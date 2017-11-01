Мост не поможет?

Для того, чтобы после его возведения в Крыму снизились цены на ходовые товары, нет причин

До введения в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста (если не проголосуют за другое название) осталось меньше года. Строительство идет с опережением графика, и уже сегодня оно готово на 90%. Отсутствием стабильной переправы через пролив республиканские власти сегодня оправдывают и высокие цены в магазинах, и дорогой бензин, и завышенные тарифы транспортных компаний. Что же изменится после того, как отпадет необходимость пользоваться паромом?

В убытке — потребитель

По данным грузоперевозчиков, которые снабжают Крым, сегодня 80% товаров на территорию полуострова завозят фуры, владельцы которых установили на крымском направлении куда более высокий тариф, чем на любых других.

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма:

«Например, средняя стоимость доставки грузов фурой из Москвы в Симферополь составляет 150 тысяч рублей. А из Крыма в Москву такой же фурой — 50 тысяч рублей. Товаров для большого количества машин, которые попадают в Крым, очень мало, и поэтому многие из них уходят пустыми, обратные загрузки сводятся к тому, чтобы отбить стоимость паромной переправы. Некоторые водители, не желая возвращаться без гоуза, ожидают здесь заказов, бывает, неделями. Но они не стоят себе в убыток — время вынужденного простоя закладывается в их тарифы. В итоге все транспортные издержки покрывают покупатели розничных товаров».

Все сразу изменится, как только построят мост, в этом уверены все — и чиновники, и предприниматели, и крымчане, и наблюдатели с материка.

Евгений Москвичев, председатель Комитета Государственной думы по транспорту и строительству:

«Депутаты Государственной думы внимательно следят за развитием транспортной инфраструктуры Крыма, видя в этом залог успешной реализации его экономического, в том числе оздоровительного потенциала. Как и вся Россия, мы радуемся успешному строительству перехода через Керченский пролив, модернизации аэропорта Симферополь и развитию железнодорожного хозяйства полуострова. Уверен, что все существующие проблемы развития транспорта и транспортной инфраструктуры Крыма будут успешно разрешены».

Отдаленный тупик

Чиновникам по должности положено быть оптимистами, но даже среди них есть такие, кто полагает, что сам по себе мост проблемы высоких крымских цен не решит. По словам заместителя министра промышленной политики Крыма Яна Латышева, планка цен на полуострове после введения в строй переправы снизится (по крайней мере, должна), но далеко не сразу, а в отдаленной перспективе, сроки которой определят рыночные механизмы.

«Мы ожидаем постепенного выравнивания ситуации, — осторожничает Латышев. — Сегодня переправа — это все-таки сдерживающий фактор для мелкого и среднего товаропроизводителя с материковой части. При запуске моста, надеемся, этот фактор уйдет. Сейчас к Крыму присматривается все больше российских предприятий. Они обращаются в наше министерство с намерениями открыть на полуострове свои представительства, разумеется, после того, как будет построен мост. Самые разные предприятия — и транспортные, и производственные. Поэтому мы рассчитываем на то, что все желающие зайдут на полуостров, а значит, оживится конкуренция, причем не только на рынке товаров и слуг, но и на рынке труда. А это — и новые рабочие места, и рост зарплат, и снижение цен».

Но даже такой осторожный прогноз, как «постепенное выравнивание ситуации», разбивается о чисто крымские реалии, в которых приходится работать перевозчикам. По словам директора одной из транспортных компаний, Олега Апанасевича, даже после возведения моста полуостров останется для остальной России территориально отдаленным и тупиковым регионом.

«После того как фуры будут привозить груз в Крым, им все равно придется простаивать здесь в ожидании не только обратной загрузки, но и оплаты, — поясняет перевозчик. — Абсолютно никто не платит по факту выгрузки, на некоторых предприятиях деньги за рейс приходится ждать по 180 суток. Все эти простои по-прежнему будут закладываться в тарифы перевозчиков, к тому же мало кому захочется ехать из Крыма пустым. Так что стоимость доставки товара на полуостров если и снизится, то незначительно».

Не отменит Крымский мост и еще одной проблемы. В соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности», фуры на переправе досматривают. Пломбы срывают, а вот ставить после досмотра новые транспортники не имеют права, поэтому дальше грузовик идет «расхристанным». Чем, говорит Анатолий Цуркин, и пользуются некоторые водители. Заказчикам об этом прекрасно известно, и в итоге в стоимость перевозки включается еще и страховка на случай потери части груза.

Минус ЖД

Описывая ситуацию с долей транспортного тарифа в конечной цене крымских товаров, Анатолий Цуркин сетует на то, что участники рынка мало используют железную дорогу — на контейнерные перевозки приходится всего 20% товарного трафика.

На недавний круглый стол, где по инициативе Ассоциации грузовых перевозчиков обсуждали транспортные проблемы полуострова, пригласили представителя Крымской железной дороги Дмитрия Рыбальченко с просьбой рассказать, могут ли железнодорожники создать конкуренцию фурам и сбить цены? Оказалось, не могут: РЖД как госкомпания и монополист в своей сфере вообще не обращает внимания на рыночные нюансы и работает по собственным планам, не оглядываясь на происходящее вокруг.

Так, сообщил Рыбальченко, КЖД оснащает свои погрузочные терминалы в Симферополе и Севастополе новыми кранами, но вот автотранспорт для доставки грузов получателям, который есть в других регионах, крымские железнодорожники закупать не планируют. Что с учетом тарифов на контейнерные перевозки делает железнодорожный вариант бессмысленным и невыгодным — дорого, да еще и фуры приходится дополнительно нанимать.

Еще одна особенность КЖД, которая лишает ее всех конкурентных преимуществ перед автотранспортными компаниями, в том, что железнодорожники без 100-процентной предоплаты ни стрелку не переведут, ни вагон не подадут. А значит, за фурой не только прошлое, но и будущее.