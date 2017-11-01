В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Импортозамещение? О примере странного импортозамещения рассказал крымчанин Вадим А.: «В специализированном магазине продают ботинки бренда «Армия России». С виду это добротная кожаная обувь, прочная подошва. Цена не кажется низкой – пару продают со скидкой, за 5990 рублей (до дисконта 14 990). Для армии очень даже не плохо. Но странности начинаются, если перевернуть обувь… Или снять наклейки…» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 456 от 17 ноября 2017 года Еще статьи: Говорят, что... в Саках продают странные груши Продают «неправильные» билеты? Прощай, прикид «вторые руки»? Говорят, что... алкоголь продают возле детсада Аптечный обман