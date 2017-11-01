Тамара Горшкова: «Исправить речь можно в любом возрасте»

Ведущий симферопольский логопед рассказала, как бороться с дефектами речи

Грассирование, картавость, шепелявость, заикание — всё это можно воспринимать как очаровательную особенность обладателя речевого дефекта. Однако подобная «изюминка» способна запросто превратить человека в аутсайдера, свести на нет его уверенность в себе или сделать недоступной желанную профессию. К счастью, исправить положение всегда можно с помощью врача-логопеда. Об особенностях работы с человеческой речью газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказала заведующая Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Симферополя, учитель-логопед высшей категории Тамара Горшкова.

Плачевная ситуация

— Тамара Викторовна, по вашим профессиональным наблюдениям, сейчас людей с дефектами речи стало больше или меньше?

— Прежде всего следует отметить, что в целом стало гораздо больше малышей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра. Например, когда я только начинала работать в симферопольской комиссии, у нас за год проходило 300–500 детей. Сейчас только за последние два года нами было обследовано более 1,4 тысячи человек. С 1 января этого года по сегодняшний день комиссию прошли 936 детей. Все они имеют определённые нарушения в физическом либо психологическом развитии.

Что же касается детей с нарушениями речи, то их количество также увеличилось. Причём если раньше мы в основном имели дело с дислаликами, то есть малышами, не выговаривающими определённые звуки, то на сегодняшний день, к сожалению, очень много детей, которые в три-четыре года практически не говорят вовсе. То есть очевидно, что проблема усугубилась. Но я хочу сказать большое спасибо симферопольской горадминистрации, поскольку наши власти уделяют вопросам детского развития огромное внимание. Судите сами: на территории республики существует пять коррекционных школ, и три из них находятся в Симферополе. А плюс к этому пять коррекционных дошкольных учреждений и 34 логопедические группы.

— С чем связано столь стремительное увеличение числа детей с дефектами речи?

— Здесь однозначного ответа быть не может. Проблема комплексная и существует уже очень много лет. Поэтому при обследовании ребёнка мы обязательно поднимаем его медицинскую карту, узнаём у родителей, как проходила беременность, роды и первые годы жизни малыша. Свою роль могут сыграть особенности внутриутробного развития, слабость нервной системы, соматические заболевания. И, конечно, огромное влияние на формирование речи ребёнка оказывают родители и другие окружающие.

Многие мамы и папы сейчас приводят плохо говорящих малышей и сообщают: наш ребёнок прекрасно разбирается в гаджетах. Но ведь ему предстоит жить в обществе, а не в виртуальном мире. К сожалению, есть целая категория родителей, которые уделяют речевому развитию детей недостаточно внимания. Включили телевизор, и главное — чтобы ребёнок не шумел. При этом имеет значение и то, какие именно мультфильмы смотрит малыш. Бывают, например, такие, в которых персонажи только шалят и издают отдельные звуки. Как же ребёнок, воспитанный на подобных мультиках, научится разговаривать?

— С какими проблемами к вам сейчас обращаются чаще?

— Прежде всего это дети с расстройством аутистического спектра, неговорящие малыши. Также мы часто имеем дело с такими случаями, когда ребёнок и говорит, и речь у него связная, хорошо развитая, но при этом он делает очень много ошибок на письме. Это так называемая дисграфия. Но самая большая проблема, на мой взгляд, — это когда дети совсем не говорят.

— Вам приходится работать с пациентами разного возраста: от грудных малышей до восемнадцатилетних юношей и девушек. С кем заниматься легче: с детьми или взрослыми?

— Вы знаете, все возрастные категории интересны по-своему. Сложнее всего работать с малышами, которым буквально один-два года: к ним нужен очень индивидуальный подход. Самый интересный возраст, на мой взгляд, — дошкольники. И школьники — категория тоже занятная: у них уже сложилось определённое мировоззрение, они могут поддерживать беседу.

Чем раньше, тем лучше

— В каком возрасте ребёнка родители должны беспокоиться по поводу речи?

— Мне кажется, в случае чего бить тревогу нужно в первые же дни после рождения. Родителям следует внимательно следить за тем, как развивается их малыш. Понятно, что у каждого это происходит в индивидуальном темпе, однако существуют определённые возрастные нормы. Например, если ребёнок не заговорил в год-полтора — не произнёс даже отдельных первых слов — не нужно ждать, когда это произойдёт естественным путём. Лучше сразу обратиться к соответствующим специалистам и проконсультироваться. Возможно, будет достаточно просто уделить малышу чуть больше внимания и он заговорит.

— По каким признакам родители могут определить, что у ребёнка есть те или иные проблемы с речью и требуется вмешательство логопеда? И в каких случаях не нужно беспокоиться?

— Беспокойство у родителей должен вызвать, например, тот факт, что ребёнок в двух-трёхлетнем возрасте всё ещё не говорит предложения, не может должным образом сформулировать фразу. Признаком возможных проблем с речью является и то, что малыш не способен выучить стихотворение или повторить его за родителем. Или при повторении есть какая-то запинка.

Для заикания, к примеру, критичный возраст — период с трёх до четырёх лет. В это время у ребёнка происходит бурный скачок в речевом развитии, а словарного запаса для того чтобы выразить всё желаемое, ещё не хватает. И вот тогда малыш сначала просто запинается во время речи, а потом это может перейти в стойкое заикание. Конечно, лучше уделить внимание решению проблемы до того как сформируется дефект.

Ещё одно распространённое речевое нарушение — когда ребёнок не дифференцирует близкие по звучанию звуки, например, «с» и «ш». Его тоже лучше выявить на ранних стадиях взросления. Резюмируя, могу сказать, что внимательное отношение к детям следует сохранять на протяжении всех первых лет жизни. Тем более что, помимо речевых нарушений, могут возникать, например, и какие-то психологические расстройства. Например, если ребёнок замкнулся в себе или вдруг перестал разговаривать, нужно обязательно обратиться к специалистам и выяснить причину изменений в поведении малыша.

— До какого возраста возможно исправление речевых дефектов? И существует ли вообще какой-то возрастной предел для этого?

— Пределов не существует. Но есть определённый период, когда исправить речевые дефекты гораздо легче, как, кстати, и ввести в речь результат работы. Как правило, самый благодатный для работы с логопедом — дошкольный возраст. Дело в том, что у взрослого также можно достаточно быстро исправить, например, звукопроизношение, но человеку потом тяжело начать говорить по-новому — уже есть определённая привычка. Так что возрастных пределов нет, но чем раньше начнётся коррекция речи, тем лучше.

— Можно ли исправить дефект речи самостоятельно? Или самолечение скорее навредит?

— Родители всегда могут помочь, если они этого действительно хотят. Можно обратиться за консультацией к специалисту, и он подскажет основные направления работы. А в некоторых случаях участие логопеда просто необходимо, чтобы правильно поставить, как мы говорим, язычок на место. Но от родителей в любом случае зависит очень многое.

Вот почему, когда я занимаюсь с ребёнком, всегда прошу взрослых при этом присутствовать, наблюдать за тем, что я делаю, чтобы потом дома иметь возможность заниматься с малышом самостоятельно. Мамам и папам следует помнить, что если они хотят получить результат от работы с логопедом, потребуется кропотливая работа не только со стороны специалиста, но и со стороны самого ребёнка и, прежде всего, родителей.

— Кстати, а как найти подходящего специалиста?

— При любых расстройствах речи прежде всего нужно обращаться к логопеду. Кстати, сейчас опытные врачи есть практически во всех дошкольных учреждениях, так что начать можно с консультации у них. Если ребёнок не ходит в детский сад, а родители заметили какую-то проблему в его речевом развитии, следует сначала обратиться к неврологу или детскому психиатру.

Главное — внимание

— Есть ли социальная составляющая в склонности к речевым расстройствам? Или, быть может, территориальная: жители города и села неодинаково подвержены дефектам дикции?

— Знаете, здесь скорее имеет место другой фактор. Мы называем его «педагогическая запущенность». Что это значит? Например, ребёнок — умница, но ему вовремя не оказали квалифицированную помощь, родители не отвели к специалисту. И это впоследствии привело к определённым нарушениям в речевом развитии. То есть от социального положения семьи, от достатка и от места жительства склонность к дефектам дикции не зависит. Скорее на неё влияет внимательность родителей к малышу.

— Но от характера человека склонность к речевым дефектам как-то зависит? Например, бытует мнение, что заикаются, как правило, люди застенчивые и стеснительные. Так ли это?

— Могу сказать, что в жизни всё взаимосвязано и нет ничего случайного. Поэтому если ребёнок скромный, то ему действительно в какой-то момент может быть тяжело выразить свою мысль, он начинает запинаться и это постепенно приводит к заиканию. То же самое касается прочих дефектов дикции. Но может быть и обратная зависимость: из-за того, что малыш произносит слова и звуки не так, как все, он может постепенно начать стесняться говорить, стать более застенчивым и замкнутым.

Вообще основная цель, которую преследует каждый учитель-логопед, — научить детей общению, коммуникации, социализации в будущем. Ведь из них вырастут взрослые, которым придётся жить в обществе. Поэтому малышам нужно научиться взаимодействовать с окружающими.

— А вам самой в детстве довелось бороться с каким-нибудь дефектом речи?

— Мне лично — нет, а вот мои дети в определённом возрасте тоже не выговаривали звук «р». Так что о том, каково это — справляться с речевыми дефектами, я знаю не понаслышке. Но мои дети смогли преодолеть нарушения в звукопроизношении достаточно успешно.

— Со своими детьми работать легче или сложнее?

— Сложнее и гораздо! Свой ребёнок чувствует, что мама есть мама, и где-то играет на жалости, где-то пытается улизнуть от занятий и так далее. Кстати, моя дочь-студентка до сих пор с обидой вспоминает, что я не брала её в логопедический кабинет, а занималась дома. Чувствует себя обделённой.

— Бывает, что родители, пока ребёнок маленький, считают, что, например, грассирование, картавость, лёгкая шепелявость — не проблема. И даже наоборот: такая особенность придаёт малышу некий шарм. Разумеется, они не стремятся обратиться за помощью. На ваш взгляд, такое отношение допустимо или любой дефект нужно непременно корректировать?

— Я считаю, что следует обязательно и своевременно исправлять все нарушения в звукопроизношении, чтобы в будущем ребёнок чувствовал себя успешным. Потому что сегодня родителям речевой дефект может нравиться, он их умиляет, а завтра приведёт к нарушениям чтения и письма. И, кроме того, далеко не каждому ребёнку нравится чувствовать себя не таким, как все. Так что моё мнение таково: нужно непременно исправлять дефекты произношения. Причём делать это вовремя, поскольку чем раньше родители обратятся за помощью к логопеду, тем проще и быстрее он сможет исправить речь малыша.