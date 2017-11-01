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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... свалку просто не замечают

Говорят, прямо за кинотеатром «Симферополь» образовалась довольно-таки масштабная свалка. Люди винят в ее появлении, в частности, тех, кто сегодня торгует в бывшем очаге культуры. Мол, здание для торговли не предназначено и, соответственно, красиво устранить издержки процесса не получается. А городские службы, обязанные следить за порядком, похоже, предпочитают просто не замечать безобразия.

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 457 от 24 ноября 2017 года
Фома СЛУХАЧЁВ

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Просмотров: 162 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:58

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