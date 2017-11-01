«Динамика пошла»

В Симферополе к уборке мусора привлекут заключённых

Симферополь снова оказался в центре внимания крымского правительства. Оно и понятно: во-первых, столица явно нуждается в некотором преображении, а во-вторых, у неё появился глава, имеющий вполне определённое представление о том, как благоустроить город. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» недавно писал об общих планах Игоря Лукашёва и тех мерах, которые нужно предпринять, чтобы сделать Симферополь чище, комфортнее и красивее. К исполнению некоторых проектов мэр уже приступил или вот-вот приступит.

Работа кипит

Как и бюджетный год, программа по благоустройству городских территорий в Симферополе движется к завершению. Что уже сделано? По всей столице установлено более ста скамеек и 400 урн (в парках, скверах, на набережной и на остановках общественного транспорта). Кроме того, как мы уже писали ранее, вовсю кипит работа по облагораживанию дворовых территорий при многоквартирных домах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По словам главы горадминистрации, в настоящее время ведутся работы по 18 адресам из 22 намеченных. Судя по набранным исполнителями темпам, все дворы будут готовы уже в конце ноября — начале декабря.

Напомним, что программа реализуется по всей республике за счёт средств федерального бюджета: в этом году республике выделили 400 млн руб., 200 из которых пошли на благоустройство крымской столицы. Кстати, основная часть денег будет направлена даже не на преображение дворов, а на наведение порядка в парке имени Гагарина. Сейчас все необходимые для этого проекты готовы и прошли общественные обсуждения, что, по мнению городских властей, позволит учесть мнения и пожелания горожан при благоустройстве парка.

На этом планы по усовершенствованию столицы не заканчиваются. До конца года администрация Симферополя собирается навести порядок на 88 контейнерных площадках.

Игорь Лукашёв, глава горадминистрации:

«На сегодняшний день существует острая нехватка контейнеров для сбора ТКО в количестве 1,5 тысячи штук. В перспективе необходимо приобрести 2,5 тысячи металлических мусорных баков объёмом 1,1 кубометра. Нами будет заключён договор с Федеральной службой исполнения наказаний на изготовление контейнеров. Малыми партиями (до 300 штук) ФСИН обещает поставлять их городу по процедуре, не требующей проведения торгов».

Тут следует пояснить, почему речь вдруг зашла о Службе исполнения наказаний. Дело в том, что изготовление контейнеров для сбора мусора доверят заключённым: это и дешевле, и в качестве воспитательного труда вполне уместно.

Мусорные россыпи

Хочется верить, что дополнительные ёмкости для сбора ТКО помогут хоть немного освободить город от мусора. Вообразите: всего за неделю с 119 контейнерных площадок муниципальные службы ликвидировали 600 кубических метров всевозможных отходов — и это только то, что было навалено рядом с баками, не принимая в расчёт объёмы их содержимого. Прибавим к этой уже и без того жуткой цифре 309 кубометров мусора, который коммунальщики вывезли в течение той же недели со стихийных свалок. К сожалению, таковых в городе по-прежнему изобилие, хотя МУП «Экоград» дополнительно установило 14 больших контейнеров объёмом по семь кубометров каждый для сбора крупногабаритного мусора.

Как видите, Симферополь уже задыхается в собственных отходах, а власти, как городские, так и республиканские, продолжают поиск возможностей предотвратить мусорную катастрофу.

Напомним, что именно с этой целью уже в следующем году в городе начнёт работать мусоросортировочный завод, который планируется построить за счёт средств инвесторов в рамках государственно-частного партнёрства. Это временная мера: предприятие будет действовать лишь до тех пор, пока не откроют новый полигон ТБО для хранения столичного мусора — на смену тому, что закрыли в Каменке. По словам Игоря Лукашёва, завод будет производить не только сортировку, но и переработку отходов, что позволит городским властям «быстрее работать с мусором».

Ответственные за чистоту

Говоря о проблеме складирования бытовых отходов, следует упомянуть также, что администрация рассматривает возможность внедрения в некотором роде ноу-хау для Симферополя: есть идея установить в городе контейнерные мусорные площадки так называемого закрытого типа.

Игорь Лукашёв:

«Мы сейчас ведём переговоры с несколькими заводами, смотрим новые технологии, которые они предлагают. Есть контейнерные площадки закрытого типа. На них мусор вообще не виден, поэтому можно было бы установить их в центре города, а также на проездных улицах. Мы посмотрим, сколько это стоит и как выглядит, и примем окончательное решение».

Глава республики Сергей Аксёнов такую инициативу поддержал: мол, давно пора убрать контейнеры с проезжей части — это не только неэстетично, но порой и небезопасно. Однако премьер-министр попросил главу города предварительно обсудить рассматриваемую перспективу с общественниками и управляющими компаниями.

От дел будущих перейдём к уже свершившимся. Не все обращают на это внимание, но на симферопольских улицах теперь активно трудится множество дворников, которых раньше было днём с огнём не сыскать. Перемену заметил и Сергей Аксёнов, констатировав при этом: «Динамика пошла». Кстати, глава Крыма выступил с предложением увеличить заработную плату работникам коммунальных служб Симферополя. Дворникам, напомнил премьер, приходится выходить на работу с раннего утра, трудиться в любую погоду, а зарплату они получают почти минимальную.

Как видите, власти всех уровней всерьёз настроены на то, чтобы навести порядок на наших улицах. И это касается не только Симферополя. Сергей Аксёнов поручил министру ЖКХ республики Марине Горбатюк до конца осени назначить ответственных за санитарную очистку во всех городах Крыма. «На каждой улице должен быть ответственный за чистоту» — заключил премьер-министр.