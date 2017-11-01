Крым без Ленина

Вождь мирового пролетариата ни разу не побывал на крымской земле. В отличие от его родственников

По мнению некоторых историков, приезд в Крым вождя мирового пролетариата мог состояться весной 1917 года. Мол, собирался встретиться с братом, проживающим в Евпатории, на улице Вокзальной (ныне ул. Дм. Ульянова), и, конечно, заодно «запустить маховик революции» в главных городах полуострова. Утверждать подобное можно на основании периодики того времени...

Любовь братская и плотская

Упоминаемые публикации в газетах вызвали ажиотаж в кругах, поддерживающих революционные настроения, и заставили насторожиться противников переворота.

Из газеты «Ялтинская Новая жизнь» от 6 мая 1917 г.: «Если бы Ленину удалось... проскользнуть в Евпаторию, решено немедленно арестовать его и выслать из города».

Ленин к брату так и не приехал, зато в его доме на Вокзальной побывала (и не единожды) другая знаковая историческая фигура — Фанни Каплан. Та самая Каплан, что 30 августа 1918 года якобы подстрелила Ильича. И, вполне возможно, в том, что этот официально признанный тогда теракт почти удался, есть невольная заслуга Ульянова-младшего и Крыма, вернее, его целебный климат...

Пути земского врача Дмитрия Ульянова и амнистированной Временным правительством России от бессрочной каторги Фейги (Фанни) Ройтблат-Каплан пересеклись в мае 1917 года. Тогда 28-летняя Каплан впервые приехала в Крым — профсоюз социалистов-революционеров выделил ей путевку в евпаторийский санаторий, Дом каторжан, как политической узнице, пострадавшей от царского режима. За годы пребывания на свинцово-серебряных рудниках она почти ослепла, но, тем не менее, разглядела в кураторе Дома что-то сулящее ей нечто большее, чем обычное профессиональное лечение. И оказалась права — курортный роман положительно сказался на здоровье женщины, что она и доказала, вернувшись к своему привычному образу жизни революционерки-террористки.

Лучшее — женщинам

Так уж случилось, что с Крымом связаны имена всех более-менее важных в жизни Ленина женщин: матери Марии Ульяновой (1835-1916), старшей и младшей сестер Анны Ульяновой-Елизаровой (1864-1935) и Марии Ульяновой (1878-1937), а так же жены Надежды Крупской (1869-1939).

Первым пунктом назначения для членов семьи Владимира Ильича стала Алупка. А первопроходцами явились Анна Ульянова-Елизарова и ее муж Марк. В сентябре 1898 ялтинский уездный исправник в секретном рапорте таврическому губернатору доносил, что «прибывшая в Алушту жена коллежского секретаря Анна Елизарова состоит под негласным надзором полиции». Однако полиция могла быть спокойна — чету Елизаровых-Ульяновых волновало, прежде всего, собственное здоровье. Однако тогда спокойно оздоровиться не получилось.

Из письма Ленина к матери 11 октября 1898 г.: «Кажется, не очень удачной была Анютина поездка? Это очень жаль — в Крым не так часто удается съездить».

В отличие от Анны Ильиничны, Мария Ульянова, побывав в Крыму весной 1909 года, удовлетворение от поездки получила. В Алупке она остановилась в доме Никольской, высоко на горе, где комнаты сдавались дешевле, чем у самого побережья (ныне санаторий «Шахтер», ул. Ялтинская, 20/7).

Из письма Марии Александровны Владимиру Ильичу в Париж 25 апреля 1909 года: «... Устроились мы в Алупке хорошо, и погода стояла совершенно летняя эти две недели; днем было даже жарко. Со вчерашнего дня заморосил дождь и подул сильный ветер с моря. Комната у нас удобная и большой балкон, где я провожу почти весь день; солнце показывается там только утром, до 11 часов. Море точно совсем близко от нас, и вид очень красивый».

Известно, что пребывание в Крыму пошло Марии Александровне на пользу. Чего нельзя сказать о Марии Ильиничне...

Царский размах

Младшая сестра Ленина, Мария предпочитала проводить летнее время в Мухалатке. Там, в спрятанном от любопытных пролетарских глаз Кокоревском имении размещалась шикарная здравница Совнаркома. Эти летние апартаменты некогда обошлись буржую Кокореву аж в 5 млн царских рублей, на миллион больше, нежели весь Ливадийский дворцово-парковый комплекс царской казне. Обслуживание здесь было соответствующее — более чем царское. Его обеспечивал дореволюционный персонал во главе с бывшим управляющим дворянского происхождения Андреем Францессоном, который участвовал в строительстве и оснащении резиденции.

Во время одной из поездок с Марией Ильиничной произошел досадный случай. В один из своих первых приездов она, гуляя одна, спускалась с горы, оступилась и повредила ногу. Травма была настолько сильной, что сестре Ленина стало тяжело ходить. И комсомольцы, волею судеб оказавшиеся в нужное время в нужном месте, решили проявить инициативу и добыть родственнице своего вождя трость. Самой активной выказала себя будущая писательница и журналистка, прославившаяся в недалеком будущем как автор романов о Марксе и Энгельсе, Галина Серебрякова (Бык-Бек). Галя, не задумываясь, отправилась в бывший дворец генерал-губернатора Москвы князя Феликса Юсупова.

Из воспоминаний Галины Серебряковой: «Я отправилась туда, выдала сторожу расписку на великолепную палку с набалдашником из слоновой кости, казавшуюся мне самой подходящей для больной, и торжественно понесла ее в санаторий. Пока мои товарищи ждали в саду, я вошла в комнату Марии Ильиничны. Она лежала в шезлонге и читала.

Оробев, я пролепетала что-то бессвязное и протянула трость, объяснив, где мы ее взяли. Вдруг гневно насупились брови Марии Ильиничны, и она обрушилась на меня с упреками:

— Как могли вы совершить этот недостойный поступок? Немедленно верните палку во дворец Юсупова. Это народное достояние, так можно скатиться до очень скверных дел. Это недостойно большевиков.

Много еще сказала мне Мария Ильинична недобрых, но справедливых слов. Совершенно растерявшаяся и опозоренная в своих собственных глазах, я направилась к двери. Когда я была на пороге комнаты, Мария Ильинична уже ласковее сказала: „Когда сдадите палку, вернитесь, мы поговорим. — И улыбнувшись, отчего стала еще миловиднее, добавила ободряюще: — Поговорим о другом“....»

С Марией Ильиничной в Мухалатку не раз приезжала и Надежда Крупская. Ей там нравилось. И она делала все возможное, чтобы Владимир Ильич таки однажды разделил с членами своей семьи радости отдыха в Крыму. Решено, что это обязательно случится летом 1924-го. Ильич клятвенно обещал. Но...