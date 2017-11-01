Спаситель от искусства

О судьбе художника Николая Барсамова, в течение десятилетий возглавлявшего Феодосийскую картинную галерею им. Айвазовского

Говорят, только благодаря самоотверженности Барсамова нынешнее поколение имеет возможность видеть вживую полотна легендарного мариниста...

Больше, чем жизнь

Он не продавал свои картины и, хоть и участвовал в выставках, никогда не рекламировал себя. Для него важно было другое. Он хотел, чтобы помнили о величии самого искусства. А искусство для него ассоциировалось с Айвазовским.

Из воспоминаний о Барсамове его лечащего врача и друга А. С. Арустамова:

«Николай Степанович постоянно боролся за становление и приумножение значимости всемирно известного очага искусства... Это была нелёгкая задача. Приходилось встречаться с косностью и недальновидностью некоторых чиновников от искусства...»

Ничего нового в том, что с подобным приходилось сталкиваться тогда, как, собственно, приходится сталкиваться и теперь. Бюрократия и косность мышления непобедимы. Другое дело не опускать руки и добиваться своего не ради себя, но для всеобщего блага. И делать это всякий раз. Снова и снова. Даже когда силы уже на исходе.

А. С. Арустамов приводит два необычайно показательных примера того, как живется тем, у кого есть совесть и ответственность перед будущим:

«В начале 60-х годов решением Министерства культуры Украины было предписано передать 15 лучших полотен из галереи в Алупкинский дворец-музей. Это было, по существу, разорением галереи Айвазовского. Я был свидетелем того, как он возмущался и переживал это как свою личную трагедию, писал письма во все инстанции, использовал средства массовой информации и добился-таки отмены этого решения...»

Но это была лишь временная передышка... «Второй эпизод закончился для него, можно сказать, трагически. В начале 70-х годов, как-то вечером, мы зашли с женой к нему, как всегда, проведать, и застали его в состоянии отчаяния. Оказалось, что без его ведома тогдашний директор Грушик решил и начал претворять в жизнь реконструкцию здания картинной галереи, соединив два крыла специальным крытым переходом. Николай Степанович считал, что здание следует оставить в первозданном виде, каким его оставил городу великий маринист. Многочисленные обращения в городские, областные инстанции и Министерство культуры Украины ни к чему не привели. Его переживаниям не было конца! Состояние здоровья ухудшалось на глазах... этот период его жизни не прошёл без следа, с учётом его преклонного возраста. Вскоре на моих глазах он скончался от тяжёлого инфаркта миокарда...» Шел 1976 год. Барсамову на тот момент было уже за 80...

Человек-легенда

Сегодня не принято так гореть на работе. В норму вошло непременное подсчитывание материальных дивидендов, которые в перспективе должны принести те или иные моральные и физические «капиталовложения». Барсамов же был частью того поколения, которое не мечтало войти в историю, а просто, как бы ни громко это звучало, творило ее.

История спасения полотен И. К. Айвазовского из оккупированного фашистами Крыма впервые прозвучала с, так сказать, официальной трибуны еще в 2008 году. Речь идет о докладе Людмилы Даниленко на научной конференции, посвященной 650-летию восстановления монастыря Сурб-Хач. Уровень конференции был международным, но тем не менее, как это и принято, на ней присутствовали лишь посвященные. А ведь подвиг Барсамовых (директора галереи и его супруги) достоин того, чтобы войти в учебники новейшей истории. Сегодня воспоминания о том, как, спасая от войны шедевры Айвазовского, Барсамовы везли их на восток, уже легенда.

Из доклада Людмилы Даниленко:

«Н. С. Барсамов принял самостоятельное решение: готовить к эвакуации всё. Спешно и тайно делали ящики. Многие музеи не успели выехать, все ждали приказа, боялись оказаться паникерами, все были уверены, что враг не пройдет. В результате немцами были разграблены и разрушены хранилища,создаваемые столетиями: Алупкинский, Ялтинский, Евпаторийский, Бахчисарайский, Симферопольский, Керченский, Феодосийский краеведческие музеи, Ялтинский музей восточных культур, Симферопольская картинная галерея. Николай Степанович ни с кем не спорил, никому не доказывал, что в одночасье картины со стен не снимешь. Он знал — рисковать нельзя. Его не должны застать врасплох. Он решил действовать самостоятельно на свой страх и риск...»

Сопровождать коллекцию отправились всего два человека — муж и жена Барсамовы — директор и главный хранитель галереи. Ни о каком милицейском или ином сопровождении речь не шла. Время сделало ставку на беспрецедентную порядочность двоих человек. И выиграло. Картины, не без трудностей, были-таки доставлены в далекий от войны Ереван.

Из воспоминаний Н. С. Барсамова:

«Нас очень радовало уважительное отношение художников Армении к творчеству Айвазовского. Они видели в нем не только выдающегося мастера, но и одного из основоположников армянской живописной школы».

Долгая дорога домой

Накануне нового, 1942 года супруги Барсамовы получили радостное известие. Вместо игрушки на новогоднюю елку была прикреплена газета с известием о крымском десанте.

Из воспоминаний Н. С. Барсамова:

«Сообщение было настолько радостным, что я тогда же начал работу над картиной (речь идет о картине Барсамова „Десант в Феодосии в 1941 году“, написанной художником в Ереване — Ред.)».

Да, безусловно, сообщение было радостным. Но, увы, пока преждевременным. Тогда нашим войскам пришлось оставить город.

Феодосию освободили от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года. И только в середине октября 1944 года было наконец получено разрешение на реэвакуацию.

Обратный путь четы Барсамовых и их бесценного груза лежал через Поти, Сухуми, Ростов-на-Дону. Домой, в Феодосию, они прибыли 5 ноября 1944 года.

Их ждала удручающая картина. На набережной уцелело всего шесть домов. Здание галереи ощутимо пострадало — ободранные стены, потеки дождевой воды, обваленная штукатурка, зияющие пустотой просветы окон и дверей...

Пришлось начинать все с нуля. И у них получилось...

2 мая 1945 года в Феодосии открылась большая выставка картин Айвазовского. 2 мая 1945-го! Это было предчувствием большой и окончательной Победы...