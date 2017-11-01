Высоцкий 80. «Я жив! Снимите черные повязки!»

Концертами в Крыму начнется всероссийский гастрольный тур, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого.

Его голос снова зазвучит во многих городах страны в камерном и очень необычном спектакле «Дороги Высоцкого», который поставил сын великого барда, актер и режиссер Никита Высоцкий совместно с народным артистом России Александром Домогаровым.

Дорог у Высоцкого было много – за свою жизнь он объездил много стран и дал более полутора тысяч концертов. Гастрольный тур, задуманный актерами, тоже поражает воображение. Начиная с 21 ноября 2017 года, музыкальные спектакли увидят в Симферополе, Севастополе, Йошкар-Оле, в Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани. Кульминацией тура станет грандиозное шоу в Москве, в ГЦКЗ «Россия».

Неслучайно первыми зрителями «Дороги Высоцкого» станут крымчане – жители Симферополя и Севастополя, где спектакль покажут 21 и 22 ноября. Это символично, ведь для Высоцкого Крым имел особое значение. Здесь он снимался в фильмах — например, «Плохой хороший человек» и «Я родом из детства», давал концерты и часто отдыхал. В Крыму же, по свидетельству историков, Высоцкий написал одну из первых своих песен.

«Дороги Высоцкого» — это очень личный литературно-музыкальный спектакль, своего рода душевное откровение. По признанию Александра Домогарова: «Голос Никиты – один в один голос Высоцкого».