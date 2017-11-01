Трагедия властелина времени. Часть вторая. Per aspera ad astra

С лета 1937 года начались долгие мытарства астрофизика Николая Козырева по лагерям, где хлебнул он и горя, и страданий, и лишений полной мерой: сначала лагерь возле города Дмитровск-Орловский Курской области, затем этапировали в Норильлаг НКВД... А потом в жизни учёного-заключённого произошёл случай, от которого и в самом деле веет какой-то мистикой...

Ньютон — не индуктивный осёл

Впервые, самые ужасные месяцы заключения, как вспоминал будущий профессор, мучением было и элементарное отсутствие хоть каких-нибудь книжек. Чтение стало просто мечтой. Но однажды в дверях барака появился охранник со стопкой разных книг — нате, мол, зеки, повышайте культурный уровень. И начал раздавать литературу.

Каково же было изумление Николая, когда к нему в руки попала не просто книга, а научное издание по астрофизике! Что же это, если не знак свыше?! Нужно надеяться, нужно работать! Надо выжить!

Тем более что здоровье его пошатнулось. С января 1940 года Козырева по состоянию здоровья отправили на Дудинскую мерзлотную станцию, где он работал геодезистом, а с весны 1940-го даже расконвоировали, сделав впоследствии начальником станции.

В трудах на благо советского Севера прошло несколько лет, время освобождения учёного становилось всё ближе. Как вдруг — известие. Против учёного возбуждено ещё одно дело — за антисоветскую агитацию. Скорый суд и новый приговор — очередные 10 лет лагерей...

Любопытно привести некоторые пункты обвинения. Ему вменяли в вину: приверженность теории расширения Вселенной; то, что считает Есенина хорошим поэтом, а Дунаевского — плохим композитором; что однажды, во время драки, заявил, что бытие не всегда определяет сознание; что не согласен с высказыванием Энгельса о том, что Ньютон — индуктивный осёл...

И отправили вновь осуждённого астрофизика в Норильск, на металлургический комбинат, инженером теплоконтроля. А в 1943 году перевели на работу в геологическое управление комбината инженером-геофизиком. Затем, до марта 1945-го он был прорабом экспедиции на Хантайском озере и начальником магниторазведочного отряда.

Космическое озарение?

Освобождение пришло только в 1946 году. Причём освободили Козырева с пометкой, как талантливого учёного. За этими событиями — многие люди, которые долгие годы заботились о своём коллеге. Но особенно стоит отметить академика Шайна. Именно от него в августе 1944 года на имя народного комиссара внутренних дел СССР поступило заявление с ходатайством об освобождении из заключения астронома Козырева.

Кто же такой этот Шайн? Почему его слово оказалось настолько важным и веским, что к нему прислушался даже Лаврентий Берия? Знаменитейший астрофизик, который начал работу в Крыму, в Симеизе, еще в 1924 году вывел провинциальную обсерваторию в число самых известных в мире.

Его стараниями появились после войны и Крымская астрофизическая обсерватория, и посёлок Научный при ней. Шайн был инициатором строительства в Крыму целого астрономического городка — специального, обособленного поселения, где учёные и работали, и жили. Здесь же построен и телескоп мирового класса, крупнейший от Кавказа до Испании, который носит его имя: Зеркальный телескоп Шайна.

Освобождение и возвращение Козырева на работу по специальности Шайн мотивировал необходимостью восстановления разрушенных войной центров астрономической науки, где Козырев, как талантливый астрофизик, может оказать большую помощь. Таким образом, Николай Козырев оказался полностью реабилитирован.

И уже через три месяца после освобождения защитил докторскую диссертацию на тему «Теория внутреннего строения звезд как основа исследования природы звездной энергии». С этой, столь фантастически быстрой научной защитой человека, почти десятилетие проведшего в лагерях, связано немало легенд, вплоть до сверхъестественного «космического» озарения.

Но, похоже, секрет истории в пакете, который, по словам очевидцев, Козырев всегда носил с собой. И при этапировании зашивал в нательную рубашку. В пакете были черновики докторской диссертации, основную часть которой он, конечно, «носил в голове». И перед повторным судом какими-то путями, только ему ведомыми, переправил их в Москву, академику Фесенкову, от которого и получил пакет по возвращении из лагерей...

После освобождения Николай Козырев стал научным сотрудником Крымской астрофизической обсерватории АН СССР. Здесь, в горах, работал до конца 50-х, до перевода в Пулковскую обсерваторию. Здесь же, в поселке Научном Бахчисарайского района, находилась и его квартира. Хотя, как вспоминают старожилы посёлка, поначалу профессор жил в одном из номеров местной гостиницы.