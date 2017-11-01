Кто делает погоду на Караби?

Зачем закрывают старейшую метеостанцию Крыма

В центре нижнего плато Караби, на высоте 990 метров над уровнем моря расположена небольшая метеостанция. Она является основным ориентиром для путешественников и форпостом цивилизации в этом малообжитом районе полуострова. Увы, не вечно: объект будет закрыт уже в начале следующего года. Официальная причина — малая практическая отдача метеорологического поста.

Неожиданное решение

Метеопост на Караби-яйле был организован в самом начале прошлого века. С 1916 года здесь велись систематические наблюдения за погодой. Во время Великой Отечественной войны здание метеостанции, построенное из диорита и стилизованное под средневековый замок, было взорвано. И лишь значительно позже, в конце 80-х годов, его практически заново отстроили. До этого учёным приходилось работать во временных постройках. Было тяжело, но людей науки спартанские условия труда не остановили.

Сейчас объект хорошо известен не только узкому кругу крымских краеведов, но и туристам и спелеологам. Дело в том, что на метеостанцию всегда можно обратиться как за консультацией по маршруту, так и в случае какой-нибудь форс-мажорной ситуации. Немногочисленный коллектив метеопоста готов оказать путешественникам посильную помощь, приютить на ночь потерявших ориентировку или пострадавших от сюрпризов своеобразной карабийской погоды.

За сто лет существования станция ни на день не прекращала свою работу. В том числе в военное время: некоторые учёные не нашли в себе сил бросить пост и прервать многолетние циклы наблюдений, имеющие в науке огромную ценность. За это, кстати, сотрудников станции впоследствии привлекли к ответственности — сразу после освобождения Крыма.

И вот выясняется, что метеостанции, пережившей войну и перестройку (тоже время для отечественной науки не сладкое), суждено прекратить своё существование в наши дни. Соответствующее решение было принято руководством ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 9 января следующего года объект будет закрыт. Вернее, лишь законсервирован — до 2019 года.

«Внутренние дела»

В связи с чем было решено остановить работу метеопоста? С этим вопросом мы обратились к начальнику крымского гидрометцентра Татьяне Любецкой. «Информация, получаемая с поста на Караби-яйле, не востребована. Там нет инфраструктуры, сложно добраться, а собираемые сведения не идут в международную сеть метеонаблюдений, данные из которой используются для составления прогноза погоды, вообще никуда. Поэтому мы посчитали, что не стоит затрачивать свои силы — дороги там никто не построит, наблюдателей доставлять тяжело, они на плато находятся одни. В общем, много причин субъективных и объективных. Я вообще не собираюсь о них рассказывать! Это внутренние дела нашего ведомства, поэтому без комментариев. Мы же не можем ставить станции на каждом пригорке в Крыму. Расстраиваться по этому поводу никому не стоит», — резюмировала глава гидрометцентра.

Может быть, в крошечной метеостанции действительно нет необходимости и фиксируемые там наблюдения давным-давно никому не нужны? С этим несогласны некоторые крымские эксперты: географы и геологи. Они говорят о том, что собираемые на Караби сведения о погоде имели большое локальное значение. Ими активно пользовались горные спасатели, спелеологи и знающие туристы. Кроме того, точность глобального формирования региональной погодной модели снижается с каждой такой закрытой станцией.

Опять же немного странно звучит заявление о том, что метеопост не закрывают, а лишь временно приостанавливают его работу. Как уже упоминалось, в метеорологии ценность наблюдений заключается в их непрерывности. Получается, прекратив работу даже на месяц, её впоследствии придётся начинать с нуля.

Кстати, по словам местных краеведов и туристов, регулярно бывающих на метеостанции Караби-яйлы, подъезд к объекту на самом деле есть, причём вполне приличный. Станция также в приемлемом состоянии, как и хозпостройки. Короче, аргументы, приводимые руководством крымского гидрометцентра, многим кажутся неубедительными и надуманными.

Версии и прогнозы

Разумеется, когда чиновники не желают толком объяснять смысл и мотивацию своих действий, ссылаясь на то, что это их «внутренние дела», общественность начинает самостоятельно строить версии о причинах и возможных последствиях происходящего. Например, есть предположение, что метеостанцию закрывают в целях экономии. Всё-таки коменданту и сотрудникам нужно регулярно платить зарплату, сам пункт наблюдения требуется обслуживать и поддерживать в должном состоянии. А тут ещё, говорят, прошлой зимой лопнул теплопровод, его ремонт выйдет в копеечку, а без тепла, понятно, обитатели станции на плато просто не выживут. Словом, сплошные расходы, а доходов никаких. Такие объекты в последнее время в Крыму долго не живут.

Что касается прогнозов, то на месте метеостанции, вполне вероятно, скоро появится какое-нибудь масштабное сооружение туристического кластера. Бизнес уже давно пытается проникнуть в Крымские горы и развернуть там бурную коммерческую деятельность. Возможно, судьбоносное завоевание пока ещё заповедных и уединённых территорий начнётся именно с Караби-яйлы?

Тем временем немногочисленные сотрудники станции не сдаются: они намерены своими силами, а также при поддержке всех сочувствующих, сохранить научный объект и продолжать метеонаблюдения. По словам одного из работников пункта Константина Горячих, уже создан специальный фонд. Собранные с его помощью средства пойдут на зарплату смотрителю, а также на минимальное содержание метеопункта. Конечно, нет гарантий, что станцию всё равно не закроют, даже если удастся насобирать достаточно денег на поддержание в ней жизни. Всё-таки речь идёт о государственном объекте, а значит, его судьбу решать крымскому правительству, а не общественности. Однако ребята не теряют надежды. И если дело только в недостатке финансирования, готовы самостоятельно его изыскивать, лишь бы сохранить вековые наработки знаменитой в научных кругах метеостанции.