В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... красивое здание рушится Говорят, к зданию, где еще не так давно располагался Институт минеральных ресурсов, на проспекте Кирова, в Симферополе, сегодня лучше не приближаться. Вонь стоит невообразимая. И все потому, что его входные арки стали импровизированной уборной для не успевших добежать где более подходящего места прохожих. И, что интересно, другое применение зданию уже вряд ли придумают – любопытные граждане выяснили, что оно уже много лет не отапливается, фундамент порвало, стены – тоже. Тут – главное, чтобы на голову никому не рухнуло. Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 457 от 24 ноября 2017 года

Фома СЛУХАЧЁВ Еще статьи: Здание-призрак, или Цена простоя знаменитого института Собаки ищут пропитание Берегитесь, опасный участок! Говорят, что... на почте посетители рискуют жизнью Говорят, что... путь к отдыху преградили