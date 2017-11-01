Какой выбрать путь?

За сто дней до главного спортивного события страна оказалась в незавидной ситуации

Наверное, многие наши читатели не забыли русские народные сказки, которые изучали в младших классах школы. В одной из них есть такие слова: «Сказка ложь, да в ней намек — добрым молодцам урок. Направо пойдёшь — коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь — себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь — и себя и коня потеряешь!» Так вот сейчас этот сказ точно соответствует предстоящему участию или неучастию сборной команды России в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, до начала которых остаётся сто дней.

Решает МОК

И хотя подобное решение исключительно в компетенции Международного олимпийского комитета, который окончательный вердикт по этому поводу вынесет на исполкоме этой организации лишь 9 декабря, сейчас самую активную борьбу против россиян ведет Всемирное антидопинговое агентство (WADA), фривольно практикующее в Канаде на американские деньги. Это WADAвцы с помощью сбежавшей из России в США и Канаду верхушки московского антидопингового агентства всё время подбрасывают дровишки в костёр, чтобы распалить страсти вокруг явно провокационного доклада комиссии во главе с канадским профессором права Ричардом Маклареном, утверждающим, что якобы «допинговый бум», устроенный российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014, проходил по указке руководства нашего государства. Министерство спорта России признало некоторые негативные случаи с допингом, но напрочь отмело все попытки так называемого государственного участия в этих запрещённых махинациях. Кстати, медицинскую часть сочинских игр более трёх лет назад курировали именно сотрудники WADA. Именно им тогда же в Сочи под специальный протокол передали все контейнеры с взятыми у россиян допинг-пробами, которые они увезли в Швейцарию. Где их хранили столько времени, почему на них появились царапины, которые сейчас служат главным обвинением против наших чемпионов и призёров Игр-2014, никто не даёт чёткого ответа. Как и на то, какие конкретно обвинения предъявлены каждому спортсмену, которые пожизненно дисквалифицированы.

Так вот сейчас WADA, стремясь доказать своим спонсорам, что недаром потрачены немалые суммы долларов на раскрытие всех этих российских «козней», заявило о том, что требует, чтобы наша страна обязательно признала правоту выводов доклада «иезуита» Макларена. Только, мол, после этого, при согласии с фактами, порочащими не только наш спорт, но и государство, оно даст добро на открытие РУСАДА. А без его восстановления наши олимпийцы не смогут выступать в Пхёнчхане по всем зимним дисциплинам. Заметьте, что это условие специально было опубликовано перед началом работы исполкома МОК, чтобы подтолкнуть его членов к решительной борьбе с россиянами. Ещё раз хотим подчеркнуть, что прерогатива допуска на Олимпийские игры принадлежит исключительно МОК. Однако WADA в отношениях со своим создателем уже не в первый раз старается поставить телегу впереди лошади.

Но и внутри МОК есть немало людей, которых раздражают успехи россиян на международной арене, поднимающие авторитет России на определённую высоту, в то время как англосаксонское политическое лобби стремится представить нашу страну пугалом для всего остального мира. И у них уже созрел план, как спровоцировать правительство нашей страны посоветовать спортсменам не стартовать в Пхёнчхане. Во-первых, допустить команду к участию в Играх, но не разрешить ей, в наказание за Сочи, участвовать в торжественной церемонии открытия и закрытия Игр, не поднимать в честь успехов наших парней и девушек флаг Российской Федерации и не исполнять гимн страны. Ну а если страна отвергнет этот вариант унижения её достоинства, то разрешить отдельным нашим спортсменам стартовавать под пресловутым нейтральным флагом, на котором будут пять цветных переплетённых колец, что сразу же оставляет на обочине олимпийских турниров по хоккею с шайбой и кёрлингу наших мужчин и женщин, так как в мире ещё не было и, надеемся, не будет «нейтральных» команд.

Задача прежняя

Не надо надеяться на то, что задача дискредитировать Россию, особенно перед президентскими выборами, которые последуют почти сразу же после окончания Олимпиады в Южной Корее, будет снята нашими «друзьями» в ближайшие дни. Нет, конечно! Во-первых, унижение нашей страны, одной из ведущих в мировом спорте, вписавшей немало золотых страниц в историю олимпизма, будет продолжено по всем фронтам. Во-вторых, если отказаться самим от участия в Играх в Южной Корее, то на весь мир будет разнесена весть, что россияне без допинга не в силах побеждать «честных во всех отношениях» зарубежных соперников. Ну а стоит признать правоту доклада Макларена, как Россия лишится права проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Ведь в стране, где правительство одобряет допинг, совесть спортсменов-демократов не позволяет проводить состязания. Прямо как в сказке, пойдёшь направо, налево или прямо... везде поджидают неприятности.

Пока же наши специалисты и болельщики спорта разделились на два лагеря. Одни считают, что выступать под нейтральным флагом — предательство, и нельзя, чтобы россиян опускали «ниже плинтуса». Другие же утверждают, что ехать надо, чтобы там доказать свою силу, разгромив соперников на голову, что, разумеется, задача архисложная. Тем более что всему миру известно, что нейтралы — это россияне. Интересно было бы услышать мнение по этому поводу и читателей нашего еженедельника.

В ходу и ещё одна мысль, заключающаяся в том, что, мол, государство не может лишать своих граждан права на профессию. Ведь мастера четыре года, а то и больше, своим нелёгким трудом стремятся завоевать высокое место на олимпийском пьедестале почёта, гарантирующее приличный материальный приз. Но при этом почему-то забывается, что члены сборной страны получают весьма высокие оклады плюс зарплату по месту работы или службы. Да и призовые суммы за олимпийские достижения, кстати, тоже нехилые, и они их получают от своего государства, а не от «нейтралов» или «сочувствующих».