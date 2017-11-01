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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... тотально вырубают краснокнижное. И всем плевать

Говорят, что в популярном туристическом районе Качи-Кальон люди неоднократно сталкивались с варварством. Граждане обращают внимание, как «вылеживают» срубленные можжевеловые деревья (кустарники), чтобы можно было их вывезти из леса как дрова и пустить дорогостоящую и уникальную древесину не только на сувениры, но и на отделку своих особняков и охотничьих домов. Это не просто фрагменты или единичные деревья. Вырезаны все экземпляры, достигшие в ширине ствола 10 см. Людей возмущает безнаказанность таких действий. Они говорят: «Все это видят, все знают, кроме тех, кто должен следить и ловить». Граждане подозревают, что у «можжевелового» бизнеса крепкая крыша, поэтому власти и правоохранители просто закрывают глаза. «Ни егерей, ни надзоров. Где власти? Не с пилой ли в лесу?», — говорят они. И добавляют про ещё один свежий случай. «Недавно были в Кореизе. На улице Южной, возле хозяйственного магазина, вырезали посадку: кипарисы, туйки, огромные можжевельники, земляничники, фисташки и прочее — вся Красная книга. Площадь с футбольное поле. Жители возмущаются и жалуются, но результата нет. Ставят металлический забор и склон выгрызают экскаваторами, уничтожают все». Вот такая крымская «экология» в Год экологии.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 456 от 17 ноября 2017 года

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Просмотров: 118 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:44

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