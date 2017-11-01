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Говорят, что... странные случаи на детских площадках Говорят, на детских площадках в Симферополе замечены попытки похищения детей. Свидетели рассказывают, что картина примерно такая: к ребенку подходит какая-то девочка лет семи-восьми и предлагает поиграть за пределами площадки (иногда говорит «я знаю твоих родителей»), может взять за руку и повести за собой насильно. За пределами площадки детей поджидает машина с мужчиной за рулем. К счастью, в известных таких случаях родители вовремя проявляли бдительность и пресекали уход своих детей с площадок. Но, тем не менее, симферопольцы рекомендуют проинструктировать детей и ни на минуту не выпускать их из-под своего контроля. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 456 от 17 ноября 2017 года Еще статьи: Говорят, что... летние площадки неудобны Говорят, что... на детских площадках — опасные ловушки Говорят, что... детей загоняют под аварийные столбы Говорят, что... в детских садах кормят консервами Отрава... для детей