гору и с 1956 года начал среди мужчин разыгрываться Кубок европейских чемпионов, который со временем превратился в Евролигу, постепенно приближающуюся по мастерству к клубам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), объединяющей профессиональные команды США и Канады, наши, как говорится, не пасли задних. Чаще всего лучшим клубом континента становился испанский «Реал» из Мадрида (9 раз), за которым шли московский ЦСКА — 7, израильский «Маккаби» из Тель-Авива и греческий «Панатинаикос» из Афин — по 6, итальянский «Варезе» — 5 раз. А всего двадцать один клуб в разные годы владел этими призами. Были среди них и наши прежние соотечественники: рижский АСК (1958, 1959, 1960), который приводил к победам легендарный тренер Александр Гомельский, тбилисское «Динамо» (1962), вильнюсский «Жальгирис» (1999). И это происходило до тех пор пока европейские клубы в массовом порядке не стали заполнять американцы, которые уже поиграли в клубах НБА или старались проявить себя в Европе, чтобы получить приглашение играть за известные команды у себя на родине.

Интересно отметить, что сейчас в шестнадцати клубах Евролиги выступают 55 баскетболистов из США, 23 — из Сербии, 22 — из Испании, 18 — из Греции, 14 — из России, 13 — из Франции, по 11 — из Турции и Литвы. Начиная с 2008 года они играли в нескольких группах, из которых только победители выходили в «Финал четырёх», где в поединках на вылет определяли обладателя почётного приза и двух призёров.

Вот как завершались последние пять турниров.

2013 год. «Олимпиакос» (Пирей, Греция), «Реал» (Мадрид), ЦСКА (Москва), «Барселона» (Испания).

2014 год. «Маккаби» (Тель-Авив), «Реал», «Барселона», ЦСКА.

2015 год. «Реал», «Олимпиакос», ЦСКА, «Фенербахче» (Стамбул, Турция).

2016 год. ЦСКА, «Фенербахче», «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия), «Баскония» (Испания).

2017 год. «Фенербахче», «Олимпиакос», ЦСКА, «Реал».

Без изменений

Стартовавшая 12 октября Евролига-2017/18 второй сезон подряд проводится без изменений. В ней участвуют 16 клубов из Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Литвы, России, Сербии, Турции, которые выступают в регулярном чемпионате, встречаясь друг с другом по два раза: на своей арене и в гостях. Проведя по 30 игр, лучшие восемь клубов получают право сыграть в 1/4 финала плей-офф, до трёх побед в парах, определённых результатами регулярного чемпионата. Четыре победителя четвертьфинальных поединков и составят «Финал четырёх», в котором будет разыграна «Серебряная корзина», главный приз Евролиги.

Пока в регулярном чемпионате сыграно пять туров. Познакомьтесь с турнирной таблицей: «Олимпиакос» (Греция), «Реал» (Испания), «Химки» и ЦСКА (Россия) — по 12, «Маккаби» (Израиль), «Фенербахче» (Турция), «Валенсия» (Испания), «Бамберг» (Германия) — по 9, «Барселона», «Уникаха» (оба — Испания), «Жальгирис» (Литва), «Црвена Звезда» (Сербия), «Панатинаикос» (Греция) — по 6, «Олимпия» (Италия), «Баскония» (Испания) — по 3, «Анадолу Эфес» (Турция) — 0 очков. Как понимают читатели, в баскетболе ничьих не бывает, а за победу с любым счётом команде присуждается три очка. Познакомившись с турнирной таблицей, можем отметить, что все клубы не избежали горечи поражений.

Разумеется, читателей «Крымского Телеграфа» интересует, как себя проявили в стартовых матчах баскетболисты из Подмосковья и Москвы, которыми руководят известные греческие наставники Георгиос Барцокас и Димитрис Итудис, которые уже сыграли по три поединка на своём поле и по два — в гостях.

«Химки» дома переиграли «Валенсию» — 75:70, «Жальгирис» — 85:77, «Црвену Звезду» — 85:78, но затем в гостях были разгромлены «Олимпиакосом» — 75:92, однако смогли собраться с силами и в Мадриде нанести первое поражение «Реалу» — 86:80. Лучшими игроками в подмосковной команде были лидер сборной России Алексей Швед — 96 и его американские коллеги Томас Робинсон — 69, Джеймс Андерсон — 68, Малкольм Томас — 52, Энтони Гилл — 38 очков.

По такому же графику шагают в первенстве и армейцы Москвы. У себя на площадке они победили «Панатинаикос» — 81:63, «Олимпию» — 93:84, «Жальгирис» — 94:91, а выступая в гостях, были «нокаутированы» в Мадриде «Реалом» — 69:82, но уверенно расправились в Стамбуле с «Анадолу Эфес» — 98:80. Самым результативным в этих поединках (83 очка) стал новичок команды американец Уилл Клиберн, пришедший в клуб на смену легендарному сербу Милошу Теодосичу, который, много лет успешно играя за армейцев столицы России, решил продемонстрировать своё мастерство за океаном, в НБА. Ему уступают лучший игрок Евролиги-2016/17 француз Нандо де Коло — 75, ещё один новичок клуба испанец Серхио Родригес — 71, американцы Кори Хиггинс — 55 и Кайл Хайнс — 45 очков.

Приятно и то, что трое игроков из российских клубов: Швед, Клиберн и де Коло — сейчас входят в десятку лучших бомбардиров Евролиги. В этом списке Алексей Швед находится на втором месте, добывая за матч в среднем 19,2 очка для своей команды, он уступает только вундеркинду из «Реала» юному словенцу Луке Дончичу (21,6 очка). Клиберн шестой (16,6), а де Коло — седьмой (15,0). Надеемся, что в следующем нашем рассказе о положении дел в Евролиге будет называться больше фамилий российских игроков из ЦСКА и «Химок».