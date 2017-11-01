В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... еще одно опасное место

На работу столичных коммунальщиков жалуется Ольга К.: «Симферополь. ул.Эмель/пер.Чора Батыр. Водоканал перекопал перекрёсток, сделал на трубе латку, из которой течёт вода. Опасное место не ограждено. Неделю не наблюдаем ни одного рабочего. Жители не могут подъехать к своим домам. Сколько можно наносить вред жителям? Надоело! Накипело!»