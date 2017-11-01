Международный спорт без России рискует стать пресным, а то и вовсе несъедобным

Интересно, как одно из солидных американских спортивных издательств оценило высказывание ряда зарубежных обозревателей о предполагаемом отстранении со стороны МОК олимпийской сборной России в полном составе от участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, которые принимают старт 9 февраля 2018 года. Сравним такое решение гастрономически: с жареным мясом без соли и перца. Особенно это касается предстоящих состязаний по хоккею с шайбой и в фигурном катании.

Первый удар

Сегодня наш разговор о хоккее, который в азиатских странах популярен, прежде всего в Японии, и постепенно начинает развиваться на профессиональном уровне в Китае, оставаясь любительским в других странах, в том числе и в Южной Корее, где должен через два месяца начаться олимпийский турнир хоккеистов и хоккеисток. Поэтому руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ), считая, что состязание мужских сборных не вызовет особого ажиотажа у корейцев, решило не объявлять перерыв из-за него в своём чемпионате. А коль так, то и не давать разрешения на поездку на Игры хоккеистам своих клубов, из которых в основном и формируются олимпийские сборные Канады (384 энхаэловцев), США (220), Швеции (84), Финляндии (39), России (35), Чехии (34), Швейцарии (14), Словакии (11).

Не будем говорить о том, какие уроны в связи с этим решением НХЛ понесли зарубежные сборные, но россияне получили заметные пробои во вратарской, защитной линиях, и, конечно же, в атаке. Здесь они лишились таких форвардов, ныне возглавляющих список лучших бомбардиров НХЛ, как Никита Кучеров («Тампа Бэй») и Александр Овечкин («Вашингтон»), а вместе с ними и таких звёзд атаки, как Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Владислав Наместников («Тампа Бэй»), Евгений Дадонов («Флорида»), Евгений Малкин («Питтсбург»), восходящая звёздочка российского хоккея Павел Бучиевич («Нью-Йорк Рейнджерс»). Как видите, первый удар мировому хоккею в олимпийском плане нанесла НХЛ, которая, базируясь в США и Канаде и живя своей особой жизнью, никогда особо не подчинялась интересам МОК и Международной федерации хоккея, в том числе и отвергая все претензии в свой адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые с боссами НХЛ ничего не могут поделать, подчиняясь их абсолютному диктату.

Тем временем в чемпионате НХЛ уже сыграно 248 матчей из 1271 запланированного на протяжении регулярного чемпионата, в котором выступает тридцать один клуб из Западной (Тихоокеанский и Центральный) и Восточной конференций (Атлантический и Столичный дивизионы). Вот как выглядела в начале нынешней недели группа лидеров и их ближайших преследователей в генеральной классификации чемпионата на площадках США и Канады: «Тампа Бэй» — 28, «Сент-Луис» — 27, «Лос-Анджелес Кингз» — 24, «Торонто» — 22, «Вегас» — 21, «Нью-Джерси» — 20, «Питтсбург» — 20, «Виннипег» — 19, «Оттава» — 19, «Коламбус» — 19, «Вашингтон» — 19, «Нэшвилл» — 18, «Даллас» — 18, «Филадельфия» — 18, «Ванкувер» — 18, «Нью-Йорк Айлендерс» — 18, «Калгари» — 18, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 18 очков.

Итак, первый удар, как говорится, под дых, олимпийский хоккей не сумел отразить, хотя многие мастера заокеанского чемпионата, прежде всего россияне, протестовали против этого кабального запрета выступать в Пхёнчхане. Но их глас был сродни крику человека, заблудившегося в пустыне. И, конечно, на него никто не откликнулся.

План Б

По всей видимости, в Международной федерации хоккея ожидали такую реакцию со стороны НХЛ и уже разработали план Б, в котором упор делался на хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), базирующейся в России. Ведь в её профессиональных клубах играют 639 россиян, 52 канадца, 46 финнов, по 32 белоруса и чеха, по 29 латышей и казахов, 25 шведов, 23 словенца, 19 американцев. Причём хоккеисты довольно высокого класса, которые в связи с отсутствием энхаэловцев могли бы их заменить в олимпийских сборных своих стран. Тем более что, в отличие от ребят из НХЛ, которые только-только начали свой чемпионат, их «европейские» коллеги сыграли уже 398 матчей регулярного первенства из 750 запланированных. В нынешнем первенстве выступает двадцать семь клубов из Западной (дивизионы Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова) и Восточной конференций (Валерия Харламова и Аркадия Чернышова). Вот как в начале нынешней недели выглядела генеральная турнирная классификация всех 27 участников НХЛ: СКА (Санкт-Петербург) — 81, «Йокерит» (Хельсинки) — 61, ЦСКА (Москва) — 61, «Барыс» (Астана) — 57, «АК Барс» (Казань) — 56, «Авангард» (Омск) — 53, «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 52, «Локомотив» (Ярославль) — 51, «Автомобилист» (Екатеринбург) — 48, «Торпедо» (Нижний Новгород) — 48, «Северсталь» (Череповец) — 47, «Салават Юлаев» (Уфа) — 46, «Металлург» (Магнитогорск) — 44, «Сочи» — 43, «Сибирь» (Новосибирск) — 42, «Трактор» (Челябинск) — 42, «Динамо» (Москва) — 42, «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 41, «Спартак» (Москва) — 41, «Амур» (Хабаровск) — 40, «Динамо» (Минск) — 35, «Адмирал» (Владивосток) — 33, «Витязь» (Ногинск) — 32, «Слован» (Братислава) — 28, «Лада» (Тольятти) — 26, «Югра» (Ханты-Мансийск) — 26, «Динамо» (Рига) — 18 очков.

Казалось, что все вопросы с КХЛ утрясены и на время олимпийского хоккейного турнира в Континентальной лиге будет объявлен трёхнедельный перерыв, который позволит ее игрокам отправиться в составе национальных сборных в Пхёнчхан. Но тут последовал со стороны МОК, как гласит американская пословица, «выстрел в собственную ногу».

Без сборной России

Сейчас с этой мыслью о наказании России за коллективный допинг на Играх-2014 в Сочи, с целью не допустить нашу олимпийскую сборную к состязаниям в Пхёнчхане, разумеется, и хоккеистов тоже, носятся ярые «сторонники всего российского». Причём с каждым днём эта мысль наших «заклятых зарубежных друзей» всё больше крепчает, находя поддержку даже у ряда членов МОК. И вот буквально на днях президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что если такое решение будет принято МОК и сборная России окажется вне олимпийского турнира, в лиге не будет объявлен перерыв, а коль так, то её участники не получат возможности стартовать в Пхёнчхане в составе своих национальных сборных. Вот это уже будет настоящим крахом зимней Олимпиады, где хоккей всегда приносил немалый доход её организаторам.

Сейчас, конечно же, находятся оракулы, утверждающие, что КХЛ это не НХЛ, и запугать её будет несложно. Но они не знают характера наших людей.