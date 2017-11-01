Аттракцион вместо традиции

Как крымский министры на общественном транспорте поездили и почему они этого не повторят

Несколько недель назад крымская власть запустила новый формат общения чиновников с гражданами. Периодически глава республики, вице-премьеры, министры, их замы и прочие руководители выезжают в один из районов полуострова, где принимают местных жителей, выслушивая их проблемы и пожелания. На этот раз местом такого выездного общения стал Симферополь. При этом глава Крыма настоятельно порекомендовал своим подчинённым добираться к местам встреч на общественном транспорте. И вот что из этого получилось...

Причина и следствие

По справедливости нужно заметить: предпосылки к отправке чиновников в народ назрели давно и у главы республики хватило воли распорядиться соответствующим образом. Начать лечить, как он выразился, бюрократическую болезнь (в своё время «Крымский ТелеграфЪ» подробно рассказывал об этом).

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«К большому сожалению, официальные доклады, рапорты, письма в большинстве случаев далеки от реального положения дел. И такие письма получают как простые люди, так и чиновники высшего ранга. Первый уровень: „Всё хорошо, нет причин для беспокойства“. Второй — отписки, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Наша цель — чтобы каждый чиновник знал реальное положение дел в каждом отдельном селе и в каждой отдельной отрасли».

За несколько недель выездные приёмы (так называемый чиновничий десант) прошли уже в пяти регионах полуострова: Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском и Кировском районах и в Феодосии. Вот немного статистики. В Бахчисарайском районе около 30% обратившихся получили ответы на свои вопросы сразу и остались удовлетворены ими. По остальным власти пообещали подготовить запросы в профильные структуры. При этом было объявлено: все поручения находятся на личном контроле главы Крыма и он пообещал жёстко реагировать на отписки и веерные рассылки писем по ведомствам без личного участия чиновников в решении проблем. А, скажем, в Джанкойском районе крымские министры и их замы приняли 442 человека в 29 населённых пунктах. Местные жители подняли вопросы плохого транспортного сообщения, качества дорог, газификации, энергообеспечения, ремонта домов культуры, неукомплектованности ФАПов, регистрации права собственности на земельные участки, оказания матпомощи реабилитированным гражданам. И людям пообещали скорейшее решение проблем.

Но рекордное число граждан было принято в Феодосийском регионе 8 ноября — 652 человека, которые озвучили огромное число проблем. Это и работа предприятий ЖКХ, и проблемы подачи воды в ряд сёл, жители которых за собственный счёт покупают и доставляют воду, и невозможность узаконить автономное отопление, и правомерность начисления оплаты Теплокоммунэнерго, и отсутствие соцподдержки для молодых специалистов, и обеспечение лекарственными препаратами.

«К сожалению, такой приём свидетельствует, прежде всего, о равнодушии должностных лиц к проблемам людей на местном уровне, об их нежелании вникать в эти проблемы. По итогам приёма уже сделаны оргвыводы», — заявил после поездки глава Крыма.

И было бы неправильно не сказать о том, что такие поездки действительно полезны. Обычным людям на самом деле помогают. Да, хотелось бы, чтобы осчастливленных чиновниками крымчан было больше. Но уж сколько есть... Например, один дедушка из села Кировского района наконец получил инвалидную коляску. А бабушка из Джанкоя, которая с трудом выговаривает слова, после нескольких месяцев посещения кабинетов получила справку — просто её наконец выслушали и поняли, что ей нужно. Молодую семью из Ленинского района поставили в очередь на жильё — им наконец объяснили процедуру и предоставили перечень необходимых документов. Вот такие вещи, а это до 25% обращений, решаются на месте, в один звонок...

Естественно, была польза и от встреч «высоких чиновников» с крымчанами в Симферополе в минувшую среду, 15 ноября. Но эти встречи сопровождались событиями совсем нехарактерными — министры добирались на них на общественном транспорте. И это вызвало очень разные оценки.

Приключения в дороге

Итак, в минувшую среду министры, главы госкомитетов и вице-премьеры крымского правительства провели очередные выездные приёмы граждан. На этот раз в Симферополе. И по просьбе главы республики добирались к местам назначенных встреч на общественном транспорте. Сразу возникает вопрос: разве без начальственного указания чиновники не в состоянии ездить на общественном транспорте? Не умеют? Положение не позволяет? Или просто брезгуют? Но к этому вопросу мы ещё вернёмся.

Кто же набрался смелости проехать в общественном транспорте по Симферополю? И как это происходило? Например, министр финансов Ирина Кивико доехала на работу на троллейбусе № 9. «Ехала с 8:20 до 8:40. Людей в троллейбусе почти нет...» — прокомментировала она в соцсетях. «Это удивительно, потому что у нас с ГРЭСа штурмом транспорт берут в это время», — ответила ей на это жительница Симферополя. «Вот мне и сказали люди, что сегодня транспорт ходит очень хорошо», — парировала Кивико. «Ну, предсказуемо...»

Кстати, о пустом общественном транспорте, попавшемся практически всем чиновникам, горожане сразу же начали шутить. Ну как такое возможно? Совершенно же нетипично! Похоже на то, что, зная о предстоящих поездках большого начальства, начальство поменьше приложило все усилия, чтобы выпустить в то утро на маршруты максимальное количество техники. Отсюда и полупустые салоны. В обычные же дни — давка и дискомфорт. И симферопольцы прекрасно об этом знают. На собственной шкуре, так сказать. Здесь характерен пример поездки в автобусе заместителя председателя правительства Крыма Юрия Гоцанюка. Как сообщил вице-премьер после поездки, кондуктор сдала ему все «явки и пароли»: в какой маршрутке проваливается пол, кто нарушает правила... Но, проехав несколько остановок стоя, заметил, что нужен, мол, более вместительный транспорт, чтобы все могли сидеть. И нарвался на такой комментарий от жительницы крымской столицы в интернете: «Вспомните все, как мы забираемся по утрам в транспорт. Буквой зю стоим на ступеньках. Причем только одной ногой, другая обычно висит. А как ехали чиновники? Кто-то стоя, кто-то сидя. Но, посмотрев много видео и фото, я не увидела толпы, абсолютно! Юрий Гоцанюк показал себя смешным, когда проехал стоя и сразу решил, что нам нужен более вместительный транспорт... Юрий, вы прекрасно стояли! Ваши ребра ничто не сдавливало, они ведь даже ни разу не хрустнули!»

И министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, вместе с главой Госкомводхоза Игорем Вайлем поехали на личный приём граждан, который проходил в посёлке Грэсовский, на троллейбусе. Тоже на «девятке», как и Кивико. И опять же полупустом, судя по фотографиям... Детали этого путешествия скупы: маршрутка № 98 им не приглянулась, дорога заняла около часа.

Интересен и опыт, полученный в автобусе курирующим транспорт вице-премьером республики Владимиром Серовым. Горожане ему рассказали о пробках! Именно от пассажиров он узнал о главной транспортной проблеме крымской столицы. Во всяком случае именно так выглядят сообщения о его поездке по городу.

Не понравилось?

Также стоит заметить: выбор чиновников, о которых мы рассказываем, произвольный. Кто первый под руку попался, как говорится. Никакой предвзятости искать здесь не нужно. Проехались-то многие. Кто троллейбусом, кто маршруткой. Кроме упомянутых, и вице-премьер крымского правительства Павел Королев, и глава Госкомрегистра Александр Спиридонов, и министр здравоохранения Александр Голенко, и многие другие. И к результатам непосредственно приёмов граждан, на которых было решено немало вопросов, сами поездки в данном случае имеют отношение только такое: близкое общение с народом, как хочется верить, делает работу чиновников эффективнее. Смущает другое. Разве не должны быть нормой такие поездки? Не экспериментом, не аттракционом, не достижением, а обычной, повседневной нормой?

Мы попытались узнать это у самих министров и председателей госкомитетов. И результат обескуражил. Каждый раз, слыша вопрос (мы пытались задать всем один и тот же простой вопрос: «Будете ли продолжать ездить на общественном транспорте и почему не делали этого раньше?»), чиновники не хотели продолжать общение. Мы понимаем, что у должностных лиц много работы и не всегда есть время (да и настроение) для подобных отвлечённых тем. Но всё же...

И есть подозрение, что поездки высокого начальства на общественном транспорте так и останутся единоразовым мероприятием. А если мы ошибаемся, будем рады услышать аргументы наших чиновников. Или снова увидеть их в троллейбусах и маршрутках...