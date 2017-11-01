Хватит миндальничать!

Заигрывание российских спортивных чиновников с Западом выглядит всё более странным

Вот уже четвёртый год подряд, после Крымской весны, Запад старается унизить Россию, задавить её санкциями по всем направлениям. Разумеется, санкции в том или ином виде не могли не коснуться и спорта, которым интересуются миллионы людей во всех уголках мира. Но если во многих отраслях с нашими западными друзьями не стали миндальничать, то руководители российского спорта решили, что эта смута сама собой рассосётся. И ошиблись в очередной раз.

Давайте вспомним

Победа в общекомандном зачёте на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве-2012 над сборной США вызвала за океаном негативную реакцию на деятельность Международной легкоатлетической ассоциации, против которой даже началось судебное расследование. Но уже летом 2014 года в этом расследовании, как говорится, нашли крайнего — Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, которая была обвинена во всех грехах и попала под особое внимание специальной комиссии МОК, которую возглавил канадец Ричард Паунд. В результате этого расследования ВФЛА в срочном порядке была исключена из IAАF, что закрыло путь на международную арену всем российским спортсменам, от детей до взрослых мастеров. Перед федерацией были поставлены условия, состоявшие более чем из ста пунктов, многие из которых были просто-напросто издевательскими, и до тех пор, пока россияне их не выполнят, они не будут возвращены в международную легкоатлетическую семью. Минуло два года, все эти требования, и даже больше, федерация выполнила, но... воз и ныне там.

Правда, в канун последнего первенства мира в Лондоне в IAAF «оценили» достижения россиян в борьбе с допингом и группе наших «чистых» атлетов разрешили в нём участвовать, но под нейтральным флагом, чтобы вычеркнуть любое упоминание об одной из крупнейших стран мира. И на это чисто провокационное условие наши отцы спорта согласились, явно рассчитывая на то, что за послушание их простят в Швейцарии, где расположена штаб-квартира боссов от лёгкой атлетики. Но никакого прощения и на этот раз не последовало.

Более того, следя, как продолжают миндальничать в России по поводу плевков в её сторону, англосаксонское спортивное и политическое лобби стремительно, в канун предстоящих Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, начало при помощи очередной независимой комиссии МОК, возглавляемой опять-таки канадским Ричардом по фамилии Макларен, при активной помощи предателя Григория Родченкова и ему подобных, обвинять Россию в тотальном применении допинга. Хотя эти подозрения, которые были явно смешными, конкретно ничем не были доказаны, кроме царапин на контейнерах, в которых содержалась моча, касались лишь победителей и призёров зимних Олимпийских игр в Сочи-2014, где россияне отпраздновали впечатляющую победу в общекомандном зачёте, Расследование плавно перешло на летние дисциплины. В результате был сделан вывод, что в России существует государственная система по использованию допинга. А коль так, то последовали вопли о недопуске олимпийцев и паралимпийцев нашей страны к стартам в Бразилии. Но если первые, сократив на треть свою сборную, что заранее лишало их возможности вести сражение за победу в общекомандном зачёте с американцами, отправились в Рио-де-Жанейро, то вторых не только в полном составе отстранили от участия в Паралимпиаде, но и вообще изгнали из ПОК. И опять-таки для их возвращения придумав массу невыполнимых условий. Хорошо, что ещё не потребовали, чтобы у ампутантов, причём российских, вновь выросли руки или ноги. Очередное издевательство опять проглотили, чтобы не портить отношения с МОК, президент которого немец Томас Бах в свою очередь подвергся атакам со стороны американцев и ЕС за «мягкое отношение» к российскому спорту. Эта оголтелая критика заставила его, во многом зависимого от заокеанских спонсоров, пообещать, что россиянам, мол, не пройдут так просто «шутки» с допингом в Сочи. За изучение этих «шуток» взялись две новые комиссии, которые теперь возглавили вроде бы нейтральные швейцарцы Денис Освальд и Самуэль Шмид. И опять, ещё до окончания этих расследований, поползи слухи, что российские «зимники» могут быть в полном составе не допущены к стартам в южнокорейском Пхёнчхане, которые начинаются 9 февраля 2018 года, или допущены в индивидуальном порядке, но только опять под пресловутым нейтральным флагом, который исключает участие в Олимпиаде наших сборных команд среди мужчин и женщин по хоккею и кёрлингу.

Но вот Освальд, не без активной помощи хорошо знакомых нам Макларена и Родченкова, вроде бы завершил свои расследования. И сразу же признал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в допинговых махинациях. Во-первых, они якобы входили в список Родченкова под названием «Дюшес», занесённые в него «усатым Гришей», хлебнув коньяка с прочей бурдой, как правило, становились чемпионами или призёрами в Сочи. Удивляет, почему усач сам не хлебал этой смеси, стал бы олимпийским чемпионом по многим дисциплинам. Начали с лыжников, теперь взялись за бобслеистов, скелетонистов, конькобежцев. Ведь в «Дюшесе» фигурировали 26 имен спортсменов, а теперь он расширен до 35. Нет сомнения, что и Освальд, как и его предшественники, постарается вновь унизить россиян.

Не случайно, выступая на форуме «Валдай», президент России Владимир Путин отметил, что и в спорте страна не потерпит унижения и пренебрежения от кого-нибудь. А развивая мысль президента страны, наконец-то и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что отныне россияне не будут выступать под нейтральным флагом, и в случае их побед будет звучать гимн Российской Федерации, а на флагштоке подниматься стяг нашей державы. В ином случае наши спортсмены и команды в состязаниях на любом уровне не будут принимать участия.

Немного истории

Сто лет назад, после Октябрьской революции, спортсмены Советского Союза находились в изоляции от мирового спорта. Но после победы над фашизмом во Второй мировой войне их с распростертыми объятьями приняли во все международные федерации и МОК, и Красная Машина, как в мире называли сборные нашей страны, стала задавать тон на международной арене.

В восьмидесятых годах прошлого века за помощь Афганистану тот же «коллективный Запад» и его вассалы попытались наказать советский спорт бойкотом летней Олимпиады в Москве-1980, но наша страна ответила аналогичным бойкотом Олимпиады в Лос-Анджелесе-1984. И затем на протяжении тридцати лет никто в мире не пытался политические проблемы решать за счёт спорта. Жаль, конечно, если наши парни и девушки не выступят в Пхёнчхане. Но хватит миндальничать с зарвавшимся соперником, который боится наших «зимников» и «летников», а особенно паралимпийцев, будучи не уверенным, что возьмёт верх в открытом сражении с ними!