Конец эпохи скотовозов?

Власти реформируют сферу общественных перевозок

Шутки кончились: республиканские власти всерьёз взялись за наведение порядка в сфере общественных перевозок. Этот рынок действительно живёт как-то сам по себе, игнорируя законы и нормативы. Сумма штрафов, налагаемых на перевозчиков, постоянно растёт, но это, очевидно, не смущает ни водителей маршруток, ни их руководителей. По всей видимости, нужны какие-то более радикальные меры воздействия. О том, какие именно, говорили на очередном заседании Совета министров республики (а о том, как ездили на общественном транспорте крымские министры, читайте на стр. 12–13. — Ред.).

Пора перемен

Помощники главы Крыма Сергея Аксёнова на прошлой неделе провели несколько проверок на госпредприятии «Крымавтотранс». Рейды оказались вполне результативными: денежные сборы от продажи билетов через кассы выросли на 18%. Однако найти управу на находчивых водителей, подбирающих пассажиров за пределами автостанций, пока не удалось. «Вопрос кардинально не решён», — констатировал премьер-министр, добавив при этом, что контроль за качеством работы Крымавтотранса будет продолжен.

Тем временем специальная инспекция взялась и за муниципальных перевозчиков. Прежде всего симферопольских. В неё вошли специалисты городского управления транспорта и профильного министерства, а также сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора. Рейды проводились внепланово: специально, чтобы никто не успел к ним заранее подготовиться. Как и ожидалось, нарушений было выявлено в изрядном количестве. По итогу предприятиям, откровенно пренебрегающим договорными условиями общественных перевозок, были выданы предписания (другими словами, предупреждения). А со злостными нарушителями горадминистрация намерена в одностороннем порядке расторгнуть контракты — к счастью, законодательство позволяет это сделать. На данный момент речь идёт о прекращении сотрудничества с четырьмя фирмами.

Понятно, что если так одну за другой выщёлкивать компании с рынка общественных перевозок, со временем граждан возить станет просто некому. Но власти это прекрасно понимают и уже разработали стратегию своих дальнейших действий.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Сегодня идёт формирование маршрутной сети для определения оптимальной системы работы городского транспорта. Для решения этой проблемы сформировано техническое задание, проведён конкурс, подписан контракт с ОАО „Радар“ на общую сумму 7,5 млн рублей. Итог работы по договору — оптимизация маршрутной сети в Симферополе».

Проще говоря, компания «Радар» разработает новую схему движения общественного транспорта в городе с учётом изменившихся дорожных условий, пассажирских потоков, загруженности улиц и прочих факторов. Сформированные маршруты выставят на конкурс, провести который планируется уже в декабре. Критериями для компаний, желающих заниматься общественными перевозками, станут обязательное обеспечение всего подвижного состава навигационной системой ГЛОНАСС, автоматизированной системой оплаты проезда, видеорегистраторами, а также общая комфортность автобусов. Если всё пройдёт как запланировано, симферопольцам больше не придётся мучаться в нынешних «скотовозах», а путешествия на общественном транспорте перестанут быть сплошным кошмаром.

Кстати, со своей стороны городские власти собираются предоставить должные условия для нормальной работы обновлённого подвижного состава городских перевозчиков. С этой целью планируется открыть муниципальную станцию технического обслуживания для осмотра и ремонта общественного транспорта. По мнению Игоря Лукашёва, ТО, проводимое в частных конторах, не гарантирует требуемого качества, а главное — сроков проведения ремонтных работ.

Бесконечная борьба

Все эти усилия муниципальные власти прилагают в том числе и для того, чтобы стимулировать желание граждан перемещаться по городу на общественном транспорте вместо личного. Это, безусловно, позволило бы изрядно разгрузить симферопольские улицы. А тем временем Сергей Аксёнов поддержал обращение Игоря Лукашёва об увеличении количества экипажей ГИБДД на дорогах города.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«По пробкам отмечаются некоторые улучшения. В том числе и благодаря тому, что на каждом кольце с утра и в пиковые моменты дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Я говорил с министром внутренних дел по республике Сергеем Абисовым: ещё пару экипажей нужно добавить. Я понимаю, что это тяжело — в Симферополе только рота базируется. Но мы говорили с руководителем ГИБДД РФ о том, что контингент в городе будет увеличен до батальона».

По мнению городского головы, увеличение количества сотрудников Госавтоинспекции даст возможность выпустить на симферопольские улицы большее число эвакуаторов: сейчас их всего шесть, а нужен хотя бы десяток. Как показала практика, эвакуация автомобилей, припаркованных в неположенных местах, действительно способствует увеличению пропускной способности улиц.

Конечно, не эвакуаторами едиными власти планируют решать проблему пробок в Симферополе. Ещё летом горадминистрация заказала новую модель уличного движения, которая должна быть готова к концу ноября. Правда глава республики сомневается в качестве этой транспортной схемы. Во-первых, потому что её подготовку доверили частным компаниям, компетентность которых, говорит Аксёнов, никто не гарантирует. А во-вторых, потому что проект создаёт контора из Санкт-Петербурга, хотя лучше было бы доверить это дело крымским специалистам, осведомлённым о местной специфике. Так или иначе, без экспертизы Министерства транспорта РК полученную схему организации движения использовать нельзя, — заключил премьер.