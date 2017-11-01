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Молчание – не саботаж?

Прошло всего несколько дней с тех пор, как глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал расценивать отписки чиновников на обращения граждан как саботаж. Проблема действительно есть, градус недовольства населения повышается. И нам, надеемся, ещё предстоит увидеть, как именно будет реагировать глава республики на выявленные факты такого саботажа. Пока же чиновники начали страдать не за отписки, а за молчание. В частности, как стало известно, глава администрации Нижнегорского района оштрафован за непредоставление ответов на обращения жителей. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Крым. «Выявлено два факта непредоставления ответов гражданам на их обращения в администрацию Нижнегорского района. По данным фактам прокурором района в отношении главы администрации возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», – уточнили в надзорном ведомстве. По результатам судебного рассмот­рения виновному назначено наказание в виде штрафов на сумму 10 тыс. рублей. Может показаться, что сумма штрафов смехотворна по сравнению с ущербом (в том числе и репутационным), который наносят подобными действиями чиновники российскому Крыму. Но лучше уж так, чем никак, не правда ли? Тем более что, как мы уже отметили, это может быть только началом исправления ситуации, и наказания станут жестче.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 457 от 24 ноября 2017 года

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Просмотров: 190 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:43

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