В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... прорехи в трубах устраняют при помощи мусора
Житель крымской столицы Валерий Т. обращает внимание на качество ремонта водопроводных труб: «Вот так горводоканал заделывает дырки в трубах на ул. Кечкеметской!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 456 от 17 ноября 2017 года
Еще статьи: