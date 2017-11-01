Осенние перемены

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Новые автобусные маршруты

С начала ноября в поселки Мирный и Новоозерное запущены дополнительные автобусные рейсы из Евпатории

По информации пресс-службы «Крымавтотранса», по согласованию евпаторийского муниципалитета и при содействии министерства транспорта Крыма с начала текущего месяца автотранспортное предприятие "Евпатранс+" ввело дополнительные рейсы в поселки Мирный и Новоозёрное. Рейсы отправляются с автовокзала «Евпатория».

На постоянной основе теперь будут действовать еще восемь рейсов в поселок Мирный и 13 — в Новоозерное. На данный момент всего в направлении Мирного отправляется 25 рейсов, а в направлении Новоозерного — 34.

Стоимость проезда до Мирного составляет 41,85 рубля, до Новоозерного — 43,2 рубля.

Замена водительского удостоверения

Сотрудники МРЭО ОГИБДД УМВД России по Севастополю ответили, как это сделать правильно

В каких случаях можно заменить российское водительское удостоверение без медицинского заключения?

. при изменении содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;

. если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально;

. при поступлении заявления об утрате (хищении) водительского удостоверения;

. при волеизъявлении заявителя до истечения срока действия водительского удостоверения.

Необходима ли замена российского или международного водительского удостоверения в случае изменения фамилии?

. При изменении содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца такое российское или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.

Возможно ли получить российское или международное водительское удостоверение, либо заменить иностранное не по месту проживания?

— Лицам, постоянно проживающим в РФ, выдача российских и международных прав, а также обмен иностранных осуществляются в подразделениях госавтоинспекции по месту обращения.

— Лицам, временно проживающим либо временно пребывающим в РФ, выдача российских и международных водительских удостоверений, а также обмен иностранных осуществляются в подразделениях ГИБДД, расположенных в пределах субъекта РФ, где эти лица находятся.

Ярмарка VS Автолюбители

В субботу, 18 ноября, в Симферополе перекроют движение

В Симферополе 18 ноября почти на сутки ограничат движение на нескольких улицах. Это связано с проведением республиканской сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики.

В частности, с 00:00 18 ноября до 16:00 перекроют улицу Киевскую со стороны Джанкоя — до перекрестка с улицей Никанорова; улицу Дм. Ульянова — от улицы Севастопольская до переулка Гавена, улицу Героев Сталинграда (дублирующий проезд) — от универсама «Яблоко» до школы № 10, а также ограничат движение от перекрёстка бульвар Франко — улица Куйбышева до перекрёстка улиц Куйбышева — Февральская. В ведомстве также сообщили, что своё согласие на участие в ярмарке подтвердили более 250 крымских сельхозтоваропроизводителей из всех районов Крыма, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств. «Цены на весь ассортимент ожидаются на 15-20 процентов ниже рыночных», — заверили в ведомстве.

Рецепт простой в приготовлении заготовки на зиму из натуральных ингредиентов

Понадобится:

• Мёд — 150 г.,

• тыква — 200-300 г.,

• лайм −1 шт.,

• лимон — 2 шт.,

• имбирь (корень) — 1 шт.,

• сахар (лучше коричневый) — 150 г.

Приготовление:

Лимон и лайм ошпарить кипятком, чтобы ушла излишняя горечь (за неимением лайма, можно использовать только лимоны).

Тыкву и имбирь очистить и нарезать кусочками для дальнейшего измельчения блендером. Если вы не любите островатый привкус имбиря, тогда на такое количество ингредиентов понадобится только 1/2 корня имбиря, а то и меньше, но добавлять его обязательно, хоть немного.

Лимон и лайм со шкурками нарезать, избавляясь от косточек.

Всё переложить в ёмкость для измельчения, добавить мёд и сахар.

Перемолоть до однородности. Само собой, придётся приложить определённые усилия, чтобы корочки измельчились, но это того стоит.

Готовая заготовка прекрасно хранится в прохладном месте (холодильнике) достаточно долго. Очень вкусно с чаем или даже просто на десерт с печеньем, блинами, оладьями и. т. д.