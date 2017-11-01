Ответственность неминуема

Недействительный или поддельный полис ОСАГО

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о недействительном или поддельном полисе ОСАГО и ответственности за это. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Штраф или уголовка?

При ДТП потерпевший обращается в страховую компанию для получения страхового возмещения за причиненный вред, однако если полис ОСАГО окажется недействительным — это может повлечь отказ в страховом возмещении вреда и административную ответственность за отсутствие страхового полиса. Если выявится, что полис ОСАГО виновника ДТП недействителен, последний должен будет возместить причиненный вред за счет собственных средств. Исключением является несанкционированное использование бланка полиса ОСАГО, под которым понимается передача владельцу ТС чистого или заполненного бланка полиса без отражения в установленном порядке факта заключения договора ОСАГО, а также искажение представляемых страховщику сведений об условиях договора ОСАГО, отраженных в бланке выданного полиса. В таких случаях страховщик не выплачивает страховое возмещение, только если бланки полисов ОСАГО были похищены и он заявил об этом в уполномоченные органы до даты наступления страхового случая.

Управление транспортным средством с поддельным (недействительным) полисом ОСАГО влечет за собой те же последствия, что и управление автомобилем вообще без страховки. То есть в случае выявления наличия поддельного полиса при проверке документов сотрудниками ГИБДД на водителя будет наложен штраф в размере 800 руб. за неисполнение установленной обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а также за управление ТС, если такое страхование заведомо отсутствует.

Законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за подделку полиса ОСАГО в целях его использования, изготовление в тех же целях или сбыт бланков полиса, а также за использование заведомо подложного полиса ОСАГО (например, при обращении в правоохранительные органы).

Собственником такого полиса может стать любой добросовестный гражданин, который столкнулся с мошенниками, реализующими поддельные бланки. Поэтому очень важно понимать, в чем отличия настоящего полиса от поддельного и как правильно осуществить проверку бланка при покупке.

Сайт в помощь. Или полиция

Полис ОСАГО выдается владельцу транспортного средства (далее — ТС) страховщиком и подтверждает заключение договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании ТС. Полис ОСАГО оформляется на бланке установленной формы, который является документом строгой отчетности. Водитель ТС должен иметь его при себе и предъявлять для проверки по требованию сотрудников полиции.

Как правило, недействительными признаются полисы, которые:

— не соответствуют законодательно утвержденной форме;

— оформлены на бланках, испорченных либо утерянных страховщиком или похищенных у него;

— выданы с нарушением установленного порядка, в частности если: полис оформлен, но факт заключения договора ОСАГО в установленном порядке не зафиксирован страховщиком, страховым брокером или страховым агентом; договор ОСАГО в электронном виде заключен не на официальном сайте страховщика; такой же полис на законных основаниях оформлен на другое лицо и (или) другое ТС; полис выдан страховщиком после приостановления действия или отзыва у него лицензии на осуществление страхования ОСАГО;

— используются после того как договор ОСАГО был признан недействительным.

Поддельным является полис ОСАГО, незаконно изготовленный, в частности, путем подчистки, дописки значимых данных (например, серии, номера полиса, срока его действия), подделки подписи, заверения поддельной печатью, а также изготовленный кустарным способом, а не на типографиях Гознака.

Проверить действительность своего полиса любой автовладелец может на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), который является оператором автоматизированной информационной системы ОСАГО. В частности, на сайте РСА доступны сведения о принадлежности полиса ОСАГО страховщику, статусе бланка полиса, о заключенных договорах ОСАГО. Для этого необходимо зайти на официальный сайт РСА (autoins.ru), нажать вкладку «Проверить полис ОСАГО» и ввести серию и номер бланка полиса ОСАГО.

В случае выяснения факта недействительности вашего полиса необходимо прежде всего обратиться за разъяснениями к страховщику, выдавшему полис ОСАГО. При подозрении, что вам был выдан поддельный полис ОСАГО, можно обратиться в полицию.

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