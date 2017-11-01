Дворцовый пустырь

В Симферополе начали раскапывать резиденцию калги-султана времён Крымского ханства

О необходимости начать археологический поиск дворца калги-султана в Симферополе говорили давно и на разных уровнях. Но дальше слов и намерений дело не двигалось десятилетиями. И вот теперь на пустыре у подножия Неаполя Скифского и начала Петровской Балки появились люди с лопатами...

Немного истории

Для начала немного истории. Ведь далеко не всем известно такое словосочетание — калга-султан. Кто это? Калга — это титул второго по значимости после хана лица в существовавшем прежде (начиная примерно с XV века) на территории полуострова Крымском ханстве. Калгой мог быть ближайший родственник хана и главный военачальник ханства. Его резиденцией, полагают историки, были дворец и мечеть в районе нынешнего Ботанического сада КФУ, в том числе и на том месте, где сейчас пустырь у начала Петровской Балки. Как гласят исторические документы, в частности, свидетельства, оставленные путешественниками, побывавшими в Крыму в тот период, когда здесь было ханство, дворец калги-султана производил благоприятное впечатление. Особенно на фоне существовавшего здесь же, неподалёку, небольшого города (после присоединения Крыма к России в XVIII веке этот город — Ак-мечеть, слившись с новыми строениями «в европейском стиле», стал называться Симферополем). Остались упоминания о множестве фонтанов, украшавших дворец. Что неудивительно, учитывая, что и по сей день здесь существуют довольно мощные источники воды.

Дворец калги-султана сильно пострадал во время одного из походов Русской армии в годы завоевания Крыма, в XVIII веке, а потом и вовсе исчез с глаз, став легендой. Но археологи уже в XX веке неоднократно высказывали пожелания раскопать дворец. Конечно, это было бы полезно и для истории, и для укрепления межнациональных отношений. Но «срослось» только сейчас. После воссоединения полуострова с Россией.

Труба, арка, бытовой мусор...

Что же происходит на дворцовом пустыре сейчас? Группа археологов, проводящих разведочные работы на улице Воровского, в Симферополе, уже обнаружила какие-то древние следы жизни. «Мы работаем всего два дня и уже на данном этапе можем похвастаться, что обнаружены остатки культурного слоя. Мы обнаружили фрагменты строительной керамики: трубы, черепица, фрагменты бытовой керамики: различная посуда, в том числе и глазированная. Есть монеты ханского периода», — сообщил журналистам научный сотрудник Института археологии Крыма, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета Эмиль Сейдалиев.

На одном из раскопанных археологами участков хорошо видна водопроводная керамическая труба. Учёные уверены, что она относится именно к периоду нахождения на этом месте дворца. Хотя выглядит, скажем так, не очень древней. И чуть выше, параллельно ей, проложена явно современная труба, поменьше. Но исследователи эмоционально говорят: вероятно, труба вела к ханской кухне или к одному из бывших здесь прежде фонтанов.

«Нижняя керамическая труба — это остатки средневекового керамического водопровода. Такие трубы встречаются повсеместно в Крыму. Это доказали и наши раскопки в Старом Крыму, на месте золотоордынской столицы, и раскопки в Ханском дворце показали, что такие трубы использовались в ту эпоху для подведения воды, — пояснил Сейдалиев. — Учитывая все письменные свидетельства, которые говорят, что дворец здесь располагался, мы практически уверены в этом».

Кроме трубы, на пустыре археологи обнаружили каменную арку. Но и она на первый взгляд не претендует на древность. Может быть, это часть строений пивзавода, который располагался на этом месте в девяностые годы прошлого века. Правда судить строго пока рано — работа только началась, говорят учёные. И археологи уверены, что под более поздними строениями могут располагаться фундаменты того самого искомого легендарного дворца калги-султана. «Нужно исследовать ниже. Здесь низовые балки, поэтому культурный слой может достигать и трёх, и четырёх метров, — уверены исследователи. — Уже полученные находки говорят о том, что это то место, которое имеет отношение к археологии, и здесь располагаются объекты археологического наследия».

Нашли при раскопках и множество фрагментов керамики. Кусочки битой посуды, кувшинов, черепицы. Опять же, судить об их древности пока никто не берётся. Да и выглядят находки более чем непрезентабельно. Такие керамические фрагменты больше похожи на банальный бытовой мусор, да простят нас археологи.

Узаконят как культнаследие

Как сообщает по поводу начавшихся археологических исследований директор Института археологии Крыма Вадим Майков, как бы там ни было, после завершения работ данный участок внесут в перечень выявленных объектов культурного наследия. «Слой перемешанный, но в этом перемешанном культурном слое есть уже сейчас находки, которые датируются XVII и началом XVIII века, то есть тем временем, когда дворец точно существовал и ещё не был разобран. Поэтому у нас есть все основания, чтобы поставить этот объект на учёт, сделать его объектом выявленного культурного наследия. Процедура постановки на учёт абсолютно ясна. Данные после раскопок мы в Госкомитет по культурному наследию предоставим. И вся территория с чётко обозначенными координатными точками границ будет поставлена на государственный учёт», — сказал Майков крымским журналистам. И эта процедура может быть завершена уже до конца этого года.

Кроме этого, работа по легализации находок идёт и на высоком уровне. Готовятся все необходимые процедуры и документы, чтобы защитить эту территорию законом.

«После этого никаких попыток играть на чувствах людей, противопоставляя их по этническому признаку, ни у кого не получится. В российском Крыму мы делаем всё по закону, чтобы и сохранить культурное наследие, и не дать делать на этом политику тем, кто привык противопоставлять и разрушать», — заверяют в крымском правительстве.