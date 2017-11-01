Всем сестрам по серьгам

Во все времена попадались представительницы слабого пола, для которых насилие становилось призванием

Опираясь на ряд гендерных штампов, мужчины склонны думать о женщинах, как о существах преданных, не очень умных и старательных. Им невдомёк, что именно эти качества, а ещё неудовлетворенность, сексуальная и просто от жизни, дают возможность получить отменный урожай специфического продукта, коим является женская жестокость.

Нетленная классика

Со школьных лет всем известно имя помещицы Дарьи Салтыковой или, по-простому, Салтычихи. Кто она была? Классический ответ: «Жестокая баба. Мучила крепостных». Но! Известным фактом является так же то, что при жизни мужа за Дарьей Николаевной никаких отклонений от нормы не замечалось. Избивать прислугу она стала только после смерти супруга, видимо, таким образом сублимируя свою нерастраченную сексуальную энергию.

Основным предлогом для наказания было недобросовестное отношение к работе, что в принципе дело обыденное. Интересным представляется другое: вдова испытывала наибольшее удовольствие, когда убивала невест накануне свадьбы. Интересно и другое. Салтычихе удавалось избежать наказания до тех пор, пока жалобы на неё попадали в руки должностных лиц мужского пола. Но в 1762 году двум крестьянам, Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину, жён которых она убила, удалось передать жалобу женщине, только что вступившей на престол Екатерине II. И наказание последовало. Решением Сената и лично императрицы Екатерины Салтыкова была лишена дворянского звания и приговорена к пожизненному заключению в подземной тюрьме без света и человеческого общения (свет дозволялся только во время приёма пищи, а разговор — только с начальником караула и женщиной-монахиней). Она была также приговорена к отбыванию в течение часа особого «поносительного зрелища», в ходе которого осужденной надлежало простоять на эшафоте прикованной к столбу с надписью над головой «мучительница и душегубица». Салтыкова провела в тюрьме тридцать три года. Женщины женщин прощать не склонны.

«Ведьма» революции

Эсерка Фанни Каплан известна как безумная террористка, стрелявшая в Ленина. Но с чего все начиналось? С того, что она слишком внимательно слушала собственного мужа. Виктор Гарский, фактический муж Каплан, готовил теракт. Во время подготовки что-то пошло не так — в номере гостиницы сработало самодельное взрывное устройство, Каплан получила ранение в голову и частично потеряла зрение, при попытке покинуть место происшествия она была задержана полицией. Гарский же с места преступления скрылся. Всё это в совокупности имело самые негативные последствиям — Фанни из женщины превратилась в оружие, машину запрограммированную убивать. Несколько лет спустя она, полуслепая, стреляла в Ленина, которого считала предателем революции. А за предательство могло быть только одно наказание — смерть. Это она знала наверняка, запомнила, когда Гарский оставил её на растерзание полиции...

Её расстреляли через четыре дня, труп сожгли, пепел развеяли по ветру. Так поступали только с ведьмами.

50 оттенков Рейснер

«У неё были светлые глаза, от висков сбегали схваченные на затылке каштановые косы, высокий чистый лоб пересекала суровая морщинка» — так современники описывают члена партии большевиков, политработника Красной Армии, комиссара Балтийского флота и Волжской флотилии Ларису Михайловну Рейснер. Одетая в элегантную морскую шинель или кожанку, с револьвером в руке она отдавала приказы революционным матросам, чеканила суровым голосом: «Мы расстреливаем и будем расстреливать контрреволюционеров! Будем!»

Как пишет в своей книге близко знавшая Рейснер жена разведчика Игнаса Порецки Элизабет Порецки: «Ходили слухи, что во время пребывания в Бухаре у неё были многочисленные связи с офицерами британской армии, на свидание с которыми она отправлялась в казармы обнаженная, в одной шубке...» Лариса отрицала свои эротические подвиги. Говорила, что ушла, потому как он слишком часто и слишком сильно стал хлестать ее нагайкой (причин тому, правда, не называла). В доказательство показывала многочисленные шрамы на спине... Как бы там ни было, но покинув мужа, Рейснер не смогла жить вне революции. Всё это по-настоящему её возбуждало, причём, так сказать, не взирая на личности...

Крымский Демон

Её партийными псевдонимами были Демон и Землячка. Оба они по-настоящему говорящие. Особенно для крымчан...

В 1921 г. её наградили орденом Красного Знамени — «за заслуги в деле политического воспитания и повышения боеспособности частей Красной Армии». Она стала первой женщиной, удостоенной такой награды. За какие «заслуги» Розалию Залкинд так отметили? За то, что утопила Крым в крови.

Это была не личная инициатива, а первоочередная задача, поставленная перед ней партией. Главный вектор деятельности новых властей Крыма задал сам Владимир Ильич Ленин 6 декабря 1920 г., выступая на совещании московского партийного актива: «Сейчас в Крыму 300 тыс. буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмём их, распределим, подчиним, переварим». Настоящее руководство к действию. Масла в разгорающийся костёр революционного террора подлил Лев Давидович Троцкий, который более чем прозрачно намекнул, что действовать нужно было ещё вчера. Когда Троцкого пригласили в председатели Реввоенсовета Советской Республики Крым, он ответил: «Я тогда приеду в Крым, когда на его территории не останется ни одного белогвардейца».

И Землячка с удовольствием «впряглась» в чрезвычайную тройку особоуполномоченных по Крыму. Она, Георгий Пятаков и Бела Кун стали для полуострова настоящими всадниками апокалипсиса. По данным историков, тогда на крымской земле было расстреляно около 100 тыс. человек. Землячке приписывают фразу: «Жалко на них тратить патроны — топить их в море». И топили. Врангелевских офицеров вывозили на паромах далеко от берега и отправляли на дно. К ногам привязывали камень. Так на дне морском выстроилась целая армия тех, кому, по мнению Землячки, не было места на крымской земле.

Умерла Землячка много позже, в 1947 году, сделав блестящую партийную карьеру. Она была уверена в собственной правоте, считала себя исполнительной и инициативной, образцом женщины новой эпохи гендерного равноправия...