Кое-что по существу

На этой неделе зарубежные новости о Крыме были почти лишены привычного безумия

Иностранные СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, на этот раз заинтересовались раскладом политических сил в Австрии из-за «крымского вопроса», проблемами крымских наркозависимых и выбором гроссмейстера Карякина.

Никто не любит наркоманов

По информации издания, в Крыму возросла смертность среди наркоманов. Об этом, в частности, сообщил Мишель Казачкин, специальный посланник Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, передаёт Deutsche Welle. «Из 805 крымских героиновых наркоманов, которые до присоединения к России получали заместительную терапию, от 80 до 100 уже умерли. Причины смертей, по данным, которые мы имеем, в основном суицид и передозировка», — пояснил Казачкин. ВОЗ и ООН считают заместительную терапию эффективным методом борьбы с наркозависимостью, применение которого снижает смертность среди наркоманов в несколько раз. Но обращение метадона в России запрещено.

Влияние будет

Будущий канцлер Австрии Себастьян Курц говорит, что его правоцентристская «Народная партия» продолжит переговоры с праворадикальной «Партией свободы» о формировании нового правительства, даже несмотря на то, что ее члены посещали Крым вопреки санкциям и предупреждениям. По словам Курца, ему не нравится факт, что его вероятные партнеры посещали российский Крымский полуостров. Он заверил, что придерживается «совершенно другой точки зрения» на эти поездки австрийских политиков. Однако переговоры с ними о формировании правительства все равно продолжатся. И, соответственно, их влияние и их взгляды на правомочность принадлежности Крыма России тоже будут иметь место в австрийском политическом поле.

Гроссмейстер «Команды Путина»

Крымский гроссмейстер, уроженец Симферополя Сергей Карякин, известный своей пророссийской позицией, заявил о вступлении в общественное движение Putin team («Команда Путина»). Об этом он написал на своей странице в Твиттере. «Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin team. Я в команде!» — сообщил Карякин. Общественное движение Putin team было создано 2 ноября этого года. Инициатором его создания стал нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Я бы выбрала Россию»

Издание The New York Times опубликовало статью, посвященную строительству Керченского моста, в которой Крым обозначен как «спорная» российская территория. «Путинский мост в Крым — больше для символизма, чем для движения» — так называется материал. Данное заявление вызвало дипломатический скандал на Украине. МИД страны потребовал от журналистов исправить материал, заменив слова «спорная территория» на «временно оккупированная». Особенно украинскую сторону возмутил тот факт, что на карте, опубликованной The New York Times, Крым отделен от Украины пунктиром и обозначен как российская территория. А ведь это издание — национальное, влиятельное и задающее тон в заокеанском обществе. И, похоже, американские интернет-пользователи смотрят на сложившуюся ситуацию всё более адекватно. Вот лишь некоторые комментарии, оставленные американцами под статьёй. «Паром — означает непостоянство. Мост — это сигнал всему миру, что Россия контролирует Крым», — пишет в Twitter Милена Робдан.

«Если бы я жила в Крыму и была матерью троих детей, и мне предложили бы выбрать между Россией и Украиной, я бы выбрала Россию. Посмотрите хотя бы на экономику», — отмечает Ева Барбара. А вот Эдвард Волкер считает, что проект Крымского моста слишком масштабен, чтобы оценивать его сейчас. «Пройдет десять лет или около того, прежде чем мы сможем оценить экономические и политические результаты строительства моста», — пишет он.