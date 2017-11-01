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Несвободный рынок

В Симферополе продолжают наводить порядок в сфере уличной торговли

В прошлом выпуске газеты «Крымский ТелеграфЪ» (No 455 «Приведение в чувство») мы рассказывали о том, как симферопольская администрация наводит порядок на рынке в районе улицы Б. Куна. Теперь очередь дошла до торговцев на рынке в районе улицы Залесской. Перемены нравятся не всем, но они, как уверяют городские власти, неизбежны.

Привычка. Вредная

Если честно, то нарушения правил торговли на рынке на Залесской давно замечены и очевидны многим, кто посещал этот рынок. Другой вопрос — почему прежде здесь на навели порядок? Теперь этим вопросом занялся новый столичный градоначальник. В частности, несколько дней назад глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв лично проверил документы на торговых точках. В итоге некоторые предприниматели будут отвечать согласно административным санкциям... Но расскажем по порядку.

Ассортимент прилегающих к рынку точкек невелик, но чреват неприятными последствиями. Особенно если предприниматель не согласовал торговлю своими продуктами с городской властью и не получил соответствующее разрешение. Вместе с овощами и фруктами продавцы реализовывают живую рыбу, квашеную капусту и морковь по-корейски, а также другие соленья и мясо-молочную продукцию. Это является недопустимым. Однако, как выяснилось после очередного рейда столичной администрации, не все предприниматели знают правила торговли.

Игорь Лукашёв давал нарушителям документ, с которым предприниматели должны идти в торговый отдел. И в случае повторного нарушения торговцы обязаны выплатить административный штраф, и палатка, где производилась торговля, закрывается навсегда.

Также ведется активная борьба и со стихийщиками, и торговцами продуктов «с пола». Да и сколько раз уже было сказано, сколько статей писано о том, что покупать продукты, которые реализовывают около проезжей части, рискованно. Но люди продолжают это делать. Говорят, мол, дешевле и удобно. Что, однако, весьма спорно. Есть мнение, что это просто привычка. Вредная.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Мы не можем допустить, чтобы люди отравились, а еще и массово. Ни в коем случае нельзя производить торговлю с земли. Есть стационарные объекты, есть места, где торгуют конкретно рыбой или мясом и молочными продуктами. Где продукты находятся в холодильниках и имеются специальные сертификаты. Всю эту незаконную торговлю будем постепенно убирать. Конечно, только мы приезжаем — торговцы быстро собираются, а уезжаем — они снова выходят. Это будет долгая и трудная борьба, но мы всё равно сделаем это так, как положено по закону».

Поэтому, как уверяют в администрации крымской столицы, теперь они будут активно контролировать исполнение законодательства и соблюдение правил торговли. К тому же у предпринимателей есть все возможности законно оформить свою деятельность. Администрация предоставляет места на рынках и даёт разрешение на торговлю в стационарных объектах.

Но, несмотря на наложенные штрафы, торговля на земле продолжает существовать. Так, ежедневно составляется от 20 до 40 протоколов о незаконной торговле. Максимальная сумма штрафа — 30 тысяч руб. Три раза в неделю администрация проводит крупномасштабные рейды с привлечением дополнительных сил полиции и ополчения. Более семи миллионов рублей за этот год поступило в бюджет города только от штрафов.

Два года борьбы

Рассказывая о переменах в сфере рыночной торговли в Симферополе, стоит упомянуть и вот о чем. Недавно на одном из совещаний в администрации столицы было озвучено предложение о создании торговых фермерских центров, где производители будут продавать собственноручно выращенную и произведенную продукцию. «Торговать в них смогут исключительно местные товаропроизводители, центры должны быть оснащены современным торговым оборудованием. Указанная инициатива обусловлена тем, что с учетом многих факторов рынки изживают себя», — пояснили в горадминистрации. Но на данный момент ни специализированных рынков, ни мест для торговли собственноручно произведенными товарами, ни кооперативов не создавалось.

Игорь Подлесный, торговец на рынке:

«Я с 2006 года торговал на улице Киевской. Почему я не торгую на рынке? На Киевской был построен рынок, мои товарищи взяли в аренду бутики, вложили средства в оборудование. Месяц люди ждали, выторга — 500–1000 рублей в день, а за аренду нужно платить. Городские власти выделили места на рынках, где арендная плата минимальная, но находятся они в самом конце торговых рядов. Там, куда редко доходят покупатели. То есть выгоды я с этого никакой не получаю и заработок минимальный».

Увы, за два года борьбы с несанкционированной торговлей практически ничего не изменилось. Рейды стали проводиться значительно чаще, но предприниматели, увидев представителей власти, начинают в темпе складывать товар и оперативно с ним ретироваться. В отношении пойманных с поличным сразу же составляются админпротоколы. Но сразу после того, как проверяющие уходят, всё возвращается на круги своя.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 456 от 17 ноября 2017 года

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Просмотров: 97 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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