Не ходите, дети, в Африку гулять...

Жительница Ялты борется за право оставить сына в Крыму

Далёкая страна, экзотический и баснословно богатый мужчина, русская девушка в поисках своего женского счастья — просто сказочный сюжет. К сожалению, романтическая составляющая рано или поздно иссякает, и недавним героям идиллии приходится иметь дело с безжалостной действительностью и бездушной бюрократической машиной. На эту тему часто снимают кино и пишут книги, но, оказывается, действующие лица подобных сюжетов живут и среди нас.

Поженились — разошлись

Юлия Колида, хоть и родилась в Таджикистане, по документам и по духу всегда была гражданкой России. Однако судьба её семейства сложилась так, что дома как такового у девушки никогда не было: родителям приходилось часто переезжать с места на место. Повзрослев, Юля, которую на родине ничего особо не держало, решила попытаться найти счастье за границей и отправилась на заработки. В течение нескольких лет она путешествовала по всему миру. Работала в круизных и туристических компаниях. Так судьба занесла девушку в ЮАР, где она познакомилась с будущим мужем.

Избранником нашей героини оказался персонаж достаточно специфический. Ахмед Эссоп — выходец из богатой индийской семьи, в своё время переехавшей в Африку. В ЮАР у него бизнес — строительная компания. Тот факт, что жених был почти на тридцать лет старше невесты, не помешал паре зарегистрировать отношения. Молодая семья поселилась в Кейптауне, и в 2008 году у супругов родился сын.

Так уж вышло, что после появления ребёнка отношения стали портиться. Супруги как могли старались спасти семью от развала, но, увы, ситуация становилась только хуже. В итоге два года назад Юлия приняла решение уехать из страны и вместе с сыном вернуться на родину — в Россию. Супруг, на тот момент уже успевший стать бывшим, возражений не имел и даже подписал все необходимые бумаги.

«Мы уехали из ЮАР по подлинным документам, включая специальное детское свидетельство для путешествий, предусмотренное Гаагской конвенцией, которое было подписано отцом ребёнка, — говорит Юлия Колида. — То есть никакого похищения не было. Однако в итоге суд ЮАР лишил меня родительских прав на том основании, что я якобы незаконно вывезла сына из страны».

Дело в том, что бывший муж Юлии заявил в суде Кейптауна, что решение о переезде она приняла самостоятельно, российское гражданство ребёнка также было оформлено без согласия отца, что, конечно, стало фактическим нарушением его права опеки. В итоге суд принял решение о передаче родительских прав отцу в единоличном порядке. Что характерно, оно было выдано ещё в 2014 году. Получив решение, Ахмед, по всей видимости, успокоился и целый год не давал о себе знать. Чем он был занят всё это время и почему сразу не озаботился возвращением наследника на родину — неизвестно.

Юридические тонкости

Тем временем Юлия приехала в Крым и купила в Ялте квартиру. Правда дом пока находится на этапе строительства. Ребёнок зарегистрирован в республике, прикреплён к местной поликлинике и ялтинской школе. Жизнь небольшой семьи постепенно входила в нормальное, будничное русло — ничто, как говорится, не предвещало...

И вдруг, после года полнейшего молчания и бездействия, Ахмед решил вновь вступить в борьбу за сына. В соответствии с международным правом, вопросы незаконного перемещения ребёнка из государства постоянного проживания регулируются Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (более известной как Гаагская конвенция). При этом рассмотрение вопроса о родительских правах может проходить далеко не в каждом суде. В частности, разбирательствами по делам, связанным с Гаагской конвенцией, в Южном федеральном округе занимается исключительно судебный орган Ростова-на-Дону. Поэтому теперь Юлия вынуждена вести борьбу за своего ребёнка далеко за пределами полуострова.

«Почему все суды, связанные с Гаагской конвенцией, у нас проходят в Ростове, даже если фигуранты дел живут в Крыму или Краснодаре? — недоумевает Юлия. — Местные суды что, не могут защищать интересы детей? Хочу заметить, что органы опеки Ростова ведут себя необъективно. И я не первая, кто об этом заявляет. Они занимают сторону иностранных граждан в любом конфликте. Я считаю, что на слушаниях по моему вопросу обязательно должны присутствовать представители ялтинского органа опеки, сотрудники которого в курсе ситуации и знают, в каких условиях содержится мой ребёнок».

Казалось бы, это логичное и справедливое требование: на суде должны свидетельствовать представители социальных служб, непосредственно работающие с семьёй, вовлечённой в процесс. Тем не менее судебный орган принял решение о том, что сотрудникам ялтинской опекунской службы ни к чему ехать на материк — их вполне смогут заменить ростовские коллеги.

Как бы там ни было, в первую очередь недоумение вызывает сам принцип организации отечественной судебной системы. Почему судьбы детей из Крыма и Краснодара решает исключительно ростовский суд?

В пылу борьбы

Но вернёмся к нашей истории. Судебное разбирательство по поводу того, с кем и где должен жить сын Юлии и Ахмеда, в самом разгаре. Вообще по закону судебный орган обязан предписать возвращение ребёнка в государство постоянного проживания (в данном случае — ЮАР), если только не будет доказано, что малыш уже успел адаптироваться в новой среде (то есть в Крыму). Именно это сейчас и предстоит доказать адвокатам Юлии. Очевидно, что девятилетний мальчик, проживший в Крыму уже почти два с половиной года, чувствует себя здесь как дома. Не говоря уже о том, что всю жизнь он провёл с мамой, а значит, разлука с ней и переезд назад, в Африку, могут стать серьёзной травмой для малыша.

«Мы живём в Крыму — это однозначно, — заявляет Юлия. — Ребёнок адаптировался, хорошо говорит по-русски и забыл английский язык. Он счастлив и чувствует себя комфортно. Служба опеки к нам претензий не имеет: есть даже соответствующий документ. Кроме того, климат Крыма очень подходит мальчику по состоянию здоровья. При этом ЮАР, не забывайте, остаётся очень криминальной и небезопасной страной с сомнительной экологией, загрязнённым воздухом и широко распространившейся эпидемией туберкулёза».

Кстати, сам мальчик категорически против возвращения в ЮАР. А в соответствии всё с той же Гаагской конвенцией, он считается достаточно взрослым, чтобы его мнение принималось во внимание.

Понятно, что большие финансовые возможности Ахмеда позволяют ему привлекать к борьбе за сына лучших российских адвокатов. Тем не менее Юлия тоже настроена очень решительно: «Я не могу проиграть суд. Я своего ребёнка никогда не отдам!»

Теперь будущее маленького уроженца ЮАР с крымской пропиской в руках ростовского суда, который, хочется верить, всё-таки окажется объективным и достаточно гуманным.