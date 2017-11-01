Как попасть в ГСК

Оформление права собственности на гараж в гаражно-строительном кооперативе

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как осуществляется оформление права собственности на гараж в гаражно-строительном кооперативе. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Какие документы?

Владельцы гаражей, расположенных на территории гаражного товарищества или кооператива, помимо членской книжки, зачастую других документов не имеют. В такой ситуации продажа гаража происходит путем включения покупателя в члены гаражного объединения. Правда с юридической точки зрения подобные сделки не имеют силы: права на гараж, как и на другую недвижимость, должны быть официально зарегистрированы.

Согласно п. 4 ст. 218 Гражданского кодекса РФ, член гаражного кооператива, имеющий право на паенакопление, полностью внёсший свой паевой взнос за гараж, предоставленный ему кооперативом, приобретает право собственности на указанное имущество. Зарегистрировать право собственности на гараж в ГСК член кооператива сможет, если гаражный комплекс принят в эксплуатацию.

Для оформления в собственность гаража, входящего в состав ГСК, потребуется определенный пакет документов. В частности, для регистрации права на кооперативный гараж понадобятся:

— удостоверение личности заявителя;

— справка о выплаченном пае;

— справка о членстве в ГСК;

— квитанция об уплате госпошлины.

Если ранее справка о выплаченном пае не была оформлена, то на сегодняшний день такую справку должен выдать действующий руководитель — председатель действующего ГСК. То есть кооператив должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) и соответственно иметь статус юридического лица — действующее, а сведения о председателе кооператива должны быть внесены в ЕГРЮЛ как о действующем руководителе данного юридического лица.

Если никто из членов ГСК до вас не зарегистрировал право собственности на гараж, вам могут потребоваться, в частности, следующие документы:

— список членов кооператива;

— учредительные документы кооператива;

— документы, подтверждающие полномочия председателя и бухгалтера кооператива.

Одно из обязательных условий — наличие земельного отвода кооперативу для строительства гаражей. Вообще законность любой постройки начинается с наличия прав на земельный участок. Строение, возведенное на неотведённом земельном участке, является самовольной постройкой, прав на такую постройку возникнуть не может.

Если нет кадастра

В случае, если в отношении гаража не осуществлен государственный кадастровый учет, после получения справок необходимо обратиться к кадастровому инженеру для составления технического плана гаража, а после — в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и представить технический план гаража, а также документы, выданные председателем ГСК.

Решение о государственной регистрации права собственности или о приостановлении государственной регистрации права собственности гражданина на гараж будет принято государственным регистратором только после проведения правовой экспертизы и установления юридической силы представленных на государственную регистрацию документов. При проведении государственной регистрации права может возникнуть необходимость предоставления иных документов. Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

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