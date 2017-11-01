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Недокапитализм

На днях появилась новость, вернее, отчёт-исследование государственной антимонопольной службы, гласящий: доходность авиакомпаний по внутренним курортным направлениям находится в отрицательной зоне — выручка не покрывает себестоимость перевозки. Причин множество и перечислять их — не к месту, кто захочет, сможет без труда найти эту информацию. Тут важнее вывод: билеты начнут дорожать, чтобы достичь уровня рентабельности. Но каким образом это связано, например, с Крымом? И причём тут обычные люди, какое отношение они имеют к убыткам большого бизнеса авиакомпаний?

А связь вполне прямая. Строят, скажем, в Симферополе новый терминал в аэропорту. Красивый, большой, современный — факт. Но, похоже, за это счастье придётся расплачиваться пассажирам, судя ещё по одной появившейся на днях новости. Дело в том, что тарифы в международном аэропорту Симферополь будут повышены в целях возвращения инвестиций, вложенных в строительство нового терминала и в обновление парка техники. Соответствующий приказ издан правительственной комиссией по транспорту. Согласно тексту приказа, будут повышены почти в два раза сборы за взлет-посадку и за предоставление аэровокзального комплекса. Повысится более чем вдвое и тариф на обслуживание пассажиров. Да, эти повышения касаются перевозчиков, но не захотят ли перевозчики в вышеуказанных убыточных условиях отыграться на пассажирах?.. И разве ответ не очевиден?

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 456 от 17 ноября 2017 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:37

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