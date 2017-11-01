В психбольницах меняют статус

Почему педагогов при медучреждениях лишают преференций?

Одна из читательниц газеты «Крымский ТелеграфЪ», сотрудница детского отделения психиатрической больницы, обратилась к нам с просьбой помочь разобраться в ситуации: проработав в медучреждении пятнадцать лет, она вдруг оказалась лишена полноценного отпуска и надбавок к окладу, зато рабочее время почему-то увеличилось. Вскоре выяснилось, что это проблема не одного человека, а целого профессионального цеха.

Работа — не сахар

Валентина Онищенко работает воспитателем в детском отделении ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1». Поскольку специфика учреждения предполагает в том числе и стационарное лечение, маленькие пациенты нуждаются не только в медицинском обслуживании, но и в обучении по программе среднего образования. То есть без воспитателей и педагогов здесь никак не обойтись.

Очевидно, что работа у сотрудников детского отделения психиатрической больницы, мягко говоря, непростая. Во-первых, и воспитатели, и нянечки, по сути, выполняют одни и те же обязанности: кормят, одевают, моют маленьких пациентов, многие из которых без посторонней помощи обойтись не могут. Если у кого-то из малышей случился приступ, педработник, разумеется, не станет ждать в сторонке появления санитаров — ему приходится самостоятельно обездвиживать ребёнка, чтобы он не успел невольно навредить себе или окружающим. Понятно, что воспитатель не обязан этого делать, но не оставишь же ребенка без помощи. Во-вторых, психологический аспект: работать с больными детьми всегда эмоционально тяжело. А с душевнобольными — тем более.

Немудрено, что в связи со столь непростыми условиями труда работникам детского отделения психбольницы полагаются определённые преференции. У воспитателей короткий (пятичасовой) рабочий день и большой оплачиваемый отпуск — около пятидесяти дней. Кроме того, за работу в сфере психиатрии им полагалась определённая надбавка к обычному воспитательскому окладу.

Доплаты Валентина Петровна лишилась ещё два года назад — оказалось вдруг, что в соответствии с нормативами они воспитателям не положены. А с 1 ноября педработника поставили перед фактом: её рабочий день отныне удлиняется до семи часов, а отпуск сократится почти вдвое и составит всего 28 дней.

В недоумении воспитатель направилась к руководству психиатрической больницы, чтобы выяснить, с чем связаны внезапные перемены. Начальство апеллирует к результатам СОУТа — специальной оценки условий труда, которая вроде как была проведена ещё в 2015 году. Проверка, как оказалось, не нашла особой вредности и напряжённости в работе Валентины Петровны, что и повлекло отмену основных преференций. Разумеется, сея юдоль коснулась не только нашей читательницы, но и её сослуживицы — второго воспитателя.

Из педагогов в соцработники

Как могли чиновники, проводившие оценку труда, не посчитать нужным дать работникам психиатрической больницы какие-то льготы или предоставить особые условия труда — непонятно. Основанием для предоставления преференций, если вдуматься, могут стать даже официально прописанные должностные обязанности воспитателя, работающего с душевнобольными детьми, не говоря уже о постоянно возникающих внештатных ситуациях.

Тем временем выяснилось, что участь Валентины Онищенко скоро коснётся всех педагогов, задействованных в сфере здравоохранения. Оказывается, их собираются перевести в статус социальных работников со всеми вытекающими последствиями.

Например, в Белогорском детском доме-интернате для детей-инвалидов с умственной отсталостью, который находится в ведении Министерства труда и социальной защиты республики, воспитателей уже готовят к грядущему изменению статуса. Переход в категорию соцработников, поясняет руководство интерната, неизбежно повлечёт потерю работниками их скромных льгот. В том числе будет утрачен длительный педагогический стаж, особый отпуск (совсем скоро он, как и у Валентины Онищенко, сократится до двадцати восьми дней). А вот зарплата и будущая пенсия станут существенно ниже, поскольку опытные педагоги превратятся в начинающих соцработников.

Поначалу сотрудники интерната решили, что всё это слухи. Шутка ли: лишиться всего и сразу, столько лет верой и правдой проработав на государство. Оказалось — нет. Переменам быть, и, что самое неприятное, у них есть совершенно законные основания.

Дело в том, что у детского дома-интерната в Белогорске, как и у Республиканской психиатрической больницы, нет лицензии на проведение педагогической деятельности. То есть в соответствии с буквой закона медучреждение, желающее, помимо лечения, предоставлять пациентам ещё и образовательно-воспитательные услуги, должно получить на это специальное разрешение. Причём пройти этот процесс очень непросто: нужно собрать массу документов для того чтобы подтвердить соответствие медучреждения требованиям законодательства РФ с точки зрения системы образования.

Максим Теряев, начальник управления стационарных учреждений социального обслуживания и реабилитации инвалидов Министерства труда и соцзащиты РК:

«В Белогорском детском доме-интернате процесс получения лицензии идёт и, по идее, должен закончиться в следующем году. Тогда воспитателям будет не о чем беспокоиться. Лицензия будет получена учреждением обязательно — без неё детский дом не сможет оказывать социально-педагогические услуги. Что касается накопленного педагогического стажа, он для начисления пенсии сохраняется, но влияния на формирование стимулирующих выплат к основному окладу не имеет».

Если у воспитателей Белогорского детского дома-интерната есть достаточно крепкая надежда на благополучный исход дела, то педагогам детского отделения психиатрической больницы, судя по всему, рассчитывать не на что: вряд ли руководство станет суетиться для получения лицензии для своего небольшого штата педработников. Что остаётся внезапно обделённым преференциями воспитателям? Либо смириться со своим новым положением, либо искать другую работу. Справедливо ли такое отношение к людям, столько лет посвятившим больным детям? Очевидно, что нет!

Как бы там ни было, получается, что сейчас под угрозой оказались все педагоги, работающие в сфере медицины. А это достаточно большая профкатегория: начиная от учителей и воспитателей при стационарах и заканчивая педработниками в санаториях. По идее, они должны иметь по крайней мере те же льготы и преференции, что и их коллеги, занятые непосредственно в сфере образования. Но получается, что их просто приравнивают к некой общей категории социальных работников, что предполагает понижение профессионального статуса. Кстати, не коснётся ли та же участь медиков, работающих в учебных учреждениях?