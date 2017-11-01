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СпецпроектНеизвестный Крым

Трагедия властелина времени. Часть первая. Свой собственный космос

По просьбам читателей газеты «Крымский ТелеграфЪ» мы публикуем полную версию рассказа о знаменитом астрофизике Николае Козыреве, судьба которого оказалась тесно связана с Крымом. Удивительная судьба, достойная пристального внимания...

Кто этот человек?

Николай Александрович Козырев родился 20 августа 1908 года в Санкт-Петербурге, в дворянской семье. С детства проявлял незаурядные способности к науке и уже к 20 годам он работал в главной астрономической обсерватории страны. Впоследствии он станет одним из создателей теоретической астрофизики в СССР, в его честь назовут астероид, открытый в 1939 году в Симеизской обсерватории, и один из лунных кратеров. Однако Википедия дает убийственно краткое негативное определение Николаю Козыреву: автор маргинальной теории «Причинная механика». С этим трудом в основном и связан его образ — образ одиночки, человека, приоткрывшего для человечества двери поистине безграничных возможностей, но в итоге отвергнутого всеми.

В Крымской астрофизической обсерватории

Забегая немного вперёд...

В конце 50-х годов прошлого века внимание международной научной общественности было приковано к одной точке на карте. Городок учёных-астрофизиков с говорящим названием Научный, расположенный высоко в горах Бахчисарайского района, стал местом, где было совершено выдающееся, как тогда казалось, открытие. На протяжении ряда лет работавший здесь профессор Николай Козырев с помощью специального оборудования систематически обследовал на видимой стороне Луны крупный лунный кратер под названием Альфонс. Он расположен на северо-восточной границе так называемого Моря Облаков. Ученый искал подтверждение гипотезе о том, что Луна не мертва, а продолжает оставаться активным небесным телом. Едва ли не планетой! И вот 3 ноября 1958 года он получил наконец спектрограмму, свидетельствующую о выбросе газа из центральной горки кратера.

«Явление продолжалось в течение получаса и удачно было схвачено», — зафиксировал астрофизик в журнале наблюдений. Он понимал: произошло то, что вскоре полностью перевернёт представление о безжизненном спутнике нашей планеты. Открыт лунный вулканизм, и есть его первое доказательство! Казалось, автору важного открытия мирового уровня обеспечены слава, карьера и вообще, как говорится, жизнь удалась. Но реальность оказалась гораздо драматичнее...

Повезло? Повезло...

Высокий, хорошо сложенный, худощавый, подтянутый, коротко стриженый, с гордо поднятой головой. Ходил стремительно, всегда был вежлив. Много курил. В лаборатории постоянно держал горячий чай и печенье: к этому вынуждала болезнь желудка, нажитая в заключении. Таким запомнили его коллеги. Запомнили и его способности. Например, к чтению и работе с информацией. Судите сами. Прежде в научную библиотеку обсерватории каждые две недели присылали новые журналы и книги, наименований по сто и больше. Всё это он просматривал за полтора-два часа, как будто заранее знал, кто о чем мог написать что-то существенное, ранее не высказанное. Таков, говорят, был стиль его работы: он не разбрасывался.

Основные научные работы Николая Козырева посвящены физике звёзд, исследованию планет и Луны. Он исследовал солнечные пятна, Венеру, Меркурий, Юпитер, Луну и сделал в этой связи целый ряд открытий. В Крыму он создавал и свою знаменитую теорию времени.

Козырев был увлекательным лектором, собиравшим многочисленные аудитории. Его открытия, кроме прочего, еще и интересно излагались. Он умел увлечённо рассказать и про мечту о плавном космическом полете, освобожденном от сил тяготения, и про физические свойства времени, которые могут оказаться ключом к науке XXI века. Про то, что летающие в 1950–1960 годы космические корабли будут в 2010-м вспоминаться как неуклюжие каравеллы Колумба в сравнении с полетом реактивного лайнера. Но всё это в будущем. А пока, в 1928 году Николай Козырев, только что окончивший физико-математический факультет Ленинградского университета, зачисляется в штат знаменитой Пулковской обсерватории. Молодой учёный очень хорошо проявил себя и вскоре стал старшим научным сотрудником этого престижного научного учреждения.

Козырев много трудился. Кроме Пулковской обсерватории, работал в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта и читал лекции по теории относительности в Ленинградском педагогическом институте.

Но в конце 1936 года у учёного произошёл какой-то конфликт с директором и он был уволен из обсерватории. А через несколько недель оказался арестован. В Пулковской обсерватории началась охота на врагов народа, первым из которых, кстати, расстреляли вышеупомянутого директора. Козыреву же, можно сказать, повезло...

«Управлением НКВД по Ленинградской области по подозрению в участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей по инициативе германской разведки с целью свержения Советской власти и установления на территории СССР фашистской диктатуры была арестована большая группа ведущих ученых. В 1937 году на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР Н. Козырев приговорен к 10 годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества»...

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото seconet.ru, shakuna-matata.blog
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 455 от 10 ноября 2017 года

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Просмотров: 114 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:10

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