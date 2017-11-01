Хранящие жизнь

Крымские неонатологи могут по праву гордиться своей работой

Ежегодно на планете примерно 15 млн детей рождаются недоношенными, более 1 млн из них впоследствии умирают, а многие становятся инвалидами или испытывают проблемы в обучении. По поводу Международного дня недоношенных детей (17 ноября), который Крым отмечает в третий раз, «КТ» встретился с крымскими неонатологами. С теми, кто способен выхаживать малышей весом от 500 г, даже с учетом того что они должны были находиться в утробе матери еще несколько месяцев.

391 ребёнок, 22 недели

На полуострове есть лишь одно медучреждение, которое может помочь родителям в спасении жизни младенцев — перинатальный центр Республиканской больницы им. Семашко. И специалисты этого центра участвуют во всевозможных программах по обмену опытом, постоянно повышают свою квалификацию на тематических семинарах и конференциях как на территории Крыма, так и на материке.

Игорь Шлапак, заведующий СП «Перинатальный центр»:

«Наш перинатальный центр оказывает помощь наиболее сложному контингенту женщин и, конечно же, большим разделом нашей работы являются преждевременные роды. В этом году в центре родился 391 недоношенный ребенок, в том числе весом до 1 кг — 46 младенцев. Перинатальный центр оказывает помощь женщинам, у которых роды прошли преждевременно, поэтому все дети, которые родились в центре, здесь же получают и медицинскую помощь. В полном объеме. Специализацией перинатального центра является то, что мы выхаживаем детей весом от 500 граммов. Хочется отметить, что в этом году процент выживаемости в этой группе увеличился с 9,6 до 14. Это говорит о том, что перинатальный центр выполняет возложенные на него государством функции».

Как говорят специалисты, живорождённые дети (которые родились начиная с 22 недели беременности, весом 500 г и выше), имеют шансы на хорошее здоровье и дальнейшее благополучие.

«Я достоверно знаю, что это общемировая практика — 22 недели и больше 500 г. По этой программе работают Европа и Америка, и все развитые страны уже давно включены в программу „22 недели“. При этом у нас, совместно с республиканским Минздравом, прописана маршрутизация этих пациентов, они должны быть размещены в стенах перинатального центра.

В тех редких случаях, когда преждевременные роды происходят в районных больницах, эти дети поступают в Республиканскую детскую клиническую больницу», — говорит Игорь Шлапак.

Главная награда

Выхаживание детей весом менее 1 кг — одна из самых сложных задач, которые приходится решать специалистам перинатального центра. Как правило, эти дети не могут дышать самостоятельно, им требуется вводить в легкие специальные «заместительные» препараты; они достаточно долго содержатся на искусственной вентиляции легких. Кроме этого, необходимо, чтобы ребенок набрал вес и научился поддерживать температуру своего тела. На это уходит очень много времени. Месяцы. В большинстве случаев глубоко недоношенные дети вырастают здоровыми, но есть определенные риски — это риски для легких, желудочно-кишечного тракта. А в более поздние сроки — это риски для глаз, поэтому одна из задач — это профилактика слепоты.

Александр Сидоров, главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения РК, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных:

«Когда видишь деток, то сразу появляется та атмосфера надежды и реализации радостных ожиданий родителей, которые столкнулись с такой проблемой. И наш профессиональный праздник — День недоношенных детей — приятен нам тем, что можно увидеть результаты своего каждодневного труда, а счастливые улыбки матерей и детей являются наградой, которая просто необходима нам, врачам».

Пока Россия не является в мире лидером выхаживания глубоко недоношенных детей, но показатели с каждым годом все лучше и лучше, и специалисты уверены: перспектива профессионального роста есть, и в дальнейшем, конечно, будут еще более впечатляющие результаты.

«На сегодняшний день мы участвуем во всех крупных форумах РФ. В следующем году будет форум в Москве, весной проводятся крупные международные мероприятия в Екатеринбурге и прочие, с участием зарубежных коллег. Кроме этого, есть доступ к международной литературе и всевозможным источникам. Ведь в нашем деле развитие может быть только международным, потому что в этих исследованиях анализ проводится на больших группах пациентов, и очень важно увидеть результаты именно международных исследований», — говорит Александр Сидоров.