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Говорят, что... прорехи в трубах устраняют при помощи мусора

Житель крымской столицы Валерий Т. обращает внимание на качество ремонта водопроводных труб: «Вот так горводоканал заделывает дырки в трубах на ул. Кечкеметской!»