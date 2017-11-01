Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... в Саках – коровник
Говорят, что... торгуют одеждой с запрещ ...
Кому мешает ФАС?
Градус повысился
Говорят, что... по квартирам ходят разве ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Осенние перемены

Оздоровляемся и движемся в правильном направлении

Новые автобусные маршруты

С начала ноября в поселки Мирный и Новоозерное запущены дополнительные автобусные рейсы из Евпатории

По информации пресс-службы «Крымавтотранса», по согласованию евпаторийского муниципалитета и при содействии министерства транспорта Крыма с начала текущего месяца автотранспортное предприятие "Евпатранс+" ввело дополнительные рейсы в поселки Мирный и Новоозёрное. Рейсы отправляются с автовокзала «Евпатория».

На постоянной основе теперь будут действовать еще восемь рейсов в поселок Мирный и 13 — в Новоозерное. На данный момент всего в направлении Мирного отправляется 25 рейсов, а в направлении Новоозерного — 34.

Стоимость проезда до Мирного составляет 41,85 рубля, до Новоозерного — 43,2 рубля.

Замена водительского удостоверения

Сотрудники МРЭО ОГИБДД УМВД России по Севастополю ответили, как это сделать правильно

В каких случаях можно заменить российское водительское удостоверение без медицинского заключения?

. при изменении содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;

. если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально;

. при поступлении заявления об утрате (хищении) водительского удостоверения;

. при волеизъявлении заявителя до истечения срока действия водительского удостоверения.

Необходима ли замена российского или международного водительского удостоверения в случае изменения фамилии?

. При изменении содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца такое российское или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.

Возможно ли получить российское или международное водительское удостоверение, либо заменить иностранное не по месту проживания?

— Лицам, постоянно проживающим в РФ, выдача российских и международных прав, а также обмен иностранных осуществляются в подразделениях госавтоинспекции по месту обращения.

— Лицам, временно проживающим либо временно пребывающим в РФ, выдача российских и международных водительских удостоверений, а также обмен иностранных осуществляются в подразделениях ГИБДД, расположенных в пределах субъекта РФ, где эти лица находятся.

Ярмарка VS Автолюбители

В субботу, 18 ноября, в Симферополе перекроют движение

В Симферополе 18 ноября почти на сутки ограничат движение на нескольких улицах. Это связано с проведением республиканской сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики.

В частности, с 00:00 18 ноября до 16:00 перекроют улицу Киевскую со стороны Джанкоя — до перекрестка с улицей Никанорова; улицу Дм. Ульянова — от улицы Севастопольская до переулка Гавена, улицу Героев Сталинграда (дублирующий проезд) — от универсама «Яблоко» до школы № 10, а также ограничат движение от перекрёстка бульвар Франко — улица Куйбышева до перекрёстка улиц Куйбышева — Февральская. В ведомстве также сообщили, что своё согласие на участие в ярмарке подтвердили более 250 крымских сельхозтоваропроизводителей из всех районов Крыма, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств. «Цены на весь ассортимент ожидаются на 15-20 процентов ниже рыночных», — заверили в ведомстве.

Рецепт простой в приготовлении заготовки на зиму из натуральных ингредиентов

Понадобится:

• Мёд — 150 г.,

• тыква — 200-300 г.,

• лайм −1 шт.,

• лимон — 2 шт.,

• имбирь (корень) — 1 шт.,

• сахар (лучше коричневый) — 150 г.

Приготовление:

Лимон и лайм ошпарить кипятком, чтобы ушла излишняя горечь (за неимением лайма, можно использовать только лимоны).

Тыкву и имбирь очистить и нарезать кусочками для дальнейшего измельчения блендером. Если вы не любите островатый привкус имбиря, тогда на такое количество ингредиентов понадобится только 1/2 корня имбиря, а то и меньше, но добавлять его обязательно, хоть немного.

Лимон и лайм со шкурками нарезать, избавляясь от косточек.

Всё переложить в ёмкость для измельчения, добавить мёд и сахар.

Перемолоть до однородности. Само собой, придётся приложить определённые усилия, чтобы корочки измельчились, но это того стоит.

Готовая заготовка прекрасно хранится в прохладном месте (холодильнике) достаточно долго. Очень вкусно с чаем или даже просто на десерт с печеньем, блинами, оладьями и. т. д.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 456 от 17 ноября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 89 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:28

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Ноябрь 2017 (62)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru