Говорят, что... в медучреждениях прячут сортиры

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Не пожелавший представиться житель Ялты негодует по поводу того, что в одном из медучреждений города от пациентов маскируют туалет: «Ялта. Травмпункт, 1-й этаж. Обманывать нехорошо: таулет тут есть, причем для инвалидов. А вокруг – адский ад». Поддерживает тему Наталья Р.: «В Севастополе в детполиклинике на Корчагина тоже туалет для инвалидов закрыт на замок. А есть туалет в подвале, где света нет уже много лет. Так я туда однажды с ребенком пробралась, а за мной прибежала сотрудница и закрыла его на замок».