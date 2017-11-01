Кнут и пряник из Кремля

Внимание Москвы к крымским делам было связано с эффективностью местных чиновников и подготовкой к встрече Нового года

На этот раз картину недели в Крыму мы решили нарисовать в связи с новостями «с самого верха». Дело в том, что президент России установил официальные критерии для оценки деятельности местных властей, а управление делами президента Российской Федерации по республики Крым обещает шикарную встречу 2018 года на полуострове.

24 показателя

Сначала о серьёзном. Более того — самом что ни на есть насущном. Ведь сколько уже было сказано о необходимости принятия неких официальных, установленных критерием, чтобы оценивать работу чиновников. В частности, в Крыму. И вот несколько дней назад президент РФ Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Документ размещён на официальном портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, — говорится в этом документе. — Особенности проведения оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Крым и Севастополя в 2018 году определяются Правительством РФ».

Но что же именно содержится в этом президентском указе? Он утверждает перечень из 24 показателей для оценки эффективности деятельности региональных властей. Главы субъектов должны ежегодно до 1 октября представлять в Правительство РФ доклады о фактически достигнутых значениях показателей и их планируемых значениях на трёхлетний период. Правительство в свою очередь должно ежегодно до 1 ноября предоставлять президенту доклад об оценке эффективности деятельности органов власти регионов.

В перечень показателей эффективности региональных властей, утверждённых Путиным, включены ожидаемая продолжительность жизни при рождении, динамика реальной среднемесячной начисленной зарплаты, отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуг ЖКХ к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг, а также доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Кроме этого, будет фиксироваться коэффициент доступности жилья в регионе (количество лет, необходимых семье из трёх человек для приобретения квартиры площадью 54 кв. м с учётом среднего годового совокупного денежного дохода семьи), коэффициент миграционного прироста и рождаемости в регионе, уровень преступности, качество и доступность услуг ЖКХ, динамика валового регионального продукта на душу населения, объём инвестиций в основной капитал, интегральный индекс субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Главы регионов будут отчитываться о плотности сети автодорог, объёме налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта, о доле просроченной кредиторской задолженности и уровне безработицы.

В южной резиденции Деда мороза

Но в московское внимание в полуострову, конечно, не ограничивается лишь проблемной тематикой. Есть среди сообщений и «лёгкие новости». Например о том, что в Крыму в период новогодних праздников 2018 года впервые пройдёт Кремлёвская ёлка. Об этом, в частности, сообщили в управлении делами президента Российской Федерации по Республике Крым. Кроме того, крымчанам, по всей видимости, небезынтересно будет узнать, что теперь на полуострове будет находится и южная резиденция Деда мороза.

«Детские новогодние праздники продлятся с 2 по 5 января 2018 года и будут проходить в историческом зале санатория „Гурзуфский“ — южной резиденции Деда Мороза. Вниманию юных друзей будет представлена интерактивная театрализованная эстрадно-цирковая программа „Волшебная звезда“, в которой каждый зритель может стать непосредственным участником», — рассказали по этому поводу в управделами президента.

Известны и детали приближающегося праздника. К примеру, заявлено, что более тысячи детей смогут посетить три музыкальных спектакля и театрализованных представления с участием ведущих артистов Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского. При этом, в зале проведения представлений будет установлено семиметровое новогоднее дерево. Главными героями новогоднего спектакля станут любимые персонажи сказочных произведений, спектаклей и мультфильмов для детей.

Объявили и авторов этого феерического праздника. «Автор сценария новогоднего представления, заслуженная артистка России Нателла Абелева, и режиссер-постановщик, заслуженный артист России Виталий Таганов, подарят юным зрителям множество сюрпризов и замечательных встреч, массу эмоций, восторгов и улыбок, удивят неповторимым сюжетом и современными декорациями, научат ребят ценить добро и красоту души», — уточнили в управлении делами президента Российской Федерации по Республике Крым.

Организаторами же Кремлёвской ёлки в южной резиденции Деда мороза выступят, собственно, управление делами президента РФ по РК, санаторий «Нижняя Ореанда», санаторий «Гурзуфский» при участии Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского, Севастопольского центра культуры и искусств и шоу-группы «Гуляй душа».

Не обойдётся, конечно же, без подарков. И это заслуживает отдельного внимания. Как сообщают организаторы, в 2018 году тема оформления кремлевского подарка — «Башни Кремля». Таким образом, все, кто попадут на Кремлёвскую ёлку, унесут с собой копию Спасской башни. Что ж, поглядим, каким будет обещанный супер-праздник со столичным размахом.